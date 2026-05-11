Non pliable, ce casque gaming n’en est pas moins souple, avec des éléments structurels robustes. Nous aurions aimé une véritable housse de transport, mais cela reste un détail. La base émettrice ne réinvente quant à elle pas la roue, puisque reprend pratiquement à l’identique ce qui existe avec l’Arctis Nova Pro Wireless et le Arctis Nova Pro Elite. Tout en plastique mais plutôt stable, équipé d’un petit afficheur Oled monochrome, cet accessoire manque un peu de panache, mais présente lui-aussi une bonne qualité de construction, et va plus loin que le simple office de hub filaire. Nous pouvons même relever un petit progrès par rapport à ces prédécesseurs : la molette est à présent texturée, ce qui la rend plus maniable à un doigt.