Petit frère un peu moins raffiné du Arctis Nova Elite, le nouveau casque gaming Arctis Nova Pro Omni de Steelseries est un condensé de technologie, un modèle ambitieux (399 euros) qui plus que jamais semble prêt à montrer une certaine suprématie de la marque dans le haut de gamme.
Porté par un design typiquement Steelseries, l’Arctis Nova Pro Omni est un casque gaming sans-fil accueillant une base émettrice multifonction (contrôles et interface de charge). Aussi joueur que nomade, ce modèle à réduction de bruit active affiche une très riche connectivité filaire et sans-fil, avec à la clé une lecture simultanée des flux audio (jusqu’à 4 flux). Triple entrée USB-C, entrées filaires, Bluetooth LE Audio/Auracast, le Steelseries Arctis Nova Pro Omni est une sorte d’Arctis Nova Pro Wireless survitaminé.
- Son efficace et très équilibré dans le registre basses/médiums
- Connectique/Connectivité parfaite
- Lecture de 4 sources en simultané, Bluetooth LE Audio
- Très bon microphone
- Système de deux batteries remplaçables à chaud
- Nombreux réglages (microphone, égaliseur paramétrique, etc...)
- Creux (facile à corriger) dans les aigus
- Isolation active et mode Transparence perfectibles
- Coussinets peu respirants
Ce que disent nos mesures : pas parfait, mais très cohérent
Sans être des clones, les différents modèles Steelseries, notamment dans le haut de gamme, adoptent un profil sonore souvent proche. L’Arctis Nova Pro Omni n’échappe pas à la règle, avec un son très équilibré dans les basses et les médiums et un comportement sans excès dans les aigus, mais pas d’une linéarité absolue. En effet, nous retrouvons un creux franc et resserré autour des 4 kHz, creux qui était déjà présent sur le vaisseau amiral Arctis Nova Elite et sur l’Arctis Nova Pro Wireless.
Côté isolation phonique, il est clair que le constructeur n’a pas encore la science d’un Sony ou d’un Apple, mais ne démérite pas pour autant. La réduction de bruit active est efficace malgré quelques creux dans la raquette, notamment dans les médiums, et l’isolation passive (des aigus) est d’un excellent niveau, grâce aux coussinets avec revêtement en similicuir. Le mode Transparence est sans doute celui qui nous a le moins convaincu. Loin d’être catastrophique (aucune chute vraiment brutale dans les hautes fréquences), ce mode affiche une atténuation constante autour de 10 dB dès les médiums.
À l’écoute et en jeu : proche des meilleurs
Équipé de haut-parleurs haut de gamme de 40 mm, qui délaissent toutefois les membranes en carbone du modèle Elite, le Steelseries Arctis Nova Pro Omni est un produit fort convaincant, qui ne tente pas d’être inutilement spectaculaire. La signature audio, franchement équilibrée à l’oreille, permet à la marque de laisser s’exprimer la bonne technicité du transducteur. L’expérience est polyvalente, puisque le rendu sonore est bien percutant quand cela est nécessaire, et suffisamment raffiné en général, suffisamment aéré.
Réponse en fréquence : nos mesures
Très équilibrée des basses jusqu'aux haut-médiums, puis un peu plus accidenté dans les aigus, la signature du Arctis Nova Pro Omni n'en est pas moins l'une des plus pertinentes du genre gaming, voire du genre nomade, surtout une fois une correction appliquée.
Le seul petit couac réside dans une infime sensation de mollesse, qui s’explique assez rapidement à la mesure par une sorte de canyon très resserré autour des 4 kHz, gamme de fréquences qui confère le tranchant dans l’écoute. Puisque Steelseries l’autorise, nous recommandons un petit passage dans l’application et son égaliseur paramétrique, capable de rehausser ce creux sans affecter ouvertement les fréquences mitoyennes. Cette correction, sans être magique (un creux aussi soudain n’est juste un problème de réglage), permet de retrouver l’équilibre tonal.
À l'image des casques nomades classiques, notre protocole de test du Steelseries s'est effectué avec une tête Ears Pro de chez MiniDSP, ici en utilisant la liaison HyperSpeed. Nous effectuons toujours plusieurs mesures, en bougeant légèrement la tête par rapport aux oreilles, et en augmentant légèrement l'espace entre les deux oreilles (ce qui accentue ou diminue la pression sur les coussinets). Ces mesures brutes sont ensuite compensées, en utilisant une courbe cible.
