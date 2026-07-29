Des documents d'importation repérés cette semaine laissent entrevoir l'arrivée prochaine de deux nouveaux casques sans fil dans la gamme abordable de Sony. Aucune annonce officielle n'a été faite à ce jour, mais les fiches révèlent déjà les noms et les coloris prévus.
Le catalogue audio de Sony pourrait bientôt accueillir deux nouveaux casques destinés au grand public. Des documents d'importation repérés par The Walkman Blog font apparaître deux références inédites, les YY3006 et YY3005, qui correspondraient respectivement aux futurs WH-CH730N et WH-CH530. Ces appareils seraient appelés à prendre la relève des WH-CH720N et WH-CH520, deux modèles actuellement positionnés sur les segments du milieu et de l'entrée de gamme.
Sony mise sur une palette de couleurs élargie pour ses nouveaux casques
Que les choses soient claires d'entrée de jeu : les fiches d'importation ne livrent aucune information sur les caractéristiques techniques, les améliorations audio, l'autonomie ou les éventuelles évolutions de la réduction de bruit active. En revanche, elles donnent une idée précise des coloris qui seront potentiellement disponibles au lancement.
Le WH-CH730N serait proposé en noir, blanc, rose, bleu et beige. Son petit frère, le WH-CH530, afficherait une palette encore plus large avec pas moins de six teintes : noir, blanc, rose, rouge, vert menthe et bleu. L'élargissement de l'offre chromatique suggère que Sony vise en priorité un public jeune, pour qui les écouteurs représentent autant un accessoire de mode qu'un équipement audio.
Une concurrence de plus en plus féroce sur le marché des casques abordables
Est-il vraiment nécessaire de rappeler que la concurrence s'est considérablement amplifiée ces dernières années ? De nombreuses marques, telles que JBL, Soundcore ou encore CMF de Nothing, ont multiplié les modèles sans fil dotés de fonctionnalités avancées à des tarifs souvent très attractifs. Rafraîchir simultanément les deux gammes permettrait au constructeur japonais de renforcer sa présence sur ce segment. Si les critères de sélection varient d'un individu à l'autre, les acheteurs privilégient généralement le confort, l'autonomie et la fiabilité.
Sony n'a communiqué aucune date de lancement. Les bruits de couloir évoquent néanmoins une possible officialisation aux alentours de l'IFA 2026, le salon berlinois prévu à l'automne. Les spécifications complètes resteront vraisemblablement confidentielles jusqu'à l'annonce officielle, à moins qu'une nouvelle fuite ne vienne, une fois encore, gâcher la fête.