Que les choses soient claires d'entrée de jeu : les fiches d'importation ne livrent aucune information sur les caractéristiques techniques, les améliorations audio, l'autonomie ou les éventuelles évolutions de la réduction de bruit active. En revanche, elles donnent une idée précise des coloris qui seront potentiellement disponibles au lancement.

Le WH-CH730N serait proposé en noir, blanc, rose, bleu et beige. Son petit frère, le WH-CH530, afficherait une palette encore plus large avec pas moins de six teintes : noir, blanc, rose, rouge, vert menthe et bleu. L'élargissement de l'offre chromatique suggère que Sony vise en priorité un public jeune, pour qui les écouteurs représentent autant un accessoire de mode qu'un équipement audio.