Sans grande révolution apparente, les Sony WF-1000XM6 signent malgré tout une évolution suffisamment solide pour intégrer notre comparatif des meilleurs écouteurs audio du moment.
Deux ans et demi après les WF-1000XM5, Sony ne cherche pas à changer de cap, mais à affiner une formule déjà très aboutie. Et dans un marché des true wireless arrivé à maturité, ce sont justement ces ajustements qui font la différence.
Le format reste intra-auriculaire, un choix toujours clivant, avec des écouteurs légèrement plus volumineux que la génération précédente. Mais derrière cette continuité se cache un vrai travail de fond, aussi bien sur le confort que sur les performances globales.
Une évolution maîtrisée, pensée pour l’usage réel
À première vue, rien de très séduisant puisqu'on constate un léger embonpoint par rapport à la version précédente. Pourtant, une fois en place, les Sony WF-1000XM6 se montrent moins contraignants qu’auparavant. Sony a retravaillé la structure interne de ses écouteurs, ce qui se traduit par un port plus aéré et une réduction de cette sensation d’oppression souvent associée aux intra à isolation active. Le confort ne devient pas universel, certes, mais sur la durée, l’expérience progresse clairement par rapport aux WF-1000XM5.
- Qualité sonore exceptionnelle
- Isolation phonique au top
- Excellente autonomie
- Expérience utilisateur complète
- Port plus aéré que les WF-1000Xm5, moins d’inconfort
- Multipoint, LDAC, LE Audio (LC3 et Auracast)
- Format intra-auriculaire toujours clivant
- Moins isolants dans les aigus que la précédente version
- Kit mains-libres en progrès, mais pas fabuleux
- Boîtier et écouteurs plus lourds qu’avant
Cette approche pragmatique se retrouve dans la réduction de bruit. L’isolation passive recule légèrement dans les aigus, mais l’ANC gagne en efficacité et en régularité sur les basses et les médiums, avec un rendu moins dépendant d’un placement parfait. Dans les transports ou en environnement urbain, les WF-1000XM6 restent parmi les plus convaincants du marché, tout en offrant un mode transparence plus naturel et plus exploitable au quotidien.
La connectivité participe largement à leur intégration dans notre comparatif. Multipoint, LDAC, appairages rapides, mais surtout prise en charge native du LE Audio avec LC3 et Auracast : Sony continue de jouer le rôle de vitrine technologique sur le segment. Si certaines limites viennent encore d’Android, la stabilité et la faible latence constatées en usage réel placent ces écouteurs parmi les plus complets de leur catégorie.
Une qualité sonore qui justifie leur place
C’est finalement sur le terrain sonore que les WF-1000XM6 s’imposent le plus naturellement dans notre comparatif. Le nouveau transducteur Dynamic Driver X de 8,4 mm affine une signature déjà très solide. Le rendu gagne en équilibre, avec des basses toujours généreuses mais mieux contenues, des médiums lisibles et des aigus un peu plus sages.
Sans chercher l’effet spectaculaire, Sony privilégie la cohérence, l’ampleur et la séparation des plans sonores. Une approche qui distingue les WF-1000XM6 de concurrents parfois plus démonstratifs, mais moins équilibrés sur la durée.
Polyvalents, endurants, techniquement très aboutis, les Sony WF-1000XM6 trouvent logiquement leur place dans notre comparatif. Ils ne conviendront pas à tous à cause de leur format intra, mais pour qui cherche des true wireless sans compromis sur le son, l’ANC et les fonctionnalités, ils s’imposent comme une référence recommandable en ce début d'année !
De leur côté, les Sony WF-1000XM5 bénéficient désormais d’un positionnement tarifaire plus doux. Une opportunité intéressante pour celles et ceux qui recherchent des true wireless toujours très performants, au prix de quelques concessions mineures face aux WF-1000XM6.