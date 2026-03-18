Grosse semaine pour les joueurs ! Après la PS5 et l'arrivée du nouveau PSSR, après une mise à jour Nintendo Switch 2 qui fait le bonheur des joueurs nomades, c'est au tour du PS Portal d'optimiser l'expérience de jeu, avec un nouveau mode « 1080p - Haute Qualité » introduit par la récente mise à jour du périphérique de lecture à distance de Sony.
Sans crier gare, Sony vient de déployer une nouvelle mise à jour dédiée à son PS Portal. Dès à présent, le périphérique de lecture à distance de la PS5 bénéficie d'un nouveau firmware, qui permet notamment aux joueurs de bénéficier d'un nouveau mode d'affichage, à savoir le « 1080p - Haute Qualité ».
Un 1080p « Haute Qualité » pour le PS Portal
En allumant votre PS Portal ce mercredi, vous serez accueilli par une nouvelle mise à jour système. Après la Nintendo Switch 2, qui vient de bénéficier d'un mode Boost pour permettre un meilleur affichage des jeux de première génération sur l'écran de la console, c'est donc au tour du PS Portal d'améliorer lui aussi l'expérience de jeu.
Après un bref téléchargement (mais une installation toujours un peu longuette), le PS Portal permet de sélectionner un nouveau mode d'affichage 1080p. Baptisé « Haute Qualité », celui-ci promet un débit binaire plus élevé que le mode Standard, pour une expérience plus fluide, plus fidèle.
Comme toujours, l'expérience dépendra intégralement de la qualité de la connexion du réseau auquel est relié le PS Portal.
Quelques améliorations de confort également au menu
Avec cette mise à jour, les pages de détails des produits évoluent également, avec l’ajout d’une nouvelle interface dédiée au streaming. Lorsqu’un utilisateur sélectionne cette option sur des offres de jeux groupées, il peut désormais choisir directement un titre spécifique parmi ceux inclus. Par ailleurs, un système de notification a été mis en place pour les invitations en cours de session.
De leur côté, les notifications de trophées indiquent désormais explicitement le nom et l’illustration associée, tandis que les trophées Platine bénéficient d’une animation spécifique. Enfin, l’écran de recherche a été repensé pour offrir une utilisation plus fluide, avec notamment l’apparition automatique du clavier à l’écran lors de la saisie.
De plus, depuis la mise à jour majeure de novembre dernier, Sony confirme avoir constaté une forte dynamique en faveur de son PS Portal.
Cela se traduit par une base de joueurs profitant du jeu en cloud qui a augmenté de 162% (entre janvier 2025 et janvier 2026), à quoi il convient d'ajouter que 50% des utilisateurs de PS Portal sont désormais abonnés à PlayStation Plus Premium.
A vos mises à jour donc !
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