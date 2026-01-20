Loin d'être anodines, ces informations sur certains composants montrent que la chaîne de production est déjà bien avancée. Sur le plan technique, Sony reste discret. Les rumeurs évoquent néanmoins une nouvelle puce MediaTek optimisée par intelligence artificielle pour affiner la réduction de bruit et l’efficacité énergétique, ainsi que le retour du traitement audio DSEE Ultimate. Rien de révolutionnaire a priori, mais une évolution cohérente dans un segment où les progrès sont désormais incrémentaux. C'est ce que nous verrons une fois que les écouteurs seront lancés, à savoir quelles seront les réelles nouveautés par rapport aux Sony WF-1000Xm5.