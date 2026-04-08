Reste une inconnue majeure : la fiche technique. À ce stade, aucune information ne permet de confirmer une rupture en matière de performances audio ou de réduction de bruit. Autrement dit, The ColleXion pourrait ne pas être un "meilleur XM6", mais plutôt une déclinaison plus luxueuse de la formule existante. Une approche qui n’aurait rien d’illogique. Dans un marché arrivé à maturité sur le plan technologique, la différenciation passe désormais aussi par l’image, le design et le positionnement.



Avec ce nouveau modèle, Sony ne chercherait donc pas seulement à faire mieux. Mais à faire différent et à s’imposer comme une marque capable de rivaliser sur le terrain du prestige.