Bonne nouvelle pour les amateurs de Blu-ray UHD : Dolby Vision 2 ne devrait pas imposer le remplacement des lecteurs actuels. La nouvelle génération du format HDR de Dolby peut en effet s’appuyer sur l’infrastructure Ultra HD Blu-ray déjà en place.
La compatibilité réelle dépendra toutefois du bon vouloir des fabricants. Et Sony a déjà indiqué qu’il ne comptait pas mettre à jour ses lecteurs Blu-ray 4K actuellement commercialisés.
Le gros du travail se fait au niveau du téléviseur
Dolby Vision 2 est présenté comme une évolution importante du Dolby Vision, avec de nouveaux traitements destinés notamment à mieux adapter l’image aux capacités du téléviseur et aux conditions de visionnage. Son arrivée pouvait donc faire craindre une nouvelle vague d’obsolescence du côté des équipements home cinéma. Ce ne devrait pas être le cas pour les lecteurs Blu-ray UHD.
Dolby a confirmé auprès de Tech Radar que Dolby Vision 2 peut s’appuyer sur l’infrastructure Ultra HD Blu-ray actuelle, sans nécessiter une nouvelle génération de lecteurs ou de supports physiques. Le principe tient notamment au fait qu’une grande partie du traitement Dolby Vision est réalisée côté téléviseur.
Le lecteur doit néanmoins être capable de transporter correctement les données nécessaires jusqu’au téléviseur via HDMI. C’est ici que la situation devient plus nuancée : une compatibilité Dolby Vision actuelle ne garantit pas automatiquement une compatibilité avec Dolby Vision 2.
Une adaptation logicielle pourrait suffire à certains lecteurs existants pour gérer Dolby Vision 2 sans modification matérielle. Cela dépendra néanmoins de leur architecture, de la manière dont les données sont transmises et, surtout, du support logiciel décidé par leur fabricant. Autrement dit, Dolby ne promet pas que tous les lecteurs Dolby Vision actuels pourront être mis à jour. La technologie rend simplement cette possibilité envisageable sans imposer par principe le remplacement du matériel.
Pas besoin d'une nouvelle génération de disques
Le support physique, lui, n'est pas remis en cause. Dolby Vision 2 n'impose pas la création d'un format succédant à l'Ultra HD Blu-ray : le standard actuel peut accueillir des contenus exploitant la nouvelle technologie, sans qu'il faille inventer une génération de disques dédiée.
Il faut néanmoins éviter de confondre cette compatibilité avec les Blu-ray Dolby Vision déjà commercialisés. Un disque existant ne devient évidemment pas un disque « Dolby Vision 2 » après coup. Son master et ses métadonnées restent ceux prévus lors de sa création. La nouveauté vient plutôt du téléviseur et de son moteur de traitement.
Sony ne prévoit pas de mise à jour pour ses lecteurs actuels
Sur le papier, la transition pourrait donc être relativement transparente. Dans la pratique, elle risque d'être beaucoup plus compliquée. Interrogé par TechRadar, Sony a déjà donné sa position : le constructeur japonais indique ne pas prévoir de mise à jour Dolby Vision 2 pour ses lecteurs Blu-ray UHD actuellement commercialisés.
Le refus ne vient pas de n'importe qui : Sony est aujourd'hui l'un des rares constructeurs à peser encore sur ce marché, aux côtés de Panasonic et Magnetar, et ses lecteurs figurent parmi les plus répandus dans les salons. Rien n'oblige un fabricant à assurer le suivi logiciel de ses anciens appareils, et le premier concerné vient de le rappeler.
Et le contexte du marché ne joue pas nécessairement en faveur des utilisateurs. L'offre en lecteurs Blu-ray UHD s'est fortement réduite au fil des années et certains acteurs historiques ont plié bagage, comme Oppo dès 2018. Les nouveaux modèles sont également beaucoup moins nombreux qu'au début de l'Ultra HD Blu-ray. Dans ces conditions, certains fabricants pourraient préférer réserver Dolby Vision 2 à de futurs appareils plutôt que d'investir dans des mises à jour destinées à des lecteurs déjà commercialisés.
Les Blu-ray Dolby Vision actuels ne sont pas laissés de côté
Les propriétaires d'une collection de Blu-ray Dolby Vision profiteront malgré tout d'une partie des avancées de Dolby Vision 2.
Dolby indique qu'un téléviseur compatible pourra mobiliser son moteur de traitement pour optimiser l'affichage des contenus Dolby Vision existants. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les nouveautés du format seront disponibles avec les anciens masters. Un Blu-ray Dolby Vision actuel restera un contenu Dolby Vision de génération précédente, mais un téléviseur Dolby Vision 2 pourra potentiellement mieux l'exploiter grâce à ses nouveaux traitements d'image.
La situation résume finalement assez bien le paradoxe de Dolby Vision 2 sur support physique : la technologie ne condamne pas les lecteurs Blu-ray 4K actuels à l'obsolescence, mais leur compatibilité dépendra largement des choix des fabricants. Sony, de son côté, a déjà décidé de ne pas mettre à jour ses modèles actuels.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.