Le genre filaire n’a pas dit son dernier mot, même dans le très avant-gardiste univers du casque gaming. Plus simple mais plus durable, plus léger et, dans une certaine mesure, offrant une meilleure qualité sonore à tarif égal, il permet potentiellement de se rapprocher de l’univers Hifi ou studio. C’est le cas du tout dernier de chez Sony, l’Inzone H6 Air.
- Son très précis, détaillé, ouvert
- Très bon microphone
- Grande polyvalence grâce au module USB-C
- Extrêmement confortable
- Petit excès de brillance
- Son Spatial moyennement convaincant
- Le réglage de l'arceau pourrait être plus pratique
Premier modèle passif (sans batterie) et ouvert de cette gamme, ce casque est porté par des haut-parleurs dérivés du casque de studio MDR-V1, d’où une communication brossant un peu plus les audiophiles dans le sens du poil. Bien que proche d’un mini casque de salon, le H6 Air se démarque par son microphone col de cygne détachable, ses quelques commandes intégrées (atténuateur de volume et activation/désactivation du micro), mais surtout par la présence dans le packaging d’un convertisseur USB-C vers jack 3,5 mm, ouvrant la voie à une compatibilité avec l’application Inzone Hub.
Ce que disent nos mesures : un casque à la sonorité réfléchie
Le casque de Sony reprend l’une des caractéristiques de son grand frère de studio MDR-MV1, il accentue les hautes fréquences. Ainsi, si l’appareil sait rester globalement sage dans les basses et les médiums, et s’il ne montre aucun accident dans les haut-médiums, les hautes fréquences sont mises en avant, du moins les fréquences responsables des sonorités sibilantes. Nous avons vu pire, mais la marque tente a priori de booster le côté aéré et détaillé de sa création.
Fort logiquement, puisque cela est la conséquence de son architecture ouverte et un effet recherché, l’isolation phonique est quasi nulle. Quelques dB d’atténuation apparaissent dans les très hautes fréquences, aucun casque passif n’étant parfait à ce niveau, mais pas plus.
À l’écoute : un son détaillé et ouvert, plus Hifi que gamer classique
Pas vraiment typique d’un modèle de studio, le son délivré par le Sony Inzone H6 Air tient davantage du modèle Hifi ou professionnel que des casques de gaming habituels. En effet, l’ouverture sonore qu’il affiche, ainsi que le niveau de détails, n’ont rien à envier à des références bien établies, comme le 105 AER de Meze, ou le récent HD550 de Sennheiser.
Cela passe clairement par la qualité technique du transducteur maison, mais également par un réglage plus efficace que nous pourrions le penser en regardant les mesures, du moins à notre oreille. Rappelons que les hautes fréquences possèdent une dimension plus ou moins variable à l’écoute, chaque couple oreille + canal auditif boostant ou réduisant certains creux et pics.
Réponse en fréquence : nos mesures
Le casque affiche un réglage des plus pertinents dans les basses (léger retrait dans les très basses fréquences) et les médiums. La première partie du spectre est presque irréprochable en matière de signature. Dans les aigus, il délivre une certaine brillance, mais qui n’est que rarement dérangeante en pratique, et facile à corriger via l’application.
L’une des forces de l’appareil réside dans l’utilisation de son accessoire USB-C vers jack, accessoire qui permet de reconnaître le casque dans les applications Inzone Hub (PC et Smartphone), et par conséquent d'appliquer un égaliseur. Dans notre cas, nous avons légèrement boosté la bande autour des 40 Hz, et abaissé les très hautes fréquences. L’apport n’est pas immense, mais rend le modèle encore plus polyvalent.
Pour notre oreille, la signature gagne à être légèrement adoucie autour des 6 kHz – 10 kHz, mais le son reste extrêmement convaincant. Outre la technicité que nous citons plus haut, technicité qui confère une très bonne ouverture et une excellente séparation des instruments, le casque présente des basses amples et percutantes (légère baisse sous les 40 Hz), et des médiums très convaincants. Tout est impressionnant de nuances.
Notre mesure sur casque filaire est assez proche du protocole sur casque Bluetooth. Nous avons ici effectué nos mesures à la fois sur la sortie casque de notre tête de mesure MiniDSP Ear Pro, et via le module USB-C du Sony. Cette mesure est compensée par une courbe de Harman, à laquelle nous appliquons un lissage psychoacoustique.
