Autrefois incontournable, le Walkman est aujourd'hui devenu un produit de niche pour audiophiles. Sony vient de présenter deux nouveaux baladeurs facturés 2 499 et 4 999 euros. Entre amplification retravaillée, châssis en cuivre plaqué or et composants soigneusement sélectionnés, le constructeur promet une expérience musicale d'exception. Mais ces raffinements justifient-ils réellement des prix aussi élevés ?
À l'heure où le smartphone permet d'emporter des millions de morceaux partout avec soi, Sony continue de miser sur le baladeur haut de gamme. Avec les nouveaux NW-WM1ZM3 et NW-WM1AM3, attendus fin novembre en Europe, le constructeur japonais pousse encore plus loin cette spécialisation. En 2022, leurs prédécesseurs étaient respectivement lancés à 3 700 et 1 400 euros. Quatre ans plus tard, leurs tarifs ont augmenté de 35 % et de près de 80 %, bien au-delà de l'inflation générale.
Une conception audiophile poussée à l'extrême, mais pour quels bénéfices ?
Sur le NW-WM1ZM3, Sony mise sur un châssis en cuivre sans oxygène plaqué or, des vis à faible résistance électrique et un câblage interne Kimber Kable. Le NW-WM1AM3 adopte une construction plus sobre, associant aluminium et cuivre.
Ces choix répondent en partie à des considérations techniques, notamment pour le blindage électromagnétique et la mise à la masse. En revanche, les bénéfices audibles de certains raffinements, comme le câblage interne haut de gamme, restent difficiles à établir sans mesures ni écoutes minutieusement contrôlées.
Les évolutions électroniques sont potentiellement plus intéressantes. Sony a notamment revu l'alimentation et fait évoluer son amplificateur numérique S-Master HX pour mieux maîtriser les perturbations du signal audio. Le traitement DSD Remastering peut désormais s'appliquer aux morceaux écoutés en streaming. Il ne faut toutefois pas y voir une amélioration automatique de la qualité : ce traitement modifie le signal, sans recréer les informations absentes de l'enregistrement original.
À 5 000 euros, que peut-on vraiment attendre de plus qu'avec un smartphone ?
Les deux Walkman disposent d'un écran tactile agrandi à 5,5 pouces et fonctionnent sous Android. Le NW-WM1ZM3 embarque 256 Go de stockage extensible, mais affiche surtout un poids impressionnant de 670 grammes, contre 490 grammes pour son prédécesseur. Difficile de parler d'un appareil véritablement nomade.
Sony annonce jusqu'à 35 heures d'autonomie selon les conditions d'utilisation. Les baladeurs disposent également d'une sortie casque symétrique de 4,4 mm, appréciée pour sa conception électrique et la puissance supplémentaire qu'elle peut offrir avec certains casques.
Mais les alternatives ne manquent pas. Un smartphone associé à un bon DAC/amplificateur USB, parfois vendu entre 100 et 300 euros, peut déjà offrir d'excellentes performances audio. Des fabricants comme FiiO ou Astell&Kern proposent également des baladeurs dédiés à des tarifs très variés.
Alors, que reste-t-il pour justifier 5 000 euros ? Une fabrication soignée, une électronique spécialisée, le plaisir d'un appareil exclusivement consacré à la musique et, incontestablement, une dimension luxueuse. Des arguments qui peuvent séduire les passionnés, mais qui ne garantissent pas une expérience d'écoute supérieure à celle d'une solution bien moins coûteuse. À ce niveau de prix, c'est précisément ce que Sony devra démontrer.