Le chantre de l'écoute ouverte étoffe sa gamme d'écouteurs à oreilles libres avec deux modèles à clipser. Les OpenDots 2 visent le haut du panier avec un son plus ambitieux et une meilleure autonomie, tandis que les OpenDots Air misent sur la légèreté et la simplicité.
Les écouteurs open-ear ont longtemps eu le même défaut. Ils permettent de rester attentif à notre environnement, mais demandent souvent de faire une croix sur une vraie assise sonore. Avec les OpenDots 2, Shokz entend justement s'attaquer à cette faiblesse. Ces nouveaux écouteurs Bluetooth à clip d'oreille veulent conserver l'intérêt du format ouvert, tout en offrant un rendu plus puissant, plus immersif et moins frustrant dans les basses.
OpenDots 2 : un concentré de technologie dans des écouteurs de 6,4 grammes
Le cœur de cette montée en gamme repose sur la technologie Bassphere 2.0. Shokz associe ainsi deux haut-parleurs personnalisés de 11,8 mm dans une architecture acoustique compacte, censée produire une puissance comparable à celle d'un haut-parleur circulaire de 16 mm.
La marque annonce aussi une distorsion réduite jusqu'à 70%. Un chiffre difficilement vérifiable à l'oreille (nous les avons depuis quelques semaines à l'essai), mais qui résume assez bien la volonté de la marque de faire passer les clips open-ear du statut d'accessoire pratique et élégant à celui de véritable proposition audio.
Le Dolby Audio et des basses plus présentes
Les OpenDots 2 misent comme leurs prédécesseurs, les OpenDot One, sur un Dolby Audio amélioré, activable depuis l'application Shokz. La promesse porte sur des basses plus présentes, des voix plus lisibles et une scène sonore plus ample. Le tout reste évidemment contraint par le principe même du design ouvert.
Les écouteurs OpenDots 2 vus de près. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Ces écouteurs ne ferment pas le conduit auditif, n'isolent pas du bruit extérieur et ne remplaceront pas des intra-auriculaires à réduction de bruit dans les transports. Leur intérêt est ailleurs : écouter un podcast, une playlist musicale ou une vidéo sans se couper de la rue, du bureau ou d'une conversation.
Tout pour le confort au quotidien
Ce n'est pas tout. Shokz ajoute aussi MirrorPitch, une technologie destinée à orienter la sortie sonore vers l'oreille, ainsi que la fonction DirectPitch censée limiter les fuites. C'est un point clé sur ce type de produit. Entendre son environnement, oui. Faire profiter de tout l'open space de sa playlist, beaucoup moins.
Côté confort, chaque écouteur pèse 6,4 grammes. Le système JointArc, en nickel-titane flexible, permet aux écouteurs de s'adapter à différentes formes d'oreilles, avec un maintien pensé pour le sport, les déplacements et les longues journées. Là aussi, je peux vous confirmer que leur port est très agréable et qu'ils se font vite oublier. À un tel point qu'on se retrouve parfois à les chercher alors qu'on les a déjà sur les oreilles.
Le boîtier des écouteurs OpenDots 2 est plutôt compact. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Les écouteurs sont certifiés IP57, tandis que le boîtier affiche un indice de protection IP54. L'autonomie annoncée grimpe à 10 heures par charge et jusqu'à 40 heures avec le boîtier de rangement. La recharge rapide promet 2 heures d'écoute en 5 minutes, et la charge sans fil Qi est également de la partie.
La réduction de bruit au secours de vos appels
Autre détail bien vu, tout comme leurs prédécesseurs, les écouteurs sont interchangeables, l'appli étant capable de reconnaître automatiquement l'oreille gauche de l'oreille droite. Plus besoin de vérifier leur sens avant de les enfiler. Les commandes combinent tapotement et pincement, avec un capteur de pression censé limiter les fausses manipulations.
Sur Android, les écouteurs OpenDots 2 bénéficient de Google Fast Pair et de la fonction Localiser. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Pour les appels, Shokz ajoute un microphone à conduction osseuse à deux micros à conduction aérienne, le tout épaulé par une réduction de bruit par IA. Une grosse avancée par rapport à leurs prédécesseurs qui avaient parfois du mal lors d'appels en situations bruyantes (transports en commun, vent, etc.). Sur le papier, les OpenDots 2 sont donc les plus complets des deux nouveaux modèles annoncés aujourd'hui par Shokz.
OpenDots Air : une version plus légère, plus simple, plus accessoire
Plus accessibles, les OpenDots Air reprennent le même principe du clip open-ear, mais avec un positionnement plus accessible et plus lifestyle. Ici, pas de Dolby Audio ni de recharge sans fil. Shokz privilégie un format compact, un poids légèrement inférieur à 6,3 grammes par écouteur et deux coloris plus marqués, noir ou violet aurore.
Ils conservent tout de même plusieurs fonctions importantes, dont le Bluetooth 6.1, l'appairage multipoint, la détection automatique gauche-droite, les commandes par tapotement ou pincement, l'application Shokz avec quatre modes d'égalisation, ainsi que la technologie DirectPitch pour réduire les fuites sonores. Leur partie audio repose sur Bassphere (première génération), avec deux haut-parleurs de 11,8 mm annoncés comme équivalents à un transducteur rond de 16 mm.
Des concessions sur les appels et l'étanchéité
L'autonomie atteint 9 heures par charge et 36 heures avec le boîtier. La recharge rapide est un peu moins efficace que sur les OpenDots 2, avec 2 heures d'écoute récupérées en 10 minutes. Les écouteurs sont certifiés IP55, mais le boîtier n'est pas étanche. Pour les appels, Shokz s'appuie sur deux micros ainsi que sur une réduction de bruit par IA.
Avec ces deux nouvelles paires d'écouteurs à clip d'oreille, la gamme se découpe assez clairement. Commercialisés à 199 euros en trois coloris (gris, noir et blanc nacré), les OpenDots 2 s'adressent à ceux qui veulent des écouteurs clip open-ear les plus complets possible, avec le plus d'ambition côté son, autonomie et appels téléphoniques. Disponibles à 139€ en deux couleurs (pourpre et noir), les OpenDots Air visent plutôt ceux qui cherchent un accessoire léger, discret et facile à porter toute la journée. Une chose est sûre : on n'arrête plus la firme de Shenzhen sur les écouteurs ouverts.