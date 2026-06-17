Niveau architecture, le Snapdragon Reality Elite embarque des cœurs Kryo configurés avec 4 cœurs efficients et 2 cœurs performants. La puce est cadencée jusqu'à 2,9 GHz. Ce nouveau SoC est équipé d'un GPU Adreno, dont le numéro de modèle exact n'a pas été communiqué, accompagné de 12 Mo de mémoire. Le NPU offre une capacité de 48 TOPS pour les traitements liés à l'intelligence artificielle. La puce dispose par ailleurs de 8 Mo de cache et est compatible avec la mémoire LPDDR5 jusqu'à 4,2 GHz. Pour le stockage, elle supporte les standards UFS 4.0, SD 3.0 et SDExpress 7.0.