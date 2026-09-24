Qualcomm veut transformer les écouteurs sans fil en bien plus que de simples accessoires audio. Avec Snapdragon Sound Elite Gen 2, le fabricant pousse plus loin le Wi-Fi basse consommation et permet surtout un accès direct au cloud, afin que casques, écouteurs et lunettes audio puissent dialoguer avec des services et agents IA sans toujours passer par un smartphone.
Aujourd’hui, nos écouteurs restent largement dépendants d’un téléphone pour faire autre chose que jouer de la musique ou prendre un appel. Qualcomm veut changer ça. Présentée au Snapdragon Summit 2026, sa nouvelle plateforme Snapdragon Sound Elite Gen 2 doit permettre aux appareils audio d’accéder plus directement à des services et agents IA.
Des écouteurs directement connectés au cloud
Le Wi-Fi dans les écouteurs n’est pas totalement nouveau chez Qualcomm. Le constructeur avait déjà présenté sa technologie XPAN avec le Snapdragon S7 Pro Gen 1, afin d’étendre la portée au-delà du Bluetooth grâce à une liaison Wi-Fi basse consommation.
Avec Elite Gen 2, Qualcomm pousse surtout le concept plus loin grâce à ce qu’il appelle une connectivité « direct-to-cloud », rendue possible par le Wi-Fi 6E basse consommation. L’idée est qu’un casque ou une paire d’écouteurs puisse accéder directement à certains services Internet, sans devoir faire transiter chaque interaction par le smartphone. Traduction en temps réel, assistance contextuelle et agents IA font partie des usages envisagés.
Le téléphone ne devient pas inutile pour autant. Une connexion Wi-Fi reste nécessaire : à la maison ou au bureau, les écouteurs pourront se connecter directement au réseau, mais dans la rue ou les transports, un smartphone utilisé comme point d’accès restera probablement nécessaire.
Le Bluetooth reste également de la partie, notamment avec aptX Lossless. Selon la situation, l’appareil pourra donc basculer entre Bluetooth et Wi-Fi.
Toujours plus d’IA… jusque dans des écouteurs équipés d’une caméra
Snapdragon Sound Elite Gen 2 embarque aussi davantage de puissance pour les traitements locaux. Qualcomm annonce jusqu’à 128 GOPS, contre 64 GOPS pour le Snapdragon S7 Gen 1. Une puissance modeste à l’échelle d’un smartphone, mais déjà conséquente pour un appareil aussi compact qu’un écouteur.
Elle doit notamment servir à la réduction de bruit, au traitement de la voix et aux interactions avec les assistants IA. Qualcomm revendique également jusqu’à 40 % de consommation en moins que le S7 Gen 1 dans un scénario d’inactivité connecté en Wi-Fi. Un chiffre encore issu de simulations et qu’il faudra donc vérifier sur les produits commerciaux.
La plateforme vise même des écouteurs équipés d’une caméra. Le fabricant audio Cleer en a montré un premier concept capable de fournir des informations visuelles à un agent IA afin qu’il comprenne mieux l’environnement de l’utilisateur.
Une idée qui ouvre forcément une autre boîte de Pandore : celle de la vie privée. Même si Qualcomm présente ces caméras comme des capteurs de contexte plutôt que comme des appareils photo, des écouteurs capables d’observer leur environnement poseront inévitablement des questions sur les données collectées et leur traitement.
Pour l’instant, Snapdragon Sound Elite Gen 2 reste une plateforme destinée aux fabricants. Mais Qualcomm dessine assez clairement le prochain terrain de jeu de l’audio personnel : des écouteurs moins dépendants du smartphone et capables de devenir eux-mêmes une porte d’entrée vers les agents IA. Enfin, si Bose, HP et Cleer figurent parmi les premiers fabricants annoncés, mais il faudra sans doute attendre plusieurs mois avant de voir les premiers produits en rayon.