La plateforme vise même des écouteurs équipés d’une caméra. Le fabricant audio Cleer en a montré un premier concept capable de fournir des informations visuelles à un agent IA afin qu’il comprenne mieux l’environnement de l’utilisateur.



Une idée qui ouvre forcément une autre boîte de Pandore : celle de la vie privée. Même si Qualcomm présente ces caméras comme des capteurs de contexte plutôt que comme des appareils photo, des écouteurs capables d’observer leur environnement poseront inévitablement des questions sur les données collectées et leur traitement.



Pour l’instant, Snapdragon Sound Elite Gen 2 reste une plateforme destinée aux fabricants. Mais Qualcomm dessine assez clairement le prochain terrain de jeu de l’audio personnel : des écouteurs moins dépendants du smartphone et capables de devenir eux-mêmes une porte d’entrée vers les agents IA. Enfin, si Bose, HP et Cleer figurent parmi les premiers fabricants annoncés, mais il faudra sans doute attendre plusieurs mois avant de voir les premiers produits en rayon.