Vous utilisez une application pour réserver votre billet d'avion, une autre pour votre hôtel, et encore une pour commander votre dîner en livraison. Dans quelques années, pourquoi ne pas demander de faire tout ça à un seul et même agent IA ? C'est la suggestion du patron de Qualcomm.
Qualcomm planche actuellement sur plus de 40 designs de nouveaux appareils intégrant de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a révélé Cristiano Amon, PDG du fabricant de puces, lors d'une interview diffusée le 16 juin 2026 sur CNBC.
Ces appareils couvrent un spectre large de formats. Allant des bijoux connectés, écouteurs équipés de caméras, broches à porter sur soi, jusqu'aux montres intelligentes, le point commun de tous ces objets, selon Amon, est qu'ils sont conçus pour être portés en permanence. Ils sont donc capables de capter l'environnement de l'utilisateur et de lui donner accès à un agent conversationnel à tout moment.
Des applications remplacées par des agents IA ?
Pour Amon, les applications telles qu'on les connaît aujourd'hui ne vont pas disparaître, mais leur rôle est appelé à évoluer en profondeur. Il estime que les agents IA (des assistants numériques capables d'effectuer des tâches complexes de manière autonome) deviendront ce qu'il appelle "la nouvelle application".
Ce type d'agent représente une évolution par rapport aux assistants actuels comme Siri d'Apple ou Gemini de Google. L'idée est qu'ils puissent agir de manière plus autonome, en enchaînant des actions sur plusieurs services à la fois, sans intervention manuelle de l'utilisateur.
Amon a illustré son propos avec un exemple concret : un agent qui récupère instantanément le détail d'une transaction bancaire, sans que l'utilisateur ait besoin d'ouvrir son application, de s'identifier et de chercher l'information manuellement.
La place du smartphone au quotidien modifiée ?
Cette évolution modifierait également la place du smartphone dans la vie quotidienne. Selon Amon, le téléphone ne disparaîtra pas, mais il ne sera plus le point central autour duquel s'organise l'usage numérique. Ce rôle reviendrait à l'agent IA lui-même, qui deviendrait l'interface principale entre l'utilisateur et ses services.
« Le téléphone sera autour de l'agent. Les nouvelles classes d'appareils seront autour de l'agent aussi. Et c'est l'agent qui comprendra les intentions humaines et agira en conséquence »
Les lunettes connectées, prochain grand marché
Parmi les catégories de produits sur lesquelles Qualcomm mise, les lunettes intelligentes occupent une place particulière. Amon a indiqué que les expéditions de lunettes connectées atteignent déjà "plusieurs dizaines de millions d'unités par an" et qu'elles pourraient atteindre "des centaines de millions" dans quelques années, un volume comparable à celui du marché des smartphones. Pour référence, 1,26 milliard de smartphones ont été expédiés dans le monde en 2025, selon les données de Counterpoint Research.
Des entreprises comme Meta et Samsung développent déjà des lunettes équipées de caméras. La catégorie suscite un intérêt croissant de la part des industriels et des investisseurs.