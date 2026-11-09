La capacité du stockage reste pour le moment inconnue, mais aussi les fonctionnalités qui en profiteront. Sony ne confirme ni l’installation de jeux, ni leur exécution directement sur la machine. « Par ailleurs, en prévision de futures fonctionnalités, du stockage interne a été ajouté sur ce nouveau modèle. Les détails concernant ces futures fonctionnalités seront communiqués dès qu’ils seront finalisés », indique tout juste Sony dans son communiqué.

Les acheteurs du PlayStation Portal de deuxième génération devront faire une confiance aveugle à Sony, et attendre plusieurs mois avant de savoir à quoi sert la mémoire installée.

Pour le reste, le constructeur conserve une formule connue. On retrouve un écran LCD de 8 pouces, affichant les jeux en 1080p jusqu’à 60 images par seconde, ainsi que le retour haptique et les gâchettes adaptatives hérités de la DualSense.