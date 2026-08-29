Dolby Vision 2 ne demande pas un œil de laborantin pour se faire remarquer. À gauche, un téléviseur Hisense UR9S conservait l’ancien micrologiciel et le Dolby Vision actuel. À droite, le même modèle avait reçu sa mise à jour Dolby Vision 2 Max. Mêmes réglages, même source, mêmes séquences. Il n’a fallu que quelques secondes pour que l’écran de droite paraisse plus dynamique, plus contrasté et surtout plus détaillé.

Je ne suis pas Matthieu Legouge, le spécialiste image et son de Clubic. Mais après près de trente ans de presse tech et quelques milliers d’heures devant des films et des écrans, je sais reconnaître une différence qui dépasse le gain réservé aux sondes. Ici, elle saute clairement aux yeux.