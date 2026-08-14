Sur le papier, la transition pourrait donc être relativement transparente. Dans la pratique, elle risque d'être beaucoup plus compliquée. Interrogé par TechRadar, Sony a déjà donné sa position : le constructeur japonais indique ne pas prévoir de mise à jour Dolby Vision 2 pour ses lecteurs Blu-ray UHD actuellement commercialisés.

Le refus ne vient pas de n'importe qui : Sony est aujourd'hui l'un des rares constructeurs à peser encore sur ce marché, aux côtés de Panasonic et Magnetar, et ses lecteurs figurent parmi les plus répandus dans les salons. Rien n'oblige un fabricant à assurer le suivi logiciel de ses anciens appareils, et le premier concerné vient de le rappeler.