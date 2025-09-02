VULKKANO, voilà un nom qui ne vous parle peut-être pas ! Et pourtant, cette marque européenne cherche à s'imposer comme nouvelle référence pour tous ceux qui veulent sublimer leur expérience audio à la maison, sans se ruiner.
Dans un monde où le son fait partie intégrante de notre quotidien, qu'il s'agisse de musiques, de films et séries, ou encore de jeux vidéo, VULKKANO s’impose comme une marque européenne qui transforme l’écoute à la maison. La marque, basée en Espagne, a en effet pour ambition de rendre la haute qualité sonore accessible à tous, tout en insufflant une esthétique chaleureuse inspirée de la Méditerranée.
Depuis Valence, sur les rives de la mer Méditerranée, VULKKANO conçoit des enceintes, caissons de basses et équipements audio capables d’immerger n’importe quel intérieur dans un univers sonore de qualité. Abordable et avec un focus sur la qualité sonore, la marque espagnole s'adresse aussi bien aux passionnés d'audio qu'aux utilisateurs à la recherche de solutions fiables et connectées.
Une passion du son qui dure depuis près de 20 ans
Mais alors, qui est vraiment derrière VULKKANO ? La marque a en effet des racines plus anciennes que celle de son apparition sur le marché. Portée par un véritable amour du son, l’équipe à l'origine de VULKKANO fonde en 2012 l’un des premiers e-commerces audio en Espagne : Zococity.es. Cette expérience de terrain leur a notamment permis de mieux comprendre les attentes des audiophiles comme des novices, d’explorer les tendances Hi-Res et de proposer des produits jusqu’alors absents du marché grand public.
C’est en 2017 que la marque VULKKANO prend forme, avec une volonté forte puisqu'il s'agit de créer des équipements audio accessibles, performants et durables, pensés pour accompagner tous les instants de vie, au service de l'expérience d'écoute.
Une gamme complète pour transformer l’expérience sonore à la maison
La gamme ARC et ses enceintes actives
Les enceintes actives A4 ARC, A5 ARC et A6 ARC, ne sont autres que le cœur de l'offre de la marque espagnole. Puissantes et compatib les HDMI ARC, ces enceintes actives se dotent d'une connectivité moderne (Bluetooth, optique, RCA, sortie subwoofer). Elles se positionnent ainsi comme une alternative pertinente aux barres de son, avec un bon rendu stéréo et une vraie polyvalence d’usage.
Dans la gamme ARC, on trouve notamment les références suivantes :
- L’A4 ARC est pensée pour les petits espaces comme une chambre ou un bureau. Sa compacité cache pourtant une restitution précise, idéale pour qui veut améliorer nettement le son d’une TV secondaire, d’un PC ou d’une platine vinyle d’entrée de gamme.
- L’A5 ARC, best-seller en Europe, s’adresse aux utilisateurs qui cherchent un équilibre parfait entre puissance et finesse dans un salon de taille moyenne. Avec ses graves plus profonds et ses aigus détaillés, elle séduit autant les amateurs de films que les passionnés de musique.
- L’A6 ARC, la plus ambitieuse de la série, s’impose comme une solution centrale pour un salon ou un espace home cinéma. Associée au caisson SUB10, elle offre une expérience spectaculaire, capable de rivaliser avec des ensembles hi-fi plus coûteux.
En bref, ces enceintes minimalistes dans leur design, simples à installer, répondent aussi bien aux besoins des curieux qui veulent franchir un cap qu’à ceux qui recherchent une solution abordable avec une expérience d'écoute de qualité.
La Gamme T et ses enceintes de bureau
Les T40 ARC et T50 ARC traduisent une autre facette de l’ADN de VULKKANO. Il s'agit ici d'apporter un son de qualité dans un format compact, pensé pour les petits espaces et les postes de travail. Leur design en bois MDF, à la fois vintage et raffiné a, en outre, de quoi séduire les amateurs de beaux objets.
