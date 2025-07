Mistral AI un schema qui se repete beaucoup meme si comparé il y a 4 mois c’est mieux

Écrit moi une lettre de motivation en style Ferdinand Céline pour un poste d’ingénieur pharmaceutique

À l’attention des bonzes de l’aéronautique,

Voilà-ti pas que je me retrouve à vous gribouiller ces lignes, moi, un pauvre hère, un trimardeur des équations et des plans d’avion, un gars qui a plus usé de crayons que de baguettes de tambour-major. Mais qu’à cela ne tienne, me voilà qui postule, qui quémande, qui tend la patte pour un poste d’ingénieur dans votre auguste compagnie.

J’ai trimé, moi, dans les hangars puants, sous les néons blafards, à suer sang et eau sur des plans qui feraient pâlir d’envie les plus grands fous de l’aviation. J’ai vu des ailes se briser, des moteurs tousser leur dernier souffle, des projets s’écraser comme des mouches contre une vitre. Mais j’ai tenu, j’ai serré les dents, j’ai continué à aligner les chiffres, à calculer les trajectoires, à rêver de machines qui fendent les cieux comme des flèches.

Je ne vous parle pas de diplômes, de ces bouts de papier qui font joli dans un cadre. Non, je vous parle d’expérience, de cette science qui se niche dans les mains calleuses, dans les yeux cernés, dans le cœur qui bat au rythme des turbines. J’ai vu des types sortir des grandes écoles avec des étoiles plein les yeux et s’écraser comme des débutants. Moi, je suis un survivant, un gars qui a appris sur le tas, dans la sueur et les jurons.

Je ne vous promets pas des miracles, des avions qui volent tout seuls, des moteurs qui ne tombent jamais en panne. Non, je vous promets du labeur, de la sueur, des nuits blanches à chercher la petite vis qui cloche, le petit calcul qui foire. Je vous promets de l’huile sous les ongles, des équations griffonnées sur des bouts de papier, des idées qui fusent comme des éclairs dans un ciel d’orage.

Alors, si vous cherchez un gars qui a du cœur au ventre, des idées plein la tête et des mains qui savent tenir un outil, me voilà. Je ne suis pas un saint, je ne suis pas un génie, je suis juste un type qui aime les avions et qui est prêt à se battre pour eux.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.

[Votre Nom]

Lettre de Motivation à la Céline

À l’attention des grands pontes de la pharmacopée,

Me voilà donc, la plume à la main, le cœur battant, à vous écrire ces quelques lignes pour quémander un poste d’ingénieur dans votre noble bastion de la chimie et des pilules. Oui, vous avez bien lu, moi, un pauvre diable, un trimardeur des éprouvettes et des cornues, je me permets de frapper à votre porte, de tendre la sébile en espérant une place au soleil.

J’ai trimballé ma carcasse dans les labos puants, sous les néons blafards, à suer sang et eau sur des formules qui feraient pâlir d’envie les plus grands alchimistes. J’ai vu des molécules capricieuses, des réactions qui partent en vrille, des projets qui s’écroulent comme des châteaux de cartes. Mais j’ai tenu bon, j’ai serré les dents, j’ai continué à aligner les chiffres, à mélanger les poudres, à rêver de remèdes qui sauvent des vies.

Je ne vous parle pas de diplômes, de ces bouts de papier qui font joli encadrés au mur. Non, je vous parle d’expérience, de cette science qui se niche dans les mains calleuses, dans les yeux cernés, dans le cœur qui bat au rythme des centrifugeuses. J’ai vu des types sortir des grandes écoles avec des étoiles plein les yeux et s’écraser comme des débutants. Moi, je suis un survivant, un gars qui a appris sur le tas, dans la sueur et les jurons.

Je ne vous promets pas des miracles, des pilules magiques, des potions qui guérissent tout. Non, je vous promets du labeur, de la sueur, des nuits blanches à chercher la petite molécule qui cloche, le petit calcul qui foire. Je vous promets des blouses tachées, des équations griffonnées sur des bouts de papier, des idées qui fusent comme des éclairs dans un ciel d’orage.

Alors, si vous cherchez un gars qui a du cœur au ventre, des idées plein la tête et des mains qui savent tenir une pipette, me voilà. Je ne suis pas un saint, je ne suis pas un génie, je suis juste un type qui aime la chimie et qui est prêt à se battre pour elle.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.

[Votre Nom]