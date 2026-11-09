Rappelons que Sony affiche le label Optimisé pour la PS5 Pro, sans toutefois en détailler les améliorations dans le jeu. Le PSSR et le ray tracing avancé avaient déjà été évoqués dans un témoignage que nous avions relayé le 4 novembre, à propos d’une page accidentellement mise en ligne par PlayStation France.

Tex2, un membre de GTAForums qui analyse les données des jeux Rockstar, dit avoir relevé la valeur 13.60 dans le champ mfsrVersion. Il y voit l’indice d’une version plus récente du PSSR, la technologie qui utilise l’IA pour reconstruire une image plus détaillée à partir d’un rendu de définition inférieure.

L’inventaire PlayGo (le système de PlayStation qui découpe le téléchargement d’un jeu en blocs) fait aussi apparaître deux blocs baptisés core_bvh4 et core_bvh8. Ces noms renvoient à des structures qui organisent les objets d’une scène dans des volumes imbriqués. Quand un rayon passe à côté d’un volume, le moteur peut ignorer d’un coup toute la géométrie qu’il contient. Avec huit branches par nœud contre quatre pour le BVH4, le BVH8 peut accélérer cette recherche. Ubisoft indique avoir gagné environ 300% sur certaines tâches de ray tracing matériel dans Assassin’s Creed Shadows.