Discrètement, Sony vient d'annoncer la fermeture prochaine de son application PlayStation Plus sur PC. Un service (tout aussi discret) qui n'aura jamais vraiment trouvé son public, puisque moins de 0,4 % des abonnés Premium éligibles l'utilisaient.
Le ménage continue chez PlayStation, et après avoir progressivement revu sa stratégie concernant les jeux PC, Sony s'attaque cette fois à un service dont l'existence était probablement inconnue d'une bonne partie des joueurs. Le constructeur vient en effet d'annoncer la fermeture de son application PlayStation Plus sur PC, avec une échéance fixée au 10 décembre 2026 (soit dans un petit mois à peine).
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Moins de 0,4 % des abonnés Premium concernés
Derrière cette application se cachait notamment une fonctionnalité de cloud gaming permettant aux abonnés PlayStation Plus Premium de jouer à certains titres du catalogue PlayStation directement depuis leur ordinateur, sans posséder de console donc. Un héritage de l'ancien PlayStation Now, qui avait été intégré à l'offre PlayStation Plus lors de sa refonte.
Pour justifier cette décision, Sony avance un argument pour le moins imparable : la fréquentation du service. Ou plutôt, la non fréquentation du service. Dans son communiqué officiel, le géant nippon explique que « moins de 0,4 % des abonnés PlayStation Plus Premium éligibles » utilisaient l'application sur PC.
Un chiffre particulièrement faible, qui pousse donc le constructeur à revoir ses priorités. Sony explique notamment vouloir concentrer ses efforts sur les expériences réellement plébiscitées par ses membres, et à compter du 10 décembre, le streaming cloud via l'application PC ne sera donc plus disponible.
Bien sûr, cette fermeture à venir ne concerne en aucun cas les abonnements PlayStation Plus eux-mêmes, ni les avantages associés sur PS4 et PS5. Les abonnés pourront donc continuer à profiter normalement de leur formule sur leurs consoles.
PlayStation veut ramener ses exclusivités à la maison
Chez PlayStation, cette disparition intervient dans un contexte loin d'être anodin, puisque depuis plusieurs mois, Sony prend ses distances avec le marché PC, après avoir pourtant multiplié les portages de ses grandes exclusivités sur Steam et l'Epic Games Store.
Comme nous l'évoquions récemment, le constructeur entend désormais réserver ses grandes productions solo développées en interne à l'écosystème PlayStation. God of War, Spider-Man ou encore The Last of Us avaient pourtant ouvert la voie à une stratégie plus ouverte, mais qui touche désormais à sa fin.
La fermeture de l'application PlayStation Plus sur PC ne constituera pas, à elle seule, un quelconque bouleversement stratégique. Elle vient toutefois ajouter une nouvelle pièce à une tendance qui se dessine depuis plusieurs mois, avec un Sony qui souhaite avant tout valoriser ses consoles et leurs exclusivités, plutôt que multiplier les passerelles avec un écosystème concurrent.
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