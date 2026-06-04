Les écouteurs open-ear ont longtemps eu le même défaut. Ils permettent de rester attentif à notre environnement, mais demandent souvent de faire une croix sur une vraie assise sonore. Avec les OpenDots 2, Shokz entend justement s'attaquer à cette faiblesse. Ces nouveaux écouteurs Bluetooth à clip d'oreille veulent conserver l'intérêt du format ouvert, tout en offrant un rendu plus puissant, plus immersif et moins frustrant dans les basses.

OpenDots 2 : un concentré de technologie dans des écouteurs de 6,4 grammes

Le cœur de cette montée en gamme repose sur la technologie Bassphere 2.0. Shokz associe ainsi deux haut-parleurs personnalisés de 11,8 mm dans une architecture acoustique compacte, censée produire une puissance comparable à celle d'un haut-parleur circulaire de 16 mm.