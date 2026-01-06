Présentée au CES 2026, la barre de son Samsung HW-QS90H se distingue par sa configuration audio et ses technologies.
Depuis le rachat d’Harman Kardon, Samsung a considérablement étoffé sa gamme audio en s’appuyant notamment sur l’expertise du fabricant spécialisé. Cette évolution se traduit par des produits de plus en plus aboutis, à l’image de la nouvelle barre de son HW-QS90H, dévoilée au CES 2026 et positionnée sur le segment premium.
Une architecture sonore ambitieuse
Parler de barre de son premium n’a rien d’exagéré pour ce modèle. La HW-QS90H repose sur une configuration 7.1.2 canaux et embarque 13 haut-parleurs. On y retrouve neuf transducteurs large bande, complétés par deux haut-parleurs orientés vers le haut, dédiés aux effets Dolby Atmos.
Samsung a également intégré son système maison Quad Bass Woofer, capable de délivrer des basses profondes. Et les premiers essais menés par nos confrères d’Engadget confirment les promesses. La profondeur des basses serait telle qu’un caisson externe deviendrait superflu.
Elle s’adapte à son environnement
Par ailleurs, la HW-QS90H embarque la technologie Convertible Fit Design, qui ajuste automatiquement la restitution audio selon le positionnement de la barre, que ce soit à plat sur un meuble TV ou fixée au mur. Et Samsung y ajoute ses dernières avancées en traitement sonore pour optimiser le rendu.
Côté esthétique, le fabricant coréen n’a pas pris de risques. La HW-QS90H adopte des lignes discrètes, ce qui devrait lui permettre de s’intégrer facilement dans un salon.
Source : Samsung