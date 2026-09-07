Il n'y a pas que dans le cinéma qu'on recycle les idées, Sony emprunte ainsi le même chemin que Bose et sa gamme QC Headphones, et nous propose en 2026 une très légère refonte d’un excellent modèle…. sorti en 2020. Une manière de relancer l’intérêt pour ce classique, tout en le faisant passer pour une nouveauté. Parallèlement, le constructeur met à jour son entrée/milieu de gamme, avec les WH-CH730N et WH-CH530.
Au programme, une remise au gout du jour très paresseuse. Même design, mêmes entrailles à une exception près, et des caractéristiques qui pourraient paraitre légèrement dépassées… quoique. L’aura du WH-1000XM4 est telle que l’appareil n’a jamais vraiment été ringardisé, notamment sur les points clés, son et ANC.
L’ancienne école si rassurante ?
Sur la forme, difficile de trouver des différences entre ce WH-1000XM4c et l’ancien WH-1000XM4. Nous avons affaire à un casque circum-auriculaire au design classique voire presque rétro, qui se démarque par sa structure pliable, élément qui avait disparu le temps d’une génération avant de revenir sur le WH-1000XM6. Seul un nouveau coloris, lavande, permet d’identifier vraiment cette nouvelle version.
Dans les entrailles, rebelotte. L’architecture sonore s’appuie sur le même transducteur maison de 40 mm qu’auparavant, sur la même ancienne puce de traitement QN1 (actuellement QN3 + autre processeur dédié), et sur le même réseau de microphones. Même son de cloche ou presque sur la connectivité, qui passe tout de même à une puce Bluetooth 6.0, puce qui ne permet visiblement pas au produit d’être compatible LE Audio/Auracast. Qui dit ancienne école dit également conservation de la prise jack 3,5 mm, y compris en mode passif (casque éteint). Sans surprise, pas de compatibilité USB audio via le port USB-C.
Côté autonomie, il faut compter sur 20 h avec ANC, et jusqu’à 27 h, des chiffres corrects mais tout de même loin de certains champions. Surtout, aucun mot sur une éventuelle réparabilité de la batterie.
Le réel changement est imputable aux réglages sonores, puisque Sony indique que la signature est calquée sur celle du WH-1000XM6. De même, le WH-1000XM4c est à présent compatible avec l’égaliseur 10 bandes de l’application Sound Connect, pour des ajustements plus fins.
Disponible dès à présent, le Sony WH-1000XM4c est vendu à 249,99 euros. Un tarif certes intéressant, mais pour un produit qui a plus de deux générations de retard. A tester tout de même.
WH-CH730N et WH-CH530 : moins ambitieux, mais plus modernes
Suites respectives des WH-CH720N et WH-CH520, les Sony WH-CH730N et WH-CH530 représentent une sorte d’entrée de gamme colorée pour la marque, 6 déclinaisons étant à chaque fois accessibles.
Version sensiblement redésignée de son prédécesseur, le WH-CH730N est un casque circum-auriculaire à réduction de bruit porté par une structure pliable et très légère (207 g), animé par une puce Bluetooth compatible LE Audio/Auracast. Pas spécialement ambitieuse, la partie audio repose sur un transducteur dynamique de 30 mm, et peut compter sur une compatibilité avec l’égaliseur 10 bandes de Sound Connect. Sony place quelques préréglages maison, notamment un mode Game EQ créé en partenariat avec la division Inzone. Mis part cela à cela, peu de changements majeurs : entrée jack 3,5 mm (y compris en mode passif), technologie d’amélioration audio DSEE, ANC ajustable sur 20 niveaux, absence de mode USB Audio, et autonomie allant jusqu’à 75 h sans ANC (50 h avec).
Déjà disponible, le WH-CH730N est vendu à 119,99 euros.
Le WH-CH530 va quant à lui au plus simple, puisque passe à un format supra-auriculaire (coussinets sur les oreilles), et délaisse le système de réduction de bruit active. Pour le reste, les fonctions et les réglages sonores sont peu ou prou les mêmes que sur son grand-frère, l’approche supra risquant tout de même de rendre moins performant et moins confortable.
Le Sony WH-CH530 est vendu à seulement 59,99 euros.
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