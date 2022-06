Élégance, performances et prix réduit pour le casque BeoPlay H95 par Bang & Olufsen

Le casque BeoPlay H95 dispose d'une armature en aluminium, de l'arceau jusqu'à la molette sur le casque. Le support pour la tête et les oreillettes sont en cuir d'agneau véritable et offrent un confort inégalé une fois porté.

Il se connecte à votre smartphone en Bluetooth 5.1 et est compatible Google FastPair ainsi que Microsoft Swift Pair et Made for iPhone. Ainsi, peu importe votre téléphone, l'appairage se fait rapidement et facilement.

Les écouteurs sont équipés de transducteurs de 40 mm en titane avec aimants en néodyme, compatibles assistants vocaux. Et dotés de quatre micros MEMS dédiés à la voix, dont deux partagés avec l’ANC et quatre micros MEMS dédiés à la fonction ANC avec deux micros dans chaque oreillette.

La sensibilité est de 101,5 dB à 1 kHz / 1 mW avec une impédance à 12 ohms (± 15 %). Une charge complète vous permet 38h d'écoute avec l'ANC activée et 50h sans. Le casque est fourni avec tous ses accessoires dont une sacoche de transport qui permet de l'emmener partout sans risquer de l'abîmer.