Avant même de parler de qualité de captation, le microphone du JBL Quantum 950 affiche un petit défaut pour un appareil de ce tarif : il n’est ni rabattable ni escamotable. De fait, ne pas avoir à l’utiliser en mode bureau implique de le débrancher et de le poser ailleurs, et il est inconcevable de l’emmener en mode nomade. Mais pour ce second usage, JBL n’a pas prévu de microphones intégrés à la structure (autres que pour l’ANC), autant dire que répondre à des appels téléphoniques est presque impossible.