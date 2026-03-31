Dans la mesure où le casque AirPods Max premier du nom n’est toujours pas largué en 2026, nous n’avions aucun doute sur les performances du produit. Le fait est que, si nous pouvons regretter de ne pas avoir affaire à un hypothétique et très innovant circuit H3 qui aurait dépassé toute la concurrence, l’Apple AirPods Max 2 propose ce qui se fait de mieux, ce qui se retrouve sur nos mesures d’isolation et de transparence, ainsi que sur la réponse en fréquence.

Côté son, le produit est dans la continuité de son aîné, avec des basses légèrement en avant mais bien dosées, des médiums particulièrement naturels, et des aigus qui, malgré un peu plus de finesse, présentent toujours quelques oscillations.