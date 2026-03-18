Outre ses nouveautés TV, Philips vient de dévoiler un trio de barres de son. Pas de prétentions haut de gamme ici, mais des créations abordables et suffisamment complètes, allant de la référence 3.1.2 avec caisson de basses à la simple barre 2.0.
Sommet de la gamme, la B8301 est armée de haut-parleurs latéraux, et accompagnée d’un caisson de basses assez stylisé. La B5601 constitue le milieu de gamme, avec une disposition 2.1 (avec caisson) des plus classiques. Quant à la petite B5201, nous avons affaire à un produit minimaliste et sans caisson.
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B8301 : Atmos à moins de 330 euros
Fer de lance de cette nouvelle série, l’ensemble Philips B8301 se compose d’une barre de son au design très sobre mesurant 826 x 44 x 55 mm (très fine donc), accompagnée d’un caisson stylisé, aux allures de monolithe.
Sans être révolutionnaire, le duo 3.1.2 se démarque par la présence d’une véritable voie centrale, mais surtout d’une dimension Atmos, avec deux haut-parleurs verticaux. La barre est ainsi compatible Dolby Atmos et DTS:X. Outre sa connectique HDMI eARC, elle intègre une puce Bluetooth 6.0 prenant en charge le LE Audio. Côté caisson, Philips exploite le format très allongé en plaçant deux woofers (type push-pull). Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à atteindre les 20 Hz, la puissance totale du produit étant annoncée à 190 W RMS.
Pour les petits plus, cette Philips B8301 dispose de la technologie Intellisound Engine propulsée par IA, qui adapte automatiquement la sonorité au programme détecté. Enfin, les contrôles peuvent passer par la télécommande dédiée, mais également par la télécommande d’une TV Philips compatible EasyLink 3.0.
Disponible à partir du mois de juin, l’ensemble Philips B8301 est annoncé à 329 euros.
B5601 et B5201 : Le son clés en main
Si ces deux modèles reprennent le design longiligne très sobre de la B8301, elles descendent d’un cran en matière d’immersion et de puissance.
La B5601 désigne un ensemble barre de son de 766 x 65 x 91 mm (un peu plus épais que la B8301 donc) + caisson traditionnel, avec rendu 2.1. Destiné aux écrans de 55 pouces et moins, ce duo affiche une puissance totale de 145 W RMS, et l’intégration de la technologie DTS:Virtual X. À l’instar de la B8301, la barre est compatible LE Audio, Intellisound Engine, et Easylink 3.0
Enfin, la B5201 est un modèle compact de 766 x 65 x 91 mm sans caisson, qui peut simplement se résumer à une B5601 sans le caisson de basses. L’architecture, la puissance, ainsi que les compatibilités sont en effet identiques.
Elles aussi lancées en juin, les Philips B5601 et B5201 n’ont pas encore de tarif officiel.