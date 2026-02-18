C’est finalement sur le terrain sonore que les WF-1000XM6 s’imposent le plus naturellement dans notre comparatif. Le nouveau transducteur Dynamic Driver X de 8,4 mm affine une signature déjà très solide. Le rendu gagne en équilibre, avec des basses toujours généreuses mais mieux contenues, des médiums lisibles et des aigus un peu plus sages.



Sans chercher l’effet spectaculaire, Sony privilégie la cohérence, l’ampleur et la séparation des plans sonores. Une approche qui distingue les WF-1000XM6 de concurrents parfois plus démonstratifs, mais moins équilibrés sur la durée.



Polyvalents, endurants, techniquement très aboutis, les Sony WF-1000XM6 trouvent logiquement leur place dans notre comparatif. Ils ne conviendront pas à tous à cause de leur format intra, mais pour qui cherche des true wireless sans compromis sur le son, l’ANC et les fonctionnalités, ils s’imposent comme une référence recommandable en ce début d'année !