Chaque unité intègre des haut-parleurs planaires magnétiques, inspirés des équipements de studio, afin de restituer un spectre sonore complet. L’objectif, explique Sony, est que les joueurs entendent « l’audio des jeux exactement comme les développeurs l’ont prévu », et ce, depuis n'importe quel type d'appareil. Sur PlayStation 5, cette technologie se combine au Tempest 3D AudioTech pour améliorer le positionnement spatial des sons et renforcer l’immersion. Les woofers intégrés se chargent des basses pour un rendu optimal.

Les Pulse Elevate intègrent également un micro logé dans l’enceinte de droite. Grâce à un traitement par intelligence artificielle, celui-ci est capable « d’identifier les bruits de fond indésirables et de les supprimer pour fournir une communication vocale d’une clarté exceptionnelle. », ouvrant ainsi la voie à des conversations claires sans casque, directement depuis un bureau.