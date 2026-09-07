Dans les entrailles, rebelotte. L’architecture sonore s’appuie sur le même transducteur maison de 40 mm qu’auparavant, sur la même ancienne puce de traitement QN1 (actuellement QN3 + autre processeur dédié), et sur le même réseau de microphones. Même son de cloche ou presque sur la connectivité, qui passe tout de même à une puce Bluetooth 6.0, puce qui ne permet visiblement pas au produit d’être compatible LE Audio/Auracast. Qui dit ancienne école dit également conservation de la prise jack 3,5 mm, y compris en mode passif (casque éteint). Sans surprise, pas de compatibilité USB audio via le port USB-C.