Techniquement parlant, le Pro Omni n’est peut-être pas un Sony WH-1000Xm6 ou Airpods Max, mais il fait plus que se défendre, et n’est pas moins pertinent. Peut-être pas aussi détaillé ni aussi ouvert que les meilleurs, il n’a presque rien à leur envier sur des points clés comme la réactivité des basses. Nous pourrions sans doute espérer encore mieux d’un appareil à 400 euros, mais la polyvalence du casque, à l’aise aussi bien en musique qu’en jeu, est un sacré avantage. À cet exercice, nous l’avons trouvé techniquement supérieur au Nova Pro, et mieux réglé que le Nova Elite.
Construction, confort, et commandes : une expérience bien rodée
Plus proche du modèle Nova Pro Wireless que du Nova Elite, le dernier né de Steelseries adopte toutes les caractéristiques de la gamme Nova. Si la présence de métal se limite ici à l’arceau, la structure reste particulièrement sérieuse, à la fois dense et sans défaut d’assemblage.
Non pliable, ce casque gaming n’en est pas moins souple, avec des éléments structurels robustes. Nous aurions aimé une véritable housse de transport, mais cela reste un détail. La base émettrice ne réinvente quant à elle pas la roue, puisque reprend pratiquement à l’identique ce qui existe avec l’Arctis Nova Pro Wireless et le Arctis Nova Pro Elite. Tout en plastique mais plutôt stable, équipé d’un petit afficheur Oled monochrome, cet accessoire manque un peu de panache, mais présente lui-aussi une bonne qualité de construction, et va plus loin que le simple office de hub filaire. Nous pouvons même relever un petit progrès par rapport à ces prédécesseurs : la molette est à présent texturée, ce qui la rend plus maniable à un doigt.
Côté confort, ce casque est paradoxalement (ou pas) supérieur au Nova Elite, alourdi par ses branches en aluminium. Loin d’être un poids plume (339 g), il n’est pas aussi confortable que des références nomades de chez Bose, mais le large repose-tête élastique, ainsi que le serrage contenu, sont synonymes de très bonnes sensations. Aucune pression au sommet du crâne, le Steelseries Arctis Nova Pro Omni ne commence à se ressentir qu’au bout de plusieurs heures de jeu (ou de balade). En revanche, difficile de penser que ce casque sera compatible avec les températures caniculaires, ses coussinets n’étant pas spécialement respirants. À quand un passage à des coussinets en gel + velours ?
Plutôt complexes les premières heures, les commandes sont rapidement intuitives, et ont surtout l’avantage d’être complètes. Celles-ci sont présentes sur les tranches du casque, et sur la base émettrice, toujours sous forme de boutons. Navigation Bluetooth, type de réduction de bruit volume, mixage (volumes indépendants) des différentes sources, activation/désactivation du micro, appel aux égaliseurs, tout ou presque est déjà possible.
Le logiciel Steelseries GG, en particulier sa partie Engine, apporte la touche de personnalisation (son, fonctions et réglages pour le micro, etc…). La marque fait bien les choses, puisqu’une application smartphone existe, application particulièrement utile pour les possesseurs de consoles. Ici pas de nouveautés par rapport à ce que nous décrivions avec l’excellent Arctis Nova Pro Wireless. La partie Sonar du logiciel, qui agit comme un mixeur logiciel et intègre un mode audio 3D, constitue un plus pour les utilisateurs avancés, bien qu’elle complexifie l’expérience.
Connectivité suprême, quadruple flux
Ne tournons pas autour du pot, Ce Steelseries et son collègue Nova Elite représentent ce qui se fait de plus avancé en matière de connectivité, tous casques confondus :
- La base émettrice accueille 3 ports USB-C compatible consoles (dont un compatible Xbox) et PC, une entrée ligne jack 3,5 mm et une sortie jack 3,5 mm (bypass)
-
Le casque affiche une compatibilité Bluetooth LE Audio/Auracast, et intègre une entrée jack 3,5 mm et un port USB-C (uniquement pour la charge)
Plus fort encore, le Steelseries Arctis Nova Pro Omni est capable de jouer pas moins de 4 flux en simultané, un luxe presque surdimensionné, quand bien des modèles ne sont pas capables de combiner mode basse-latence et Bluetooth. Impressionnant, tout simplement.
