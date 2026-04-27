Nouveau vaisseau amiral de la gamme gaming Quantum de JBL, le Quantum 950 se veut une véritable vitrine technologique. Réduction de bruit, double connectivité, haut-parleur en carbone, station de contrôle, batterie interchangeable, son 3D, rien ne manque.
À la fois une suite et une évolution plus haut de gamme (349 euros) du Quantum 910, le JBL Quantum 950 est un casque gaming au style assagi mais toujours plus tape-à-l'œil que nomade. Le produit est principalement sans fil, avec une double connectivité Bluetooth/basse latence, mais conserve une dimension filaire via USB-C. Sorte d'appareil englobant, c'est-à-dire à l'aise dans toutes les situations, il se place face aux autres produits premium de chez Sony Inzone, Steelseries, ou encore Astro Gaming.
- Son puissant, bon équilibre basses/médiums
- Triple connectivité, flux bluetooth et basse-latence en simultané
- Bonne isolation phonique
- Microphone de qualité et peu sensible aux bruits de fond
- Contrôles efficaces, application intuitive et complète
- Système de batteries interchangeables
- Aigus oscillants
- Microphone détachable pas très pratique, surtout en nomade
- Pas de hot-swapping pour les batteries
- Pas de compatibilité Xbox
Ce que disent nos mesures : du bon, et des progrès à faire
Le JBL Quantum 950 affiche une base technique indéniablement solide pour un casque de jeu, mais qui montre que cet univers n’a pas atteint sa pleine maturité dans tous les secteurs.
Le son, porté par d’ambitieux transducteurs de 50 mm revêtus de carbone, est globalement équilibré, particulièrement dans les basses et les médiums, mais il passe malheureusement à côté de son sujet sur une partie des aigus, ce qui apparait assez nettement à la mesure.
L’isolation phonique est quant à elle intéressante, puisqu'elle se révèle efficace et assez régulière, sans véritable creux. JBL ne parvient pas à se hisser au niveau des excellents modèles nomades dédiés, mais la réduction de bruit active apporte un vrai plus, et l’isolation passive très marquée. Malheureusement, le mode Transparence est bien moins convaincant, voire anecdotique.
L’autonomie dépend quant à elle du point de vue de l’utilisateur. Celle-ci oscille entre 20 et 30 heures selon le mode de réduction (plus proche de 20 h en pratique), ce qui est assez moyen pour un produit de gaming, mais le concept de deux batteries interchangeables change un peu la donne.
À l’écoute : puissance sombre
Sur le papier, JBL s’est vraiment donné les moyens de ses ambitions, et équipe le Quantum 950 d'un large transducteur dynamique de 50 mm, qui se démarque par sa membrane revêtue de carbone. Dans les faits, les choses seraient excellentes si JBL était parvenu à corriger quelques défauts.
Le son est certes équilibré d’un point de vue général, mais pas totalement maîtrisé. Les basses sont légèrement mises en avant, sans aucune outrance, d’où un rendu puissant mais sans exagération, qui ne déborde jamais sur les médiums. Cela permet d’obtenir un résultat ample et percutant, que ce soit en musique ou en jeu. Il y a plus technique dans le genre, plus nuancé, mais le Quantum 950 s’en sort bien, et parvient à offrir un très bon niveau de détails dans ces gammes.
Réponse en fréquence : nos mesures
Malgré un très bel équilibre basses-médiums (en prenant en compte la compensation Harman), le JBL Quantum 950 est un peu trop accidenté dans les aigus, ce qui donne un rendu un peu trouble dans ce registre. Le son est bon, mais pas sans entraves.
Une partie des qualités du casque sont atténuées par la réponse plus accidentée dans les aigus. Celle-ci se caractérise par un creux soudain, sonnant comme un voile à l’oreille, voile qui étouffe la scène et atténue l’ouverture. Le constructeur semble vouloir rattraper ce creux en boostant les fréquences suivantes, ce qui ne corrige pour ainsi dire rien. D’un point de vue général, le Quantum 950 est bon, mais parait entravé. Ce qui ressemble à des résonances dans les aigus ne peut pas vraiment être corrigé via l’égaliseur de l’application Quantum Engine.
