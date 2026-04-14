À l’inverse, la Music Studio 7 nous a semblé clairement plus démonstrative, bien plus puissante dans le bas du spectre en tous cas. Cette enceinte, qui rappelle par ses flancs arrondis et ses dimensions une LS50 de KEF, ne manque clairement pas d’extension dans le bas du spectre. Toutefois, l’écoute s’est effectuée dans une configuration multienceintes, en mode Dolby Atmos (liée à un TV Samsung). Ici, les basses nous ont semblé trop mises en avant, en tous cas pas spécialement raffinées. À l’inverse, la dimension Atmos, qui passe ici par un véritable haut-parleur up-firing (orienté vers le haut), apportait une réelle immersion. Le produit, vendu à 499 euros, se positionne dans une gamme tout aussi concurrentielle, mais sans doute un peu plus dégagée du fait de son argument Atmos.