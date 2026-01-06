Parler de barre de son premium n’a rien d’exagéré pour ce modèle. La HW-QS90H repose sur une configuration 7.1.2 canaux et embarque 13 haut-parleurs. On y retrouve neuf transducteurs large bande, complétés par deux haut-parleurs orientés vers le haut, dédiés aux effets Dolby Atmos.

Samsung a également intégré son système maison Quad Bass Woofer, capable de délivrer des basses profondes. Et les premiers essais menés par nos confrères d’Engadget confirment les promesses. La profondeur des basses serait telle qu’un caisson externe deviendrait superflu.