Petit bonus avec le Son Spatial (avec ou sans suivi de la tête) qui, sans être irréprochable, est plutôt réussi en jeu, immersif tout en restant cohérent. La marque propose non seulement un petit ajustement de l’amplitude, mais également un véritable calibrage, s’effectuant à partir d’un microphone à placer dans les oreilles. Sans doute le futur de l’immersion.
Nos mesures de casques gamer se font de la même façon qu'avec les casques Bluetooth, avec une tête de mesure dédiée MiniDSP Ears Pro. La mesure de réponse en fréquence est compensée par une courbe dite de Harman (avant un passage futur à une courbe plus précise), et la mesure de réduction de bruit s'effectue à partir d'un bruit témoin normalisé à 0 dB.
Construction, confort, et commandes : pas parfait, mais au point
Clairement plus premium que la moyenne, le JBL Quantum 950 n’est pas un casque véritablement premium, mais il sait placer des petites touches métalliques là où il le faut. Le modèle est un peu trop massif, flirtant entre le casque Hifi et le casque nomade en termes de dimensions, d’autant que sa structure n’est pas pliable.
JBL connaît toutefois bien son affaire, si bien que, même en prenant en compte son poids non négligeable (398 g), il parvient à rester confortable. Le repose-tête élastique limite largement la pression au sommet du crâne, le niveau de serrage n’est pas trop important, et les larges coussinets sont parfaitement rembourrés. 50 g de moins ne seraient pas du luxe, mais nous nous attendions à pire.
Pas excessivement difficile à prendre en mains, le Quantum 950 accueille un ensemble de 6 boutons, molettes et commutateurs : volume, balance volume/chat, boutons d’ANC, activation/désactivation du microphone, mode spatial, et commutateur marche/arrêt/connexions. Il faut un petit temps d’adaptation, mais tout est rapidement assez intuitif. Dommage de ne pas retrouver une interface de navigation pour le mode Bluetooth.
De son côté, la base émettrice apporte un petit plus ergonomique. Sa large molette simplifie le réglage du volume, et l’activation/désactivation du microphone via un simple appui évite de tâtonner sur le casque. Sa qualité de construction est outre très honnête, et l’accessoire sait rester discret.
Expérience utilisateur et fonctions : une polyvalence impressionnante
Complet et bourré de petites fonctions, le JBL Quantum 950 n’est pourtant pas une usine à gaz qui nous noierait sous sa complexité. L’application Quantum Engine (disponible sur PC et smartphone) épaule efficacement l’appareil, et présente clairement tous les ajustements et toutes les options sans tomber dans des arborescences infinies ni une interface absconse. On retrouve les fondamentaux, égaliseurs en tête, mais également des fonctions plus avancées, comme un égaliseur pour le microphone, ou une personnalisation des commandes et de la spatialisation. Du tout bon pour JBL.
Pas aussi impressionnant que chez certains concurrents, la connectivité du JBL Quantum 950 est quasi-irréprochable. Prenant en charge le mode basse-latence (via la base émettrice), le Bluetooth, et l’USB-C en audio, le casque peut s’adapter à toutes les situations ou presque. Surtout, il peut lire les flux Bluetooth et basse-latence simultanément, performance loin d’être généralisée en 2026. Les puristes regretteront évidemment l’absence d’entrée analogique, mais les temps changent.
Comme souvent, le plus gros défaut vient de l’absence de compatibilité avec l’écosystème Xbox. Il n’y a pas actuellement de version X du produit, les joueurs des générations One et Series sont donc laissés sur la touche.
Réduction de bruit : nos mesures
L'isolation est déjà très bonne pour un casque de gaming, et dans les bons élèves si nous devons classer le casque dans la catégorie nomade. Son seul gros défaut vient du retour sonore, pas inefficace mais franchement médiocre
Microphone et autonomie
Avant même de parler de qualité de captation, le microphone du JBL Quantum 950 affiche un petit défaut pour un appareil de ce tarif : il n’est ni rabattable ni escamotable. De fait, ne pas avoir à l’utiliser en mode bureau implique de le débrancher et de le poser ailleurs, et il est inconcevable de l’emmener en mode nomade. Mais pour ce second usage, JBL n’a pas prévu de microphones intégrés à la structure (autres que pour l’ANC), autant dire que répondre à des appels téléphoniques est presque impossible.