Deux modèles sont proposés dans le catalogue de la marque :
- La T40 ARC mise sur un format réduit mais délivre un son précis et équilibré, parfait pour accompagner un ordinateur, une platine ou même un téléviseur dans une petite pièce.
- La T50 ARC, avec ses doubles woofers et sa télécommande, s’adresse à ceux qui veulent aller plus loin dans l’immersion, sans renoncer à la compacité.
Toutes deux sont dotées d’un port HDMI ARC et d’une sortie subwoofer, ce qui leur permet de s’intégrer facilement dans un système 2.1.
PRO4 et D4 : des paires d'enceintes conçues pour les setups et PC
VULKKANO n’oublie pas les créateurs, gamers et amateurs de home studio. Les modèles PRO4 et D4 répondent ainsi aux besoins de ceux qui veulent améliorer le son de leur setup sans dépenser des fortunes.
- Les PRO4 se distinguent par leur approche de monitoring : woofer de 4 pouces, tweeter en dôme de soie, amplification numérique, EQ physique, connectique pro (TRS, optique, RCA) et sortie casque en façade. Elles constituent une porte d’entrée idéale pour un home studio débutant, tout en convenant parfaitement pour les jeux et le multimédia.
- Les D4, plus compactes, cible les utilisateurs de PC ou de consoles qui souhaitent un son plus riche et plus puissant que celui des enceintes intégrées à leurs écrans.
Au final, des modèles qui montrent que VULKKANO s’adresse aussi à une génération de créateurs de contenus et de joueurs, pour qui le son est un outil autant qu’un plaisir.
Gamme SUB : les subwoofers actifs de VULKKANO
Enfin, les caissons de basses SUB6, SUB8 et SUB10 viennent compléter l’écosystème. Chez VULKKANO, le subwoofer n’est pas un simple accessoire, mais un élément essentiel pour donner vie aux basses fréquences et transformer une écoute classique en véritable immersion.
Pour accompagner ses enceintes, on trouve ainsi ces trois références :
- Le SUB6, compact, est idéal pour accompagner un petit setup ou un poste de travail.
- Le SUB8, best-seller de la marque, apporte la puissance nécessaire pour un salon de taille moyenne, avec une intégration simple et discrète.
- Le SUB10 vise les passionnés de home cinéma et les grandes pièces, avec des basses profondes et puissantes, taillées pour les scènes spectaculaires et les musiques riches en graves.
Tous disposent d’un amplificateur intégré et de certains réglages pour s’adapter à différents environnements.
Une identité méditerranéenne
VULKKANO est née à Valence, une ville où la musique, la culture et le design occupent une place importante au quotidien. Cet ancrage se ressent dans la manière dont la marque conçoit ses produits : des enceintes simples à installer, bien finies et pensées pour s’intégrer dans tous les intérieurs.
Plutôt que de miser sur l’ostentation, VULKKANO privilégie des formats compacts, des lignes épurées et une approche fonctionnelle qui met le son au premier plan. C’est une façon de rester fidèle à un esprit méditerranéen chaleureux, pratique et ouvert, mais toujours tourné vers le plaisir et le partage.
VULKKANO : une marque tournée vers l'avenir
Terminons en précisant que, si la gamme actuelle couvre déjà un large éventail de besoins audio domestiques, VULKKANO ne compte pas s’arrêter là. Dès septembre, la marque lancera ses premiers casques audio qui devraient, en toute logique, reprendre l'ADN de la marque comme nous l'avons décrite jusqu'à maintenant. D'autres nouveautés devraient suivre, dont une platine vinyle et de nouvelles versions de ses enceintes haut de gamme.
Ces prochaines sorties confirment une ambition claire, celle de renforcer la présence de VULKKANO en Europe tout en gardant un cap inchangé, celui d’une marque qui mise à la fois sur l’accessibilité et sur l’exigence.