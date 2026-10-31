Il existe toutefois un paradoxe. Victor Matsuda occupe également des fonctions de vice-président chez Sony, un constructeur qui vient pourtant de cesser les expéditions de son dernier lecteur UHD Blu-ray au Japon. Une décision qui ne préjuge pas d'un retrait mondial, mais qui rappelle qu'un format peut rester pertinent sur le plan technique tout en perdant progressivement le soutien de ses fabricants.



Pour les collectionneurs, la stabilité du Blu-ray 4K pourrait presque constituer une bonne nouvelle : leurs disques ne risquent pas d'être dépassés par une nouvelle génération dans un avenir proche. La véritable incertitude concerne désormais moins le format lui-même que la disponibilité future des appareils capables de le lire.



Le Blu-ray 4K pourrait ainsi devenir le dernier grand format physique du cinéma à domicile. Non parce qu'il serait techniquement indépassable, mais parce que le marché n'a plus besoin de lui trouver un remplaçant. Et c'est peut-être précisément ce qui lui permettra de durer, tant que des fabricants continueront à proposer des lecteurs.