Le temps de quelques captures d’écran, une nouvelle enceinte signée Sonos est apparue sur le site de Best Buy Canada avant d’être retirée. Son nom : Sonos Play.
La fiche évoque un lancement fixé au 31 mars 2026, avec un prix affiché à 399,99 dollars canadiens. Suffisant pour esquisser le portrait d’une nouvelle venue dans la gamme d'enceintes portables du constructeur.
Une Move plus compacte, mais plus robuste ?
Visuellement, la Sonos Play ressemble à une Move 2 légèrement réduite, dotée d’une boucle de transport à l’arrière. Le détail n’est pas anodin : tout ici semble pensé pour un usage nomade assumé. La certification IP67 va d’ailleurs plus loin que celle de la Move actuelle.
Sur le plan technique, on retrouverait l’ADN de l’écosystème Sonos : Wi-Fi pour l’intégration multiroom (jusqu’à 32 enceintes), AirPlay 2, mais aussi Bluetooth 5.3 pour un usage plus direct en mobilité. Plus inattendu à ce niveau de gamme : la présence d’une entrée auxiliaire, qui ouvre la porte à des usages moins exclusivement tournés vers le streaming.
L’autonomie annoncée atteindrait 24 heures, avec un socle de charge sans fil inclus. La fiche mentionne également une fonction de power bank via USB-C, permettant de recharger un smartphone, un détail pratique qui confirme l’orientation outdoor du produit.
Reste maintenant à savoir si ce "Play" est bien son nom définitif, et surtout quand Sonos officialisera cette enceinte. Si la date du 31 mars se confirme, l’attente ne devrait plus être très longue.