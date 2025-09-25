Présentées lors du dernier State of Play, les Pulse Elevate s'apprêtent à rejoindre la gamme d’accessoires audio de PlayStation. Prévu pour 2026, ce système d’enceintes sans fil promet une immersion sonore inédite et une intégration fluide aux configurations de bureau.
Jusqu'à présent, Sony ne s'était encore jamais frotté aux enceintes gaming. Avec les Pulse Elevate, le constructeur japonais franchit enfin le pas et dévoile ses premiers haut-parleurs sans fil spécialement conçus pour les joueurs. Ces nouveaux venus rejoignent le casque Pulse Elite et les écouteurs Pulse Explore dans la gamme audio PlayStation, afin d'offrir une alternative à ceux qui en auraient marre de se coller un casque sur leurs oreilles.
Pulse Elevate : Sony enrichit sa gamme audio d'enceintes sans fil pour le gaming
Chaque unité intègre des haut-parleurs planaires magnétiques, inspirés des équipements de studio, afin de restituer un spectre sonore complet. L’objectif, explique Sony, est que les joueurs entendent « l’audio des jeux exactement comme les développeurs l’ont prévu », et ce, depuis n'importe quel type d'appareil. Sur PlayStation 5, cette technologie se combine au Tempest 3D AudioTech pour améliorer le positionnement spatial des sons et renforcer l’immersion. Les woofers intégrés se chargent des basses pour un rendu optimal.
Les Pulse Elevate intègrent également un micro logé dans l’enceinte de droite. Grâce à un traitement par intelligence artificielle, celui-ci est capable « d’identifier les bruits de fond indésirables et de les supprimer pour fournir une communication vocale d’une clarté exceptionnelle. », ouvrant ainsi la voie à des conversations claires sans casque, directement depuis un bureau.
Dans son billet de blog, la firme japonaise explique que les enceintes s’intègrent aussi bien dans un setup PS5, PC ou Mac qu’avec un PlayStation Portal ou un smartphone, grâce à une compatibilité multiplateforme. Elles intègrent une batterie rechargeable, permettant une utilisation en mobilité, et sont livrées avec des stations de recharge, permettant de passer aisément d’une configuration mobile à une installation fixe. Les Pulse Elevate seront disponibles en deux coloris, Midnight Black et White.
Des technologies audio pour une immersion renforcée
Côté connectivité, les enceintes s’appuient sur le système PlayStation Link, garantissant une transmission sans perte et une latence minimale vers la PS5, le PC, le Mac ou le PlayStation Portal. Elles prennent aussi en charge le Bluetooth, permettant un double usage inédit : « écouter simultanément via un appareil connecté à PlayStation Link pour l'audio du jeu et un appareil compatible Bluetooth distinct pour la musique, le chat vocal, etc. ». Un adaptateur PlayStation Link au format USB-C est inclus pour faciliter la connexion.
Les utilisateurs pourront personnaliser leur expérience audio directement depuis les menus de la PS5 ou du PC, en ajustant l’égalisation, le volume, le sidetone ou encore l’activation du micro. L’orientation des enceintes, horizontale ou verticale, peut être adaptée selon la configuration de l’espace de jeu. Attendues en 2026, les enceintes Pulse Elevate feront l’objet de nouvelles annonces dans les prochains mois concernant sa date précise de sortie ainsi que son prix.
