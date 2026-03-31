5 ans, et même un peu plus. Dire que nous avons attendu la version 2 du casque d’Apple est un euphémisme. Certes haut de gamme (579 euros) mais porté par la maintenant vieillissante puce H1, l’AirPods Max est enfin remplacé par l’AirPods Max 2. Une révolution ? Pas vraiment.
Sur le papier, force est de constater qu’Apple verse dans un certain conservatisme, ignorant les reproches adressés à son premier jet. Même poids, mêmes limitations propriétaires, même autonomie, même housse, etc… Mais la marque propose tout de même des évolutions, notamment le passage à la bien plus efficace puce H2, tout en s’armant de quelques optimisations audio. Un casque Bluetooth débordant d'ambition donc, qui compte toujours se frotter aux champions.
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- Excellente performance audio, scène sonore ample
- Isolation phonique au top
- Mode transparence parfait
- Qualité des microphones
- Construction admirable
- Fonctions avancées de la puce H2
- Des oscillations dans les aigus (creux, puis brillance)
- Kit main-libre toujours perfectible en milieu bruyant
- Assez lourd
- Pas de LE Audio ni de Multipoint
- Autonomie très moyenne
Ce que disent nos mesures : évidemment dans l’élite
Dans la mesure où le casque AirPods Max premier du nom n’est toujours pas largué en 2026, nous n’avions aucun doute sur les performances du produit. Le fait est que, si nous pouvons regretter de ne pas avoir affaire à un hypothétique et très innovant circuit H3 qui aurait dépassé toute la concurrence, l’Apple AirPods Max 2 propose ce qui se fait de mieux, ce qui se retrouve sur nos mesures d’isolation et de transparence, ainsi que sur la réponse en fréquence.
Côté son, le produit est dans la continuité de son aîné, avec des basses légèrement en avant mais bien dosées, des médiums particulièrement naturels, et des aigus qui, malgré un peu plus de finesse, présentent toujours quelques oscillations.
Déjà bien maîtrisée il y a 5 ans, l’isolation phonique progresse encore, à défaut de passer le plafond de verre actuel, à savoir une atténuation totale des voix (sons les plus complexes à traiter). À peu près égale à ce qui existe chez le roi Sony WH-1000Xm6, l’atténuation phonique est tout simplement au top.
Un seul élément mesurable est franchement à la traîne chez la firme de Cupertino : l’endurance. Annoncée à 20 h avec ANC, elle se place un bon cran derrière ses concurrents du haut de gamme, et à des années lumières de certains marathoniens comme le Nothing Headphone (a).
À l’écoute : on prend (presque) le même et on profite
Non, l’AirPods Max 2 ne transfigure par sa formule audio, mais il tente de l’affiner. Ainsi retrouve-t-on les mêmes transducteurs de 40 mm qu’auparavant, mais une amplification dédiée plus performante, le tout sous l’égide de la H2 et sa puissance de calcul conséquente. Nous pouvons raisonnablement penser que les unités type DSP confèrent un meilleur rendu.
À l’écoute, il reste évident qu’Apple maîtrise largement son sujet. Le son est très polyvalent, agréable, et surtout extrêmement bon techniquement parlant. Sur ce dernier point, difficile de trouver un véritable vainqueur entre Apple et Sony. L’AirPods Max 2 parvient à distiller un son puissant mais pas lourd ni envahissant pour les médiums, le tout sans paraitre trop clair. De fait, s’il y a bien une accentuation dans les basses, celle-ci est très intelligente, car elle n’est ni excessive, ni trop précoce dans les médiums, d’où un côté un brin plus aéré que sur son concurrent.
Réponse en fréquence : nos mesures
Notre mesure, ici avec compensation Harman (qui atténue volontairement les basses), montre que le casque est globalement équilibré, mais tout de même perfectible dans les aigus. Le constructeur a fait le choix d'adoucir cette gamme de fréquences, ce qui n'est pas désagréable à l'oreille, mais entrave légèrement l'aération.
Sans être fondamentalement différents, les AirPods Max 2 et WH-1000Xm6 prouvent que plusieurs visions sont possibles. D’un côté Sony pousse un peu plus les basses et les bas-médiums, donnant un rendu légèrement plus viscéral, de l’autre Apple est assez sage, ce qui est synonyme de rendu plus nuancé dans les graves (un peu moins ample également) et dans les médiums. D’un côté Sony opte pour des aigus légèrement expressifs mais sans accident, de l’autre Apple adoucit les sons les plus agressifs tout en apportant un peu de scintillance.