Une captation digne des pro
À l’instar de tous les casques Steelseries à l’exception du Nova 3, l’Arctis Nova Pro Omni dispose d’un microphone escamotable. Ce dernier, invisible une fois rangé, constitue selon nous la solution parfaite pour un casque polyvalent.
Le Steelseries Arctis Nova Pro Omni fait là-encore très fort, avec une captation précise, qui conserve bien le timbre de la voix ainsi que ses nuances. Si une réduction de bruit est activable dans l’application, celle-ci est dispensable dans la majorité des cas, y compris à l’extérieur, l’effet de proximité permettant seul de conserver la voix sans faire exploser les sons extérieurs.
Autonomie : Pas un record, quoique
Annoncée à 30 h en simple charge (à priori sans ANC, et en simple connexion), l’autonomie du Arctis Nova Pro Omni se situe plutôt autour des 25 h en utilisation classique avec ANC et basse-latence + Bluetooth.
Pas incroyable certes, mais ce casque reprend le principe de batteries remplaçables à chaud de ses proches prédécesseurs. Pendant que le casque est en fonctionnement, la seconde batterie se charge dans la base émettrice, apportant une autonomie virtuellement infinie en usage sédentaire.
À qui s’adressent vraiment le Steelseries Arctis Nova Pro Omni
Modèle à la polyvalence parfaite, puisqu'à la fois casque gamer et casque nomade, l'Arctis Nova Pro Omni ne s'adresse pourtant pas à tout le monde
- Les utilisateurs désirant ce qui se fait de mieux dans l'univers du gaming sans-fil
- Les adeptes de polyvalence totale, qui ne veulent pas jongler entre un modèle pour la maison et un modèle pour l'extérieur
- Ceux qui n'ont pas peur de mettre les mains dans les réglages
Nous déconseillons en revanche l'appareil à ceux qui recherchent uniquement un casque nomade, et ceux qui ne sont pas près à mettre un tel tarif.
Steelseries Arctis Nova Pro Omni : l’avis de Clubic
Dans la continuité de l’impressionnant Arctis Nova Pro Wireless, l’Arctis Nova Pro Omni constitue tout simplement ce qui se fait de mieux en matière de casque gaming, et même un peu plus.
S’il n’est pas parfait, le Steelseries Omni trace clairement l’esquisse de ce qui doit être le casque sans-fil ultime. Un modèle ANC paré pour le gaming et le nomadisme, doté d’une connectivité aussi moderne que complète, présentant une expérience utilisateur optimale, armé d’une solide base technique et technologique, le tout animé d’éléments bien pensés : batteries amovibles, microphone rétractables, etc… Diablement convaincant.
- Son efficace et très équilibré dans le registre basses/médiums
- Connectique/Connectivité parfaite
- Lecture de 4 sources en simultané, Bluetooth LE Audio
- Très bon microphone
- Système de deux batteries remplaçables à chaud
- Nombreux réglages (microphone, égaliseur paramétrique, etc...)
- Creux (facile à corriger) dans les aigus
- Isolation active et mode Transparence perfectibles
- Coussinets peu respirants
Les meilleures alternatives au Steelseries Arctis Nova Pro Omni
S'il n'affiche pas la dimension nomade de l'Omni, l'Astro A50X est un casque plus abordable et presque aussi complet, lui-aussi porté par une excellente qualité sonore, un très bon confort, et un microphone convaincant
Petit frère de l'Omni, le Nova Pro Wireless est une version à peine simplifié de ce dernier, tout aussi polyvalente et brillante en matière d'expérience utilisateur. Un peu moins bon côté son, affichant une connectivité moins moderne (notamment sur le Bluetooth), et un microphone moins performant, ce casque est surtout plus abordable que son collègue.
- Plus qu'un casque, un switch HDMI
- Compatible avec tout ou presque
- Justesse du rendu, qualité du micro
- Remarquable qualité audio
- DAC fonctionnel et pratique
- Connectique très élaborée