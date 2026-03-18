Sans être révolutionnaire, le duo 3.1.2 se démarque par la présence d’une véritable voie centrale, mais surtout d’une dimension Atmos, avec deux haut-parleurs verticaux. La barre est ainsi compatible Dolby Atmos et DTS:X. Outre sa connectique HDMI eARC, elle intègre une puce Bluetooth 6.0 prenant en charge le LE Audio. Côté caisson, Philips exploite le format très allongé en plaçant deux woofers (type push-pull). Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à atteindre les 20 Hz, la puissance totale du produit étant annoncée à 190 W RMS.