L’idéal eut été un mélange des deux : la gestion des basses et des médiums Apple, les réglages du WH-1000Xm6 dans les plus hautes fréquences. Cela aurait été possible… si Apple proposait un véritable égaliseur.
Depuis très récemment, nous utilisons une nouvelle tête de mesure, la MiniDSP Ears Pro, évolution bien plus efficace et fiable que l'ancienne tête MiniDSP Ears. Pour le moment, nos mesures sont compensées avec une courbe dite de Harman, qui n'est pas la solution optimale malgré ses avantages (nous y reviendrons dans une mise à jour de l'article ci-dessus). Nous changerons très probablement de compensation à l'avenir. La mesure s'effectue en déplaçant plusieurs fois le casque de position sur la tête, afin d'avoir des relevés divers afin de rechercher une moyenne.
En l’état, l’AirPods Max 2 est un appareil passe-partout, qui délivre une scène extrêmement vaste, dans laquelle les différents instruments sont bien séparés, d’où un excellent comportement sur les bons mixages. Il parvient à être un peu plus percutant et aéré que son prédécesseur sans fondamentalement modifier sa signature sonore. Assez pour justifier un changement pour les possesseurs du premier modèle ? N'exagérons pas.
Isolation phonique, transparence, et kit mains-libres : du tout bon, ou presque
S’appuyant sur une isolation passive performante, mais surtout un traitement ANC des plus modernes, l’Apple AirPods Max 2 coche toutes les cases d’une atténuation phonique réussie.
Réduction de bruit : nos mesures
De fait, sa grande force est de réduire très sensiblement, et de manière stable (sans creux), les graves et les médiums. Les sons ronronnant sont totalement annihilés, de même que la plupart des bruits parasites. Sans surprise, le casque d’Apple se hisse au moins au niveau des autres champions sur l’exercice de l’isolation active.
Pour ce qui est du retour sonore, aucune contestation possible : Apple règne en maître. Le premier casque offrait un rendu proche de la perfection, l’AirPods Max 2 est au moins aussi bruyant, et parvient même à mieux résister aux rafales de vents. Le casque ne met en avant aucune gamme de fréquences, il parvient à récupérer les aigus sans mal, et ne génère pas de bruit de fond audible.
Quant à la performance en appel, il y a de l’excellence mais également une pointe de déception. De l’excellence tout d’abord, pour la captation en elle-même. Que cela soit via un produit Apple, un smartphone Android ou un PC, la performance des microphones est impressionnante pour un casque Bluetooth. Le son est équilibré (une pointe de rondeur), avec beaucoup de nuances. Nous ne sommes pas du niveau d’un bon microphone placé près de la bouche, mais il n’y a pas vraiment mieux dans le genre, si bien que nous pouvons le recommander en visio.
Malheureusement, l’isolation de la voix en milieu bruyant n'est toujours pas idyllique. Ici, nous sentons une légère amélioration par rapport à la génération précédente, mais des acteurs comme Bose font nettement mieux. La réduction des bruits est ainsi un peu faible, sans doute afin de ne pas trop sabrer la captation en elle-même, mais cette disposition affiche quelques limites. En conditions vraiment difficiles, les sons ressortent, et la voix devient elle-aussi altérée. Nous attendions mieux venant d'Apple.
Construction, confort, et expérience utilisateur : le prix du premium Apple
Avec son casque, Apple cible une clientèle différente de celle des AirPods Pro 3. Esthètes ou amateurs de produits premium, les utilisateurs du casque exigent une forme bien plus travaillée. Le pari était réussi avec l’AirPods Max, malgré un design clivant, il l’est toujours avec l’AirPods Max 2. Soyons synthétiques : il n’y a pour ainsi dire aucun changement. Le produit fait la part belle à l’aluminium, au tissu maillé, et au silicone, dans une création presque irréprochable. L’assemblage est impeccable, nous sentons clairement que le côté jusqu’au-boutiste de la marque est passé par là. Bien que non pliable, cet AirPods reste dans ce qui se fait de mieux dans son genre.
On ne peut pas en dire autant de la housse en forme de soutien-gorge, qui était l’un des reproches que nous pouvions déjà faire sur la première version. Celle-ci n’offre qu’une protection relative (uniquement les coques et les coussinets), et n’a rien de spécialement premium. Son rôle est avant tout de placer le casque en veille profonde, ce qui est déjà pas mal, mais Apple aurait pu, une fois de plus, écouter les critiques.