Oui, 200 euros est déjà une somme pour un casque gaming filaire, mais l’Inzone n’a rien à envier aux bons casques Hifi autour des 300-500 euros.
De fait, de telles qualités donnent un excellent rendu en musique ou sur un visionnage de vidéos, mais se répercutent évidemment en jeu. Le son est très ample et précis, rarement agressif bien que proche du chuintement sur certains sons spécifiques, comme les vagues dans Sea Of Thieves (l’exemple qui nous vient directement en tête).
Nous ne pouvons passer à côté du mode Spatial Audio, activable dans Inzone Hub. Celui-ci comprend une dimension personnalisable, qui nécessite de passer par une application smartphone (360 Spatial Sound) afin de prendre une photo des deux oreilles et créer un semblant de courbe HRTF.
Mais, même en optant pour un réglage personnalisé, ce mode n’est pas des plus convaincants. Il confère une meilleure localisation des différents sons, un effet plus précis de la scène, mais ne fait pas fondamentalement gagner en ampleur et en immersion, et pousse le curseur des basses et des aigus plus loin, ce qui n’est au final pas très intéressant.
Confort royal et construction sérieuse
Conséquence combinée de sa structure ouverte et de l’absence d’électronique, l’Inzone H6 Air est d’une légèreté parfaite (199 g casque nu). En ajoutant à l’équation son repose-tête flottant suffisamment large et rembourré, des coussinets enveloppants et assez doux (en tissu), et un serrage très mesuré, l’appareil est tout simplement exemplaire en matière de confort.
Aucune pression sur la tête, aucune fatigue pour les cervicales après plusieurs heures, aucune irritation due aux coussinets (dans notre cas), et, les beaux jours arrivant, un côté très respirant qui le rend largement supportable face à la chaleur, en tout cas infiniment plus que ses homologues fermés. Le seul bémol se loge selon nous dans le réglage de la hauteur, verrouillé par défaut, et se libérant en pressant un bouton (de chaque côté). Mais d’une part cette opération n’est pas incroyablement intuitive lorsque le casque est sur la tête, d’autre part le verrouillage n’est pas total, ce qui peut occasionner des passages en force, avec un intense bruit de plastique craquelant.
Mis à part ce côté un peu décevant au niveau de l’arceau, la qualité de construction est irréprochable, simple mais sérieuse. Les grilles métalliques ajourées à l’arrière apportent un côté très agréable au toucher, l’arceau gainé d’un matériau (synthétique tissé) fait assez bien illusion. Nous sommes loin du côté tankesque des casques de jeu Beyerdynamic, ou de l’élégance art-déco d’un Meze, mais Sony assure l’essentiel.
Ergonomie : un passif aux fonctions actives
Dans un monde classique, qui dit casque filaire passif dit absence de fonctions. Le Sony est associé à un câble avec terminaison jack 3,5 mm 4 broches, afin d’utiliser le microphone sur la plupart des sorties de PC portables, et sur de nombreux adaptateurs USB-C vers jack 3,5 mm. C’est grâce à ce type d’accessoire que l’Inzone H6 Air parvient à se démarquer, puisque le petit module livré en standard permet d’une part de combler l’absence de prise jack sur de nombreux appareils, d’autre part d’être reconnu par Inzone Hub, comme n’importe quel casque Inzone sans-fil.
Cette application, pas encore à pleine maturité (un brin austère, et animée de quelques mini-bugs et lenteurs), procure toutefois l’essentiel : des réglages sonores et microphoniques. Outre la présence de réglages sonores prédéfinis, l'Inzone H6 Air profite d’un égaliseur personnalisable, du mode Spatial Audio, et de quelques paramètres liés au microphone. Très surprenant pour un modèle passif, mais oh combien pratique.
Côté casque, tout est assez simple mais là aussi bien pensé. L’Inzone H6 Air dispose d’une petite molette d’atténuation de volume, et d’un bouton capable d’activer ou couper le microphone. Côté connectique, le Sony affiche une embase quasi-standard en jack 3,5 mm. Quasi, puisque celle-ci affiche un léger renfoncement, il faudra donc prévoir un modèle à la connectique fine en cas de remplacement.
