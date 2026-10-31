Pendant près de trente ans, le cinéma à domicile a connu une nouvelle génération de disques tous les dix ans environ. Mais cette mécanique semble aujourd'hui interrompue. La Blu-ray Disc Association ne prépare aucun successeur au Blu-ray 4K, qui pourrait pourtant continuer à évoluer sans changer de support. Une situation paradoxale, alors que plusieurs fabricants de lecteurs se désengagent du marché.
Le DVD est apparu en 1996, le Blu-ray en 2006 et l'Ultra HD Blu-ray en 2016. Trois générations, espacées d'une décennie, qui ont progressivement amélioré la définition, les couleurs, le contraste et la restitution sonore des films. À suivre cette cadence, 2026 aurait pu marquer l'arrivée d'un nouveau disque. Il n'en sera rien.
À l'occasion des dix ans de l'Ultra HD Blu-ray, le média américain eCoustics a interrogé plusieurs représentants de l'industrie. Parmi eux, Victor Matsuda, président de la Blu-ray Disc Association (BDA) et de son comité de promotion mondial, a confirmé en août dernier qu'aucun format commercial de disque 8K n'était en développement au sein de l'association. Aucun chantier de ce type n'est d'ailleurs envisagé à court terme.
Faut-il y voir le début de la fin du support physique, ou au contraire le signe que le Blu-ray 4K n'a plus vraiment besoin d'être remplacé ?
La 8K sur Blu-ray existe déjà, mais pas pour le cinéma
Sur le papier, la succession paraît évidente. Avec ses 33 millions de pixels, soit quatre fois plus qu'en 4K, la 8K pourrait justifier une nouvelle génération de disques. Encore faudrait-il disposer de contenus susceptibles d'en tirer parti et de téléviseurs capables de les afficher.
Or, les productions cinématographiques finalisées en 8K restent exceptionnelles. Même lorsqu'un film est tourné dans une définition supérieure à la 4K, sa postproduction et ses effets visuels ne suivent pas nécessairement. La plupart des masters destinés à la distribution sont encore réalisés en 2K ou en 4K.
Le marché des téléviseurs ne pousse pas davantage dans cette direction. Plusieurs fabricants ont déjà abandonné la 8K, faute de demande suffisante. Et si cette définition peut présenter un intérêt sur de très grandes diagonales, son bénéfice à distance de visionnage habituelle reste souvent limité.
Paradoxalement, il existe pourtant une spécification permettant d'enregistrer des programmes 8K sur Blu-ray. La BDA l'a finalisée dès décembre 2017, pour accompagner le lancement des chaînes satellitaires japonaises 4K et 8K, intervenu fin 2018. Comme le précise Victor Matsuda, elle permet d'enregistrer des programmes sur des disques BD-R et BD-RE pouvant atteindre 128 Go, avec une compression HEVC, jusqu'en 8K à 60 images par seconde et avec la prise en charge du HDR HLG.
Mais attention à la distinction : cette technologie sert à enregistrer des émissions télévisées. Elle ne constitue pas un format commercial de films préenregistrés en 8K, avec ses propres exigences de mastering, de protection des contenus et de compatibilité matérielle.
Et c'est précisément ce que l'industrie ne cherche pas à développer. Selon Victor Matsuda, ni les créateurs de contenus ni les consommateurs n'expriment aujourd'hui de besoin justifiant une nouvelle génération de disques.
Le Blu-ray 4K a-t-il vraiment besoin d'un remplaçant ?
Améliorer l'expérience home cinéma ne signifie pas nécessairement multiplier les pixels. L'Ultra HD Blu-ray dispose déjà de solides arguments : définition 4K, HDR, large espace colorimétrique et pistes audio sans perte, avec notamment la possibilité de profiter du Dolby Atmos ou du DTS selon les éditions.