Autre défaut, ou plutôt simple revers de la médaille : l’utilisation massive d’aluminium implique un poids élevé, à savoir 386,2 g, loin des 255 g environ des Bose par exemple, et même des 310 g d’un PX8 S2 de B&W. Si le repose-tête canopée en tissu maillé répartit très bien le poids, ce qui évite d’appliquer une pression au sommet du crâne, le casque se fait immanquablement sentir sur la durée. Quant à la durabilité dudit repose-tête (qui finit par se détendre sur la V), difficile d’imaginer que celle-ci a été améliorée.
Concernant l’expérience utilisateur, Apple ne change pas son fusil d’épaule. Pas de contrôle tactile, tout repose sur la couronne cliquable, plutôt intuitive, et sur le bouton d’ANC, suffisamment réactif. Grâce à la puce H2, le constructeur prend à présent en compte les mouvements de tête, ainsi que de nombreuses fonctions liées à la voix, que ce soit l’appel à Siri ou la traduction instantanée. Nous ferons un point plus détaillé sur ces fonctions, mais il est clair que cela constitue un des avantages incontestable du AirPods Max 2 face au Max 1.
Qui dit produit Apple dit approche propriétaire très poussée. Cela est valable pour les fonctions avancées, totalement absente sur Android (qui ne peut pas même afficher le niveau de batterie), mais également pour les fonctions Bluetooth : pas de réel multipoint, pas de codec avancé, et toujours pas de LE Audio. D’autres marques, Samsung en tête, privilégie elles-aussi leur écosystème, mais pas au point de refuser l’intégration de ce nouveau standard Bluetooth.
Autonomie et usage au long cours
Annoncée à 20 h avec ANC, la performance de la batterie du AirPods Max 2 ne fait pas rêver. En pratique, nous avons mesuré 18 h 30 avec ANC, et à peu près 24 h sans ANC. Au moins la charge est-elle assez véloce, ce qui limite ce souci.
À qui s’adressent vraiment l'Apple AirPods Max 2 ?
Dispendieux, le casque est avant tout une vitrine pour Apple. Il s’adresse :
- Aux afficionados Apple pas convaincus par le format intra des AirPods Pro 3
- À ceux qui désirent ce qui se fait de mieux en matière d’isolation et de qualité audio
- Aux amateurs de produits audio premium en général
Apple AirPods Max 2 : l’avis de Clubic
Véritable vitrine technologique, l’AirPods Max 2 est incontestablement un excellent casque, malgré son tarif pour le moins élevé. Luxueux, mais surtout performant, il profite des avantages de la puce H2 pour proposer ce qui se fait de mieux sur le marché en matière d’isolation phonique, de transparence, et de finesse audio.
Tout n’est pas rose pour autant, puisque cette très légère évolution du premier AirPods Max améliore ce qui était très bon, mais ne corrige pas les quelques défauts : housse de transport et autonomie en tête.
Un produit premium et clivant, qui aurait mérité une plus grande prise de risque, mais qui n’en est pas moins un excellent casque Bluetooth haut de gamme, un peu moins dispendieux que son prédécesseur en son temps.
- Excellente performance audio, scène sonore ample
- Isolation phonique au top
- Mode transparence parfait
- Qualité des microphones
- Construction admirable
- Fonctions avancées de la puce H2
- Des oscillations dans les aigus (creux, puis brillance)
- Kit main-libre toujours perfectible en milieu bruyant
- Assez lourd
- Pas de LE Audio ni de Multipoint
- Autonomie très moyenne
Les meilleures alternatives à l'Apple Airpods Max 2
Seul casque ou presque se hissant techniquement à la hauteur du modèle Apple, le WH-1000Xm6 n’offre pas les mêmes fonctions (propriétaires), mais propose infiniment plus de réglages, une connectivité plus moderne, un confort supérieur et une endurance plus robuste, pour un prix inférieur. Bien sûr, il n’est pas aussi premium.
Autre élève ultra technologique, le Bose est un bon équilibre entre le côté clés en main Apple et l'ultra personnalisation façon Sony. L'appareil est convaincant presque partout, et reste sur des fondamentaux digne de son rang : isolation, qualité audio, performance exceptionnelle en appel, confort incroyable, et design réussi.
- Son très puissant mais maitrisé.
- Isolation phonique et mode transparence exemplaires.
- Très confortable.
- Son puissant.
- Bon équilibre tonal
- Isolation active au sommet