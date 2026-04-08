Sony n’a jamais été aussi dominant sur le marché de l’audio nomade. Avec ses séries WH-1000XM et WF-1000XM, la marque japonaise s’est imposée comme une référence incontournable, notamment grâce à sa réduction de bruit et à un équilibre sonore maîtrisé.
Fort de ce succès, la marque entend bien pousser encore un peu plus loin la stratégie de la montée en gamme. Le mystérieux “The ColleXion” pourrait bien en être une illustration concrète.
Un casque premium… mais pas un successeur
Repéré dès 2025 via un dépôt de marque, puis confirmé aujourd’hui par des informations issues de Dealabs, le Sony The ColleXion serait un casque sans fil inédit, attendu le 19 mai 2026 à un tarif de 629 €.
Un prix qui interpelle immédiatement. Car à ce niveau, on dépasse largement le Sony WH-1000XM6, récemment lancé à 449 €. L’écart n’a rien d’anodin : il ne s’agit visiblement pas d’un simple remplaçant, ni d’une version "améliorée" de ce casque déjà excellent.
Tout indique au contraire que Sony prépare un produit à part. Le nom lui-même "The ColleXion" évoque davantage un objet statutaire, voire une édition spéciale, qu’un casque destiné au grand public. D’autant que le lancement serait limité à un unique coloris noir, un choix souvent associé aux produits premium ou aux séries plus exclusives.
En parallèle, le WH-1000XM6 devrait arriver avec un nouveau coloris "Sandstone", preuve que les deux modèles cohabiteront. Une distinction claire entre un produit cœur de gamme… et un autre, plus ambitieux.
The ColleXion : Sony vise plus haut
Avec The ColleXion, Sony semble s’attaquer frontalement à un segment qu’il n’occupait jusqu’ici qu’à la marge : celui des casques "lifestyle" haut de gamme.
Face aux AirPods Max 2 d’Apple ou à un modèle comme le Bang & Olufsen Beoplay H95, le constructeur japonais pourrait chercher à proposer une alternative plus technologique, sans renoncer à une dimension premium dans les matériaux, le design ou l’expérience globale.
Reste une inconnue majeure : la fiche technique. À ce stade, aucune information ne permet de confirmer une rupture en matière de performances audio ou de réduction de bruit. Autrement dit, The ColleXion pourrait ne pas être un "meilleur XM6", mais plutôt une déclinaison plus luxueuse de la formule existante. Une approche qui n’aurait rien d’illogique. Dans un marché arrivé à maturité sur le plan technologique, la différenciation passe désormais aussi par l’image, le design et le positionnement.
Avec ce nouveau modèle, Sony ne chercherait donc pas seulement à faire mieux. Mais à faire différent et à s’imposer comme une marque capable de rivaliser sur le terrain du prestige.