Sur les disques de 100 Go, le débit total des flux audiovisuels peut atteindre environ 128 Mbit/s, avec un plafond de 100 Mbit/s pour la vidéo HEVC elle-même. Une marge bien supérieure aux débits habituels du streaming 4K, même si ces valeurs théoriques ne garantissent pas à elles seules une meilleure image.
Des améliorations possibles sans changer de format
Surtout, le format n'a pas nécessairement terminé son évolution. Victor Matsuda estime que les progrès les plus intéressants pourraient désormais concerner le HDR, la profondeur des couleurs ou encore l'audio immersif orienté objet, plutôt qu'une nouvelle augmentation de la définition. Il ne voit d'ailleurs aucune limite technique particulière à l'Ultra HD Blu-ray pour la prochaine décennie, du moins au regard des contenus actuels.
Cela ne signifie pas qu'une nouvelle spécification est annoncée, ni que d'éventuelles améliorations seraient automatiquement compatibles avec les lecteurs existants. Mais le constat est intéressant : le Blu-ray 4K pourrait encore évoluer sans qu'il soit nécessaire de développer une nouvelle génération de disques.
La qualité d'une édition dépend aussi du master utilisé, de la restauration du film, de l'étalonnage HDR et du traitement de la bande-son. Autant de domaines dans lesquels les éditeurs disposent encore de marges de progression, indépendamment d'une évolution technique du support lui-même.
Un nouveau format difficile à rentabiliser
Et puis, il y a la réalité économique. Comme souligné dans notre dernière vidéo sur le sujet, à retrouver ci-dessous, les chiffres du CNC montrent bien à quoi s'attendre pour l'avenir. En effet, le marché français de la vidéo physique, DVD et Blu-ray confondus, a généré 62,4 millions d'euros au premier semestre 2026, en recul de 13,7 % sur un an. Dans le même temps, la vidéo à la demande par abonnement représentait près de 1,39 milliard d'euros, en hausse de 16,4 %.
Dans ces conditions, convaincre les fabricants de développer de nouvelles platines et les studios de produire des éditions dans un format inédit relève du défi. D'autant que le Blu-ray 4K répond déjà aux exigences de nombreux amateurs de home cinéma.
La porte n'est pas définitivement fermée pour autant. Victor Matsuda estime qu'un nouveau format pourrait retrouver sa pertinence si des contenus particulièrement exigeants dépassaient un jour les capacités de distribution d'Internet, au point de faire du support physique une nécessité pour préserver leur qualité. Mais aucun besoin de cette nature ne semble aujourd'hui se dessiner.
L'absence de successeur ne signifie donc pas nécessairement la disparition du Blu-ray 4K. Panasonic reste présent sur le marché des platines, tandis que des spécialistes comme Magnetar et de nouveaux fabricants tentent de prendre la relève. Rob Jones, président de Magnetar North America, assure d'ailleurs disposer de stocks solides de composants essentiels et envisager encore plusieurs années de production. Un discours rassurant, même s'il émane d'un acteur positionné sur le haut de gamme.
Il existe toutefois un paradoxe. Victor Matsuda occupe également des fonctions de vice-président chez Sony, un constructeur qui vient pourtant de cesser les expéditions de son dernier lecteur UHD Blu-ray au Japon. Une décision qui ne préjuge pas d'un retrait mondial, mais qui rappelle qu'un format peut rester pertinent sur le plan technique tout en perdant progressivement le soutien de ses fabricants.
Pour les collectionneurs, la stabilité du Blu-ray 4K pourrait presque constituer une bonne nouvelle : leurs disques ne risquent pas d'être dépassés par une nouvelle génération dans un avenir proche. La véritable incertitude concerne désormais moins le format lui-même que la disponibilité future des appareils capables de le lire.
Le Blu-ray 4K pourrait ainsi devenir le dernier grand format physique du cinéma à domicile. Non parce qu'il serait techniquement indépassable, mais parce que le marché n'a plus besoin de lui trouver un remplaçant. Et c'est peut-être précisément ce qui lui permettra de durer, tant que des fabricants continueront à proposer des lecteurs.