La logique reste inchangée entre les deux références. La A4 ARC MKII vise avant tout les configurations compactes, comme un bureau ou une petite pièce, avec un format discret et une puissance adaptée. De son côté, la A5 ARC MKII se destine davantage à un salon, avec plus d’ampleur et une présence sonore renforcée.



Bonne surprise côté prix puisque Vulkkano maintient des tarifs agressifs. La A4 ARC MKII est annoncée à 139,99 €, tandis que la A5 ARC MKII grimpe à 189,99 €, un positionnement toujours très compétitif au regard de la connectique et des fonctionnalités proposées. Les ARC MKII sont déjà disponibles sur la boutique officielle de la marque et devraient rapidement arriver chez les principaux revendeurs.