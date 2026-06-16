Qualcomm planche actuellement sur plus de 40 designs de nouveaux appareils intégrant de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a révélé Cristiano Amon, PDG du fabricant de puces, lors d'une interview diffusée le 16 juin 2026 sur CNBC.

Ces appareils couvrent un spectre large de formats. Allant des bijoux connectés, écouteurs équipés de caméras, broches à porter sur soi, jusqu'aux montres intelligentes, le point commun de tous ces objets, selon Amon, est qu'ils sont conçus pour être portés en permanence. Ils sont donc capables de capter l'environnement de l'utilisateur et de lui donner accès à un agent conversationnel à tout moment.