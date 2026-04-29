Aucune pression sur la tête, aucune fatigue pour les cervicales après plusieurs heures, aucune irritation due aux coussinets (dans notre cas), et, les beaux jours arrivant, un côté très respirant qui le rend largement supportable face à la chaleur, en tout cas infiniment plus que ses homologues fermés. Le seul bémol se loge selon nous dans le réglage de la hauteur, verrouillé par défaut, et se libérant en pressant un bouton (de chaque côté). Mais d’une part cette opération n’est pas incroyablement intuitive lorsque le casque est sur la tête, d’autre part le verrouillage n’est pas total, ce qui peut occasionner des passages en force, avec un intense bruit de plastique craquelant.