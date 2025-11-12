Décidément, Sony a des fourmis dans les doigts et compte bien équiper les joueurs de la tête aux pieds. La firme nippone dégaine un écran officiel pour la PS5, et y glisse une petite astuce qui pourrait bien faire mouche auprès des maniaques du rangement.
L’écosystème PlayStation continue de s'étoffer, et pas seulement dans le salon. Après avoir courtisé nos oreilles avec les futures enceintes Pulse Elevate, et nos envies de jeu nomade avec le PlayStation Portal, Sony s’attaque maintenant à nos yeux. La marque présente un moniteur de jeu de 27 pouces, conçu pour former le couple parfait avec sa console fétiche, mais qui fait aussi de l'œil aux joueurs sur ordinateur.
Un écran taillé pour la performance
Au cœur de la bête, on trouve une dalle IPS de 27 pouces en définition QHD (2560 x 1440 pixels). Un choix de définition malin, qui n'est pas le fruit du hasard. En se « limitant » au QHD, Sony oriente clairement cet écran vers l'usage du fameux « mode Performance » de la PS5. L'objectif est d'atteindre plus facilement le Graal des 120 images par seconde sur les titres compatibles, sans mettre la console à genoux comme le ferait la 4K.
Les joueurs PC ne sont pas oubliés, loin de là. Une fois branché à un ordinateur, l'écran peut grimper jusqu'à un taux de rafraîchissement de 240 Hz, le plaçant en compétition directe avec les références du jeu sur ordinateur. L'ensemble est compatible avec le taux de rafraîchissement variable (VRR) et propose un mappage tonal HDR automatique pour sublimer les couleurs sur PS5, garantissant une image fluide et éclatante en toutes circonstances.
Le détail qui tue : un crochet pour votre manette
Mais la véritable coquetterie de cet écran, c’est ce petit rien qui change tout. Sony a eu la bonne idée d’intégrer un crochet rétractable qui non seulement accueille votre manette DualSense ou DualSense Edge, mais la recharge par la même occasion. Fini le câble qui traîne ou la station de charge qui encombre le bureau. C'est une solution simple, élégante et terriblement pratique pour garder un environnement de jeu impeccable.
Côté connectique, l'écran ne fait pas les choses à moitié pour s'adapter à tous les usages. Il embarque deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, ainsi que plusieurs ports USB (Type-A et Type-C) pour brancher tous vos périphériques. Des haut-parleurs stéréo sont également de la partie pour ceux qui souhaitent jouer sans casque.
Ce bel objet est annoncé pour 2026 aux États-Unis et au Japon. Pour l'heure, aucune information n'a filtré concernant une éventuelle sortie en France ou en Europe. Le prix reste également le grand mystère de l'équation et sera sans doute le juge de paix pour savoir si ce moniteur saura trouver sa place sur des bureaux déjà bien équipés. Avec cet accessoire, Sony ne cherche pas à battre les spécialistes du moniteur sur leur propre terrain, mais plutôt à proposer une expérience PlayStation cohérente et intégrée, jusque sur notre bureau.