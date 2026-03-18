Avec cette mise à jour, les pages de détails des produits évoluent également, avec l’ajout d’une nouvelle interface dédiée au streaming. Lorsqu’un utilisateur sélectionne cette option sur des offres de jeux groupées, il peut désormais choisir directement un titre spécifique parmi ceux inclus. Par ailleurs, un système de notification a été mis en place pour les invitations en cours de session.

De leur côté, les notifications de trophées indiquent désormais explicitement le nom et l’illustration associée, tandis que les trophées Platine bénéficient d’une animation spécifique. Enfin, l’écran de recherche a été repensé pour offrir une utilisation plus fluide, avec notamment l’apparition automatique du clavier à l’écran lors de la saisie.