De même, cette neuroprothèse ne nécessite pas que le patient tente de formuler une phrase entière avant de la convertir en paroles, permettant une manière de communiquer plus spontanée. « Le fait de pouvoir s'exprimer à volonté et de manière fluide grâce à une communication en temps réel et à faible latence fait partie intégrante de notre sentiment d'identité et d'appartenance, qui est gravement diminué chez les personnes atteintes d'anarthrie », poursuivent les chercheurs. Ils estiment que leur technologie constitue une « étape majeure » vers des dispositifs capables de restaurer la parole.