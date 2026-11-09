Le préchargement de GTA 6 a démarré en Nouvelle-Zélande et les premiers relevés évoquent une nouvelle version du PSSR ainsi qu’une sortie à 120 Hz sur PS5 Pro.
À midi, heure de Paris, Vice City commençait à prendre ses quartiers sur les SSD des consoles de jeu néo-zélandaises. En France métropolitaine, les joueurs qui ont précommandé Grand Theft Auto 6 en version numérique pourront lancer le téléchargement dans la nuit du 9 au 10 novembre, à minuit sur PS5 et à 1 h sur Xbox Series X et S. Le jeu se débloquera le 19 novembre à minuit, heure locale.
Les plus curieux ont déjà commencé à éplucher ce qui arrive sur leur console. Si le contenu des paquets reste chiffré, les métadonnées donnent le nom et la taille des blocs à télécharger, ainsi que certains réglages déclarés à la PS5. C’est là que se trouvent les premiers indices sur la version Pro.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Deux indices sur le rendu de la PS5 Pro
Rappelons que Sony affiche le label Optimisé pour la PS5 Pro, sans toutefois en détailler les améliorations dans le jeu. Le PSSR et le ray tracing avancé avaient déjà été évoqués dans un témoignage que nous avions relayé le 4 novembre, à propos d’une page accidentellement mise en ligne par PlayStation France.
Tex2, un membre de GTAForums qui analyse les données des jeux Rockstar, dit avoir relevé la valeur 13.60 dans le champ mfsrVersion. Il y voit l’indice d’une version plus récente du PSSR, la technologie qui utilise l’IA pour reconstruire une image plus détaillée à partir d’un rendu de définition inférieure.
L’inventaire PlayGo (le système de PlayStation qui découpe le téléchargement d’un jeu en blocs) fait aussi apparaître deux blocs baptisés core_bvh4 et core_bvh8. Ces noms renvoient à des structures qui organisent les objets d’une scène dans des volumes imbriqués. Quand un rayon passe à côté d’un volume, le moteur peut ignorer d’un coup toute la géométrie qu’il contient. Avec huit branches par nœud contre quatre pour le BVH4, le BVH8 peut accélérer cette recherche. Ubisoft indique avoir gagné environ 300% sur certaines tâches de ray tracing matériel dans Assassin’s Creed Shadows.
Pourquoi le 120 Hz fait parler d’un mode à 40 images par seconde
La mention HFR, relayée sur r/PS5pro (Reddit), laisse aussi entrevoir une sortie à 120 Hz. Tex2 dit avoir repéré ce réglage sans indicateur de rafraîchissement variable (VRR). À cette fréquence, un jeu qui tourne à 40 images par seconde peut afficher chaque image pendant trois rafraîchissements, à intervalles réguliers. La même sortie convient aussi à 30 images par seconde, à raison de quatre rafraîchissements par image.
Un autre paramètre pointe vers le mode haute fréquence du processeur de la PS5 Pro, qui peut monter à 3,85 GHz. En août, le responsable du développement de Rockstar, Rob Nelson, évoquait encore une cadence de 30 images par seconde sur les versions console en développement, d’après le vidéaste Davy Jones. La fluidité de la version finale demeure donc toujours la grande inconnue.
GTA Online refait parler de lui
Côté confirmation, GTA BOOM a relevé 209,8 Go sur l’écran de téléchargement d’une PS5 néo-zélandaise alors que Sony demande de libérer au moins 212 Go. On est dans les clous. D’après l’inventaire PlayGo, qui détaille les blocs à télécharger, l’audio occuperait à lui seul près de 24 Go. Tex2 signale aussi qu’un bloc nommé core_restofworld001 manquerait dans les éditions australienne et néo-zélandaise. Son contenu demeure inconnu.
Le bloc story000, distinct du socle du jeu, soulève quant à lui une autre question. La campagne et un éventuel GTA Online pourraient-ils s’installer séparément tout en partageant les décors et les véhicules ? Le compte PlayStation Game Size dit sur X avoir repéré deux entrées liées aux raccourcis multijoueurs de la PS5, joinSession et launchMultiplayerActivity. Un mystère de plus en attendant le 19 novembre, jour de la sortie du jeu…