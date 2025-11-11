La marque à la pomme prépare une vaste offensive dans la maison connectée à partir de 2026, avec notamment l'arrivée d'un nouvel appareil baptisé HomePod Touch, c'est-à-dire une sorte d'enceinte connectée dotée d'un écran. Le HomePod original, lui, a déjà été relégué à l'arrière-plan au profit de la gamme mini, dont le renouvellement se fait désormais attendre. Et depuis quelques semaines, des indices très concrets pointent vers la sortie imminente du HomePod mini 2.