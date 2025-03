Depuis quelques jours, les forums regorgent de témoignages d’utilisateurs confrontés à un malencontreux problème avec leur barre de son Samsung HW-Q990D. D’après ces retours, une récente mise à jour du firmware, la version 1020.7 plus exactement, aurait rendu l’appareil totalement inutilisable. « La barre de son s’allume, mais reste bloquée sur l’entrée eARC du téléviseur, sans aucun son », expliquent plusieurs clients sur les forums de Samsung et Reddit, entre autres.

Comme rapporté par The Verge, le problème semble toucher un large éventail de régions, avec des signalements en provenance des États-Unis, d’Autriche, des Philippines, de Malaisie et d’autres pays. Les utilisateurs concernés indiquent que les procédures de réinitialisation classiques sont inefficaces et que l’accès à l’appareil via l’application SmartThings de Samsung est tout bonnement impossible. Certains modèles comme le HW-Q800D et le HW-S801D seraient également affectés, mais la majorité des réclamations concernent le HW-Q990D