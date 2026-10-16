Mais les alternatives ne manquent pas. Un smartphone associé à un bon DAC/amplificateur USB, parfois vendu entre 100 et 300 euros, peut déjà offrir d'excellentes performances audio. Des fabricants comme FiiO ou Astell&Kern proposent également des baladeurs dédiés à des tarifs très variés.



Alors, que reste-t-il pour justifier 5 000 euros ? Une fabrication soignée, une électronique spécialisée, le plaisir d'un appareil exclusivement consacré à la musique et, incontestablement, une dimension luxueuse. Des arguments qui peuvent séduire les passionnés, mais qui ne garantissent pas une expérience d'écoute supérieure à celle d'une solution bien moins coûteuse. À ce niveau de prix, c'est précisément ce que Sony devra démontrer.