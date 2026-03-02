Visuellement, la Sonos Play ressemble à une Move 2 légèrement réduite, dotée d’une boucle de transport à l’arrière. Le détail n’est pas anodin : tout ici semble pensé pour un usage nomade assumé. La certification IP67 va d’ailleurs plus loin que celle de la Move actuelle.



Sur le plan technique, on retrouverait l’ADN de l’écosystème Sonos : Wi-Fi pour l’intégration multiroom (jusqu’à 32 enceintes), AirPlay 2, mais aussi Bluetooth 5.3 pour un usage plus direct en mobilité. Plus inattendu à ce niveau de gamme : la présence d’une entrée auxiliaire, qui ouvre la porte à des usages moins exclusivement tournés vers le streaming.