Mis à part ce souci de conception, le microphone flexible est franchement performant, puisque capte la voix et ses nuances sans réel souci. Un petit manque d’extension dans les aigus existe, et la bonnette en mousse est d’une efficacité relative face aux plosives (sons en P et B, provoquant quelques saturations), mais le résultat est très bon. Nous sommes loin d’un vrai microphone dédié, et des concurrents comme le Razer BlackShark V3 Pro sont supérieurs, mais le JBL est un élève sérieux, qui donne un excellent timbre et isole particulièrement bien des bruits de fond et des frappes au clavier.
Terminons notre tour du produit avec l’autonomie, à la fois moyenne et impressionnante. Moyenne, puisque l’endurance en simple charge dépasse à peine les 20 h en jeu, en tous cas si le microphone est activé. Impressionnante, puisque l’appareil peut changer de batterie en quelques instants (la seconde se chargeant dans la base), d’où une autonomie presque illimitée. Notons toutefois que ce changement de batterie ne se fait pas à chaud (terme hot-swapping) : le casque s’éteint, il doit être rallumé et se reconnecter pour repartir de plus belle une fois la nouvelle batterie placée.
À qui s’adressent vraiment le JBL Quantum 950?
Le JBL Quantum 950 est un casque gaming très technologique, et polyvalent par conséquent, il s'adresse aux utilisateurs suivants
- Les adeptes de casques hautement personnalisables
- Les joueurs désirants se couper de leur environnement
- Ceux qui veulent absolument lire les flux Bluetooth et basse-latence en simultané
À l'inverse, nous ne le conseillerons pas à ceux-ci qui recherchent un produit léger, ou une sonorité très équilibrée et simple dans les aigus.
JBl Quantum 950 : l’avis de Clubic
Casque gaming complet et efficace, cochant la plupart des cases, le JBL Quantum 950 est un produit convaincant à défaut d’être parfait.
Confortable, portée par une excellente expérience utilisateur, une connectivité riche, et un son puissant, il a presque tout pour lui. Quelques accidents sonores demeurent, la réduction de bruit est bonne mais pas au niveau des meilleurs nomades, l’absence de microphones intégrés dans la structure handicape un peu son fonctionnement, et nous aurions aimé une autonomie supérieure en simple charge. Néanmoins, si nous pouvons relever plusieurs petits défauts çà et là, aucun n’est véritablement rédhibitoire.
Reste que cette création haut de gamme de JBL, à défaut d’être irréprochable, prouve que la marque se hisse peu à peu à la hauteur des champions.
- Son puissant, bon équilibre basses/médiums
- Triple connectivité, flux bluetooth et basse-latence en simultané
- Bonne isolation phonique
- Microphone de qualité et peu sensible aux bruits de fond
- Contrôles efficaces, application intuitive et complète
- Système de batteries interchangeables
- Aigus oscillants
- Microphone détachable pas très pratique, surtout en nomade
- Pas de hot-swapping pour les batteries
- Pas de compatibilité Xbox
Fiche technique JBL Quantum 950
Résumé
|Type de casque
|Fermé
|Forme
|Circum-aural
|Type de micro
|Cardioïde
Conception
|Type de casque
|Fermé
|Taille des transducteurs
|50mm
|Type de transducteur
|Transducteur dynamique
|Forme
|Circum-aural
|Pliable
|Non
|Contrôle du volume
|Sur le casque
|Micro
|Oui
|Type de micro
|Cardioïde
|Ergonomie du micro
|Amovible
|Poids
|370g
Connectivité
|Compatibilité
|Windows, Xbox Series X
|Sans-Fil
|Bluetooth, RF 2,4 GHz
|Version bluetooth
|Bluetooth 5.3
|True Wireless
|Oui
|Liaison filaire
|Jack 3.5mm, USB
Alimentation
|Autonomie
|25h
|Connectique de charge
|USB Type C
Les meilleures alternatives au JBL Quantum 950
Autour des 350 euros, la concurrence n'est pas si nombreuses, mais des alternatives aussi intéressantes existent
Plus ancien que le modèle JBL, moins performant en matière d'isolation phonique, le Steelseries est pourtant une réussite quasi-totale. Ergonomie exceptionnelle, bon son, microphone plus pratique, etc…
- Remarquable qualité audio
- DAC fonctionnel et pratique
- Connectique très élaborée
Très imposant et définitivement pas nomade, l'Astro A50 Gen 5 est pourtant une alternative pour qui désire un produit sédentaire complet et plus équilibré que le JBL (notamment dans les aigus).