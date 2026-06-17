Les lunettes connectées se démocratisent, et Qualcomm en profite pour proposer une nouvelle puce dédiée. Cette nouvelle puce devrait équiper la majorité des appareils, avant une concurrence de la part notamment de MediaTek.
Qualcomm a officialisé le Snapdragon Reality Elite, une nouvelle puce dédiée aux appareils de réalité étendue (XR). Ce composant vient succéder au Snapdragon XR2+ Gen 2, que l'on retrouve notamment dans le Galaxy XR de Samsung.
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Des performances en très nette hausse
Par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon Reality Elite affiche des gains significatifs sur plusieurs points. Qualcomm annonce une progression de 30 % pour le CPU, de 60 % pour le GPU et de 160 % pour le NPU.
La puce fonctionnerait également jusqu'à 12 degrés en dessous de la température de l'ancien modèle, tout en réduisant la consommation énergétique de 20 % à charge de travail équivalente.
Caractéristiques techniques du Reality Elite
Niveau architecture, le Snapdragon Reality Elite embarque des cœurs Kryo configurés avec 4 cœurs efficients et 2 cœurs performants. La puce est cadencée jusqu'à 2,9 GHz. Ce nouveau SoC est équipé d'un GPU Adreno, dont le numéro de modèle exact n'a pas été communiqué, accompagné de 12 Mo de mémoire. Le NPU offre une capacité de 48 TOPS pour les traitements liés à l'intelligence artificielle. La puce dispose par ailleurs de 8 Mo de cache et est compatible avec la mémoire LPDDR5 jusqu'à 4,2 GHz. Pour le stockage, elle supporte les standards UFS 4.0, SD 3.0 et SDExpress 7.0.
Le Snapdragon Reality Elite est capable de piloter deux écrans simultanément en définition 4,4K à 90 images par seconde, soit un affichage par œil. Son processeur d'image Spectra peut gérer jusqu'à 12 caméras en parallèle, rien que ça. Du côté de la connectivité, le Reality Elite intègre le système Qualcomm FastConnect 7800, avec prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.0. En filaire, la puce propose une compatibilité avec deux ports USB 3.1 ainsi qu'une interface PCIe triple voie.
Déjà un premier appareil compatible
Le premier produit à embarquer cette nouvelle puce sera le Project Aura de XREAL, une paire de lunettes à réalité étendue fonctionnant sous Android XR. Samsung pourrait également opter pour ce composant pour ses prochains appareils XR, distincts des lunettes connectées que la marque a présentées le mois dernier.