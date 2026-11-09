Sony dévoile un nouveau PlayStation Portal, équipé cette fois d’un stockage interne. Problème : le constructeur n’a pas précisé à quoi il allait servir.
Le PlayStation Portal n’est pas mort. Cela fait déjà trois ans que Sony propose cet écran déporté permettant aux joueurs de profiter de leurs titres PS5 en streaming via le Wi-Fi de la maison, puis depuis 2025 à l’extérieur en utilisant le service de cloud gaming du constructeur. Dans un post de blog, Sony annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle version du PlayStation Portal, avec une vraie nouveauté matérielle : l’ajout d’un mystérieux stockage interne, sur lequel la marque japonaise reste particulièrement discrète.
Du stockage en plus, mais pour faire quoi ?
La capacité du stockage reste pour le moment inconnue, mais aussi les fonctionnalités qui en profiteront. Sony ne confirme ni l’installation de jeux, ni leur exécution directement sur la machine. « Par ailleurs, en prévision de futures fonctionnalités, du stockage interne a été ajouté sur ce nouveau modèle. Les détails concernant ces futures fonctionnalités seront communiqués dès qu’ils seront finalisés », indique tout juste Sony dans son communiqué.
Les acheteurs du PlayStation Portal de deuxième génération devront faire une confiance aveugle à Sony, et attendre plusieurs mois avant de savoir à quoi sert la mémoire installée.
Pour le reste, le constructeur conserve une formule connue. On retrouve un écran LCD de 8 pouces, affichant les jeux en 1080p jusqu’à 60 images par seconde, ainsi que le retour haptique et les gâchettes adaptatives hérités de la DualSense.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Une petite subtilité sur la boîte qui en dit long sur la stratégie de Sony
L’autre changement se lit sur la boîte : le PlayStation Portal abandonne la mention « Remote Player » au profit de « Player ». Sony entend ainsi mieux refléter ses usages, qui dépassent désormais la seule lecture à distance depuis une PS5.
Pour profiter du jeu en mobilité, il est indispensable de posséder un abonnement PlayStation Plus Premium, facturé 18,99 € par mois, ou 151,99 € pour une année complète, sans compter le prix des jeux compatibles.
Preuve que Sony souhaite miser un peu plus sur le cloud gaming, un mois d’abonnement au PlayStation Plus Premium est offert pour tout achat de l’appareil. Un « cadeau » qui permettra aux joueurs de tester en conditions réelles le jeu à distance, avant pourquoi pas de passer à la caisse.
Cette version Midnight Black sera commercialisée au Japon à 39 980 yens, avec des précommandes ouvertes le 13 novembre. La sortie est prévue pour le 10 décembre au Japon, ainsi qu’en Corée du Sud. Pour le moment, Sony n’a pas communiqué sur une disponibilité en Europe.