Après avoir séduit avec ses enceintes actives ARC, Vulkkano revient avec une nouvelle génération baptisée ARC MKII. Une évolution qui ne cherche pas à tout réinventer, mais à moderniser une formule déjà bien rodée.
Ces nouvelles ARC MKII s’inscrivent dans la continuité des A5 ARC que nous avions testées l’an dernier. Elles s’étaient imposées comme des enceintes complètes et accessibles, capables de remplacer à la fois un petit système Hi-Fi et une barre de son, malgré quelques compromis. Vulkkano conserve cette approche, mais affirme avoir retravaillé sa copie à partir des retours utilisateurs.
Ce qui change avec les ARC MKII
Cette nouvelle génération apporte plusieurs améliorations concrètes, sans bouleverser l’ADN du produit. Voici ce qui change vraiment avec les enceintes ARC MKII :
- nouvelle amplification (puces Texas Instruments sur l’A4, architecture ESMT sur l’A5)
- puissance portée à 60 W RMS (A4) et 100 W RMS (A5)
- réduction du bruit de fond
- alimentation désormais intégrée
- grille magnétique et design plus épuré
- ajout de l’USB-C et du Bluetooth 5.3
Des évolutions qui vont clairement dans le bon sens, notamment sur les aspects pratiques et la connectique, et qui corrigent également une faiblesse que nous avions relevée l'an passé, à savoir le léger bruit de fond à l'usage, qui se faisait entendre peu importe la source.
Enfin, l’un des gros points forts de la gamme est à regarder du côté de la connectique. Les ARC MKII conservent une connectique rare à ce niveau de prix, avec HDMI ARC, optique, RCA et sortie caisson, qui sont désormais complétées par l’USB-C et un Bluetooth plus récent. De quoi couvrir aussi bien un usage TV que PC ou musical, sans multiplier les appareils.
Des prix qui ne bougent pas
La logique reste inchangée entre les deux références. La A4 ARC MKII vise avant tout les configurations compactes, comme un bureau ou une petite pièce, avec un format discret et une puissance adaptée. De son côté, la A5 ARC MKII se destine davantage à un salon, avec plus d’ampleur et une présence sonore renforcée.
Bonne surprise côté prix puisque Vulkkano maintient des tarifs agressifs. La A4 ARC MKII est annoncée à 139,99 €, tandis que la A5 ARC MKII grimpe à 189,99 €, un positionnement toujours très compétitif au regard de la connectique et des fonctionnalités proposées. Les ARC MKII sont déjà disponibles sur la boutique officielle de la marque et devraient rapidement arriver chez les principaux revendeurs.