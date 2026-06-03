Constructeur suédois spécialisé dans les produits audio design, Mondo débarque enfin en France, emmenant avec lui un petit catalogue fort intéressant.
Au programme, cinq appareils aux fonctions diverses : deux casques audio dont un très typé années 80, une enceinte portable minimaliste, et deux enceintes Bluetooth transportables néorétro.
Audio, design, ou freestyle ?
Constructeur suédois, Mondo, initialement appelée Mondo by Defunc (autre marque suédoise), nous évoque par certains aspects ce qui existait il y a une quinzaine d’années sur le marché du casque audio, marché qui à l’époque était envahi d’appareils dont le principal intérêt était le design : Urban Ears, Wesc, Molami, etc.
Néanmoins, si Mondo met largement en avant sa proximité avec l’univers de la mode, la marque englobe également l’univers des artistes musicaux, ainsi que le lifestyle/tech. Nous ne sommes plus en 2010, et il est rare de tomber sur des marques vraiment larguées d’un point de vue technologique (ou alors, avec une durée de vie très faible).
Née d’une collaboration entre plusieurs artistes, elle tente de trouver un équilibre entre beaux objets et produits grand-publics efficaces. Pas étonnant de la retrouver avant tout dans des concept stores (Citadium, Legacy Store, etc.), en plus des circuits classiques (Fnac, Boulanger, etc.).
Des casques audio transparents et vintage
Mondo tape assez juste pour ses deux casques audio. Sa création la plus haut de gamme, le modèle ANC Headphones mise en l’occurrence sur une coque transparente (des déclinaisons opaques existent), sachant que cet appareil est plus ancien que le Nothing Headphone (1) dans sa conception. Un modèle annoncé à 179 euros, porté par une puce Bluetooth 5.2 compatible AptX HD, un peu ancienne donc.
De son côté, le petit Freestyle Headphones brosse les années 80 dans le sens du poil, grâce à son architecture ouverte, mais surtout son design extrêmement fin avec coussinets en mousse orange. Pas de doute, Mondo tente de singer les anciens casques accompagnant les baladeurs cassette, tout en conservant les avantages du Bluetooth. Là encore, le produit se décline dans une version transparente, ainsi que dans plusieurs finitions mates. S’il ne révolutionne pas son monde, ce concurrent du Fiio EH11 devrait trouver son public. Ce casque est disponible pour 69 euros.
Enceintes en mode retour vers le futur
À l’instar du Freestyle Headphones, les enceintes transportables (avec poignées) Speaker Large (399 euros) et Speaker Medium (299 euros) présentent une allure ouvertement néorétro, avec un châssis métallique très anguleux. Outre une architecture acoustique ambitieuse, allant jusqu’à 6 haut-parleurs et 3 radiateurs passifs pour le plus grand modèle, ces enceintes comprennent une puce Bluetooth compatible LE Audio, deux écrans LED monochromes, un égaliseur réglable via huit boutons en façade, et un mode karaoké (entrée microphone).
Enfin, la Speaker Small est une petite enceinte (13,5 x 5 cm) métallique IPX5 au format mousqueton, un genre de concurrent à la Bang & Olufsen A1, elle-aussi compatible LE Audio/Auracast. Elle repose sur deux transducteurs, pour une puissance totale de 25 W (chiffre qui n’indique pas grand-chose). Celle-ci sera disponible prochainement, pour 179 euros.