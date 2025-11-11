Cinq ans après la sortie du HomePod mini, plusieurs signaux concordants laissent penser qu'Apple s'apprête enfin à dévoiler son successeur. L'annonce semble plus proche que jamais.
La marque à la pomme prépare une vaste offensive dans la maison connectée à partir de 2026, avec notamment l'arrivée d'un nouvel appareil baptisé HomePod Touch, c'est-à-dire une sorte d'enceinte connectée dotée d'un écran. Le HomePod original, lui, a déjà été relégué à l'arrière-plan au profit de la gamme mini, dont le renouvellement se fait désormais attendre. Et depuis quelques semaines, des indices très concrets pointent vers la sortie imminente du HomePod mini 2.
Des signaux de plus en plus visibles
Aux États-Unis, B&H, l'un des plus gros revendeurs partenaires d'Apple, affiche le modèle de 2020 comme « arrêté ». Une mention rare, qui ne laisse généralement aucun doute sur l'arrivée d'un successeur.
Et il ne s'agit pas d'un cas isolé. Certains coloris sont indisponibles chez Target, géant de la grands distribution outre-Atlantique, tandis que d'autres sont en rupture de stock ou en livraison différée chez Walmart, Verizon, Staples ou encore Adorama. Même son de cloche dans les Apple Store où la disponibilité du produit se réduit, avec des teintes désormais réservées aux boutiques phares.
Quand toute une chaîne commerciale commence à se vider au même moment, c'est le signe que les revendeurs ne sont plus réapprovisionnés parce qu'un nouveau modèle arrive.
À quoi s'attendre ?
Selon les informations qui circulent depuis plusieurs mois, Apple prépare une mise à niveau notable. Ainsi, le HomePod mini 2 abandonnerait la puce S5 au profit d'un composant bien plus moderne, de quoi ouvrir la porte à une meilleure intégration d'Apple Intelligence et à un Siri plus rapide et pertinent.
L'audio devrait également bénéficier d'une importante montée en gamme. De même, le nouvel appareil embarquerait une puce ultra large bande pour la détection spatiale, ainsi qu'une meilleure connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Un éventail de nouveaux coloris est aussi à prévoir.
Plusieurs sources évoquent une annonce d'ici à la fin de l'année, et la réduction des stocks disponibles chez les revendeurs semble, pour le moment, confirmer cette échéance.