De son côté, le petit Freestyle Headphones brosse les années 80 dans le sens du poil, grâce à son architecture ouverte, mais surtout son design extrêmement fin avec coussinets en mousse orange. Pas de doute, Mondo tente de singer les anciens casques accompagnant les baladeurs cassette, tout en conservant les avantages du Bluetooth. Là encore, le produit se décline dans une version transparente, ainsi que dans plusieurs finitions mates. S’il ne révolutionne pas son monde, ce concurrent du Fiio EH11 devrait trouver son public. Ce casque est disponible pour 69 euros.