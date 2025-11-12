Au cœur de la bête, on trouve une dalle IPS de 27 pouces en définition QHD (2560 x 1440 pixels). Un choix de définition malin, qui n'est pas le fruit du hasard. En se « limitant » au QHD, Sony oriente clairement cet écran vers l'usage du fameux « mode Performance » de la PS5. L'objectif est d'atteindre plus facilement le Graal des 120 images par seconde sur les titres compatibles, sans mettre la console à genoux comme le ferait la 4K.

Les joueurs PC ne sont pas oubliés, loin de là. Une fois branché à un ordinateur, l'écran peut grimper jusqu'à un taux de rafraîchissement de 240 Hz, le plaçant en compétition directe avec les références du jeu sur ordinateur. L'ensemble est compatible avec le taux de rafraîchissement variable (VRR) et propose un mappage tonal HDR automatique pour sublimer les couleurs sur PS5, garantissant une image fluide et éclatante en toutes circonstances.