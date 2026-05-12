Chaque environnement pèse environ 15 000 tokens et contient cinq à dix tâches d'édition complexes. Le protocole repose sur un aller-retour : le modèle modifie un document, puis doit annuler sa propre modification. Dix cycles de ce type, soit vingt interactions. Si l'IA fait correctement son travail, le document revient à l'identique. Dix-neuf modèles ont été soumis à l'exercice, dont les trois poids lourds du moment : Gemini 3.1 Pro, Claude 4.6 Opus et GPT-5.4. Le jeu de données est public (GitHub et Hugging Face), ce qui permet à chacun de vérifier.

Même les meilleurs perdent le fil (et pas qu'un peu)

Passons au résultat. Après vingt interactions, les modèles les plus performants corrompent en moyenne 25 % du contenu du document. Ce chiffre ne distingue pas un modèle premium d'un modèle open source bon marché. Les poids lourds retardent l'apparition des erreurs, mais ne les évitent pas. Pour Microsoft, dont Copilot peine déjà à convaincre avec 3,3 % d'adoption payante, publier ce genre de résultats a le mérite de l'honnêteté.