Microphone : du sérieux
Modèle détachable flexible, le microphone équipant le Sony Inzone H6 Air présente une directivité cardioïde unidirectionnelle (annulation de la captation arrière). Cette disposition nécessite un placement du microphone face à la bouche, mais permet de capter assez peu les bruits de fond.
En pratique, la captation est d’un très bon niveau, avec une légère rondeur, et beaucoup de nuances. Le microphone n’est pas parfait, puisqu'il pourrait être un peu plus étendu dans les aigus, mais difficile de demander plus pour un modèle col de cygne.
N’étant que passif, le casque ne vient pas filtrer les bruits de fond. Malgré tout, le rendu reste très bon en conditions difficiles. La voix n’est pratiquement pas dégradée, et les bruits restants sont plus de l’ordre de petits filets sonores (à moins de travailler près d’un marteau-piqueur). Cela va sans dire, l’utilisation d’un casque ouvert ne rime normalement pas avec bruits extérieurs. Seul petit reproche : il n’y a pas de réglage de la tonalité dans l’application, l’accessoire USB-C aurait parfaitement été capable d’assurer un tel réglage.
À qui s’adressent vraiment les Sony Inzone H6 Air
Modèle assez éloigné des casques de gaming sans-fil bourrés de fonctionnalités, le Sony Inzone H6 Air s’adresse à :
- Ceux qui recherchent un casque très confortable et léger
- Les amateurs de son technique et aéré
- Les utilisateurs ne voulant pas choisir entre casque gaming et casque Hifi
Bien sûr, nous déconseillons largement le modèle pour tout utilisateur tenté par une utilisation nomade, ou confronté à du bruit de fond.
Sony Inzone H6 Air : l’avis de Clubic
Bien qu’il ne s’adresse pas à tous les utilisateurs, le casque ouvert Sony Inzone H6 Air est hautement recommandable pour qui désire ce qui se fait de mieux en termes de son et de confort. Non seulement ce modèle n’a rien à envier à des équivalents ouvertement Hifi, mais il dépasse sa simple condition de modèle passif.
Son module USB-C, ainsi que son excellent microphone, le transforme en un produit audio polyvalent et suffisamment riche en matière de réglages. Un casque gaming à contre-courant, mais parfait dans son genre.
- Son très précis, détaillé, ouvert
- Très bon microphone
- Grande polyvalence grâce au module USB-C
- Extrêmement confortable
- Petit excès de brillance
- Son Spatial moyennement convaincant
- Le réglage de l'arceau pourrait être plus pratique
Les meilleures alternatives au Sony Inzone H6 Air
Un peu plus technique et un peu plus Hifi que son concurrent, l’Asus ROG Kithara reste moins complet, moins confortable, et un peu plus dispendieux que le Sony. Une proposition plus radicale, mais qui impressionne
- Son extrêmement technique, maitrisé, détaillé
- Rendu particulièrement précis dans les basses
- Captation du microphone naturelle
L'Inzone H9 II se classe dans une autre catégorie que le H6 Air, mais ce modèle est compatible avec le même écosystème, et affiche le même design général. Plus complet, largement utilisable en mode nomade (modèle ANC), ce fer de lance de la gamme Inzone est pourtant moins convaincant d’un point de vue sonore, et un peu moins confortable sur la durée.
- Son puissant mais pas agressif
- Bonne scène sonore
- Connectivité moderne (lecture multi-flux, Bluetooth LE Audio)
Fiche technique Sony Inzone H6 Air
Résumé
|Type de casque
|Ouvert
|Forme
|Circum-aural
|Type de micro
|Cardioïde
|Son surround virtuel
|Oui
Conception
|Type de casque
|Ouvert
|Taille des transducteurs
|38mm
|Type de transducteur
|Transducteur dynamique
|Forme
|Circum-aural
|Pliable
|Non
|Contrôle du volume
|Sur le casque
|Micro
|Oui
|Type de micro
|Cardioïde
|Ergonomie du micro
|Amovible
|Poids
|200g
Connectivité
|Compatibilité
|PS5, Nintendo Switch, MacOS, Linux, Windows, iOS, Android, Xbox Series X, Xbox One, PS4, Oculus Quest
|True Wireless
|Non
|NFC
|Non
|Liaison filaire
|Jack 3.5mm, USB
Spécifications audio
|Son surround virtuel
|Oui
|Logiciel compagnon
|Sony Inzone Hub