Pour la faire courte, Arkane appartient à ZeniMax Media, la maison mère de Bethesda, que Microsoft a rachetée en 2021. Le 6 juillet, Asha Sharma, P.-D.G de Xbox depuis février, a annoncé environ 3 200 suppressions de postes d’ici fin juin 2027 et la cession de quatre studios. Xbox a clos son dernier exercice avec une marge d’environ 3 %, selon sa dirigeante. Arkane Lyon devait suivre une procédure à part. En France, Microsoft doit d’abord consulter les représentants des salariés, réunis au sein du comité social et économique (CSE), et la loi Florange de 2014 impose à tout groupe d’au moins 1 000 salariés de chercher un repreneur avant de fermer un établissement. Au Texas, un simple e-mail interne avait suffi en mai 2024 pour fermer Arkane Austin, après l’échec commercial de Redfall.

Le groupe devait clore la consultation du CSE le 13 novembre, puis l’a prolongée d’un mois, jusqu’au 13 décembre. Quelques jours plus tôt, Microsoft prévoyait encore de fermer le studio lyonnais en deux temps, à partir de la fin 2026 puis au premier trimestre 2027. Auprès du Monde, Microsoft disait alors chercher « activement un partenaire pour accompagner la prochaine phase de développement et permettre la commercialisation du projet », sans dire s’il parlait de Marvel’s Blade. Un porte-parole de Xbox a confirmé à Bloomberg que l’entreprise étudiait plusieurs options avant cette échéance, sans autre commentaire.

Le mois dernier, des rumeurs annonçaient encore la fermeture d’Arkane. Selon les personnes interrogées par Bloomberg, une vente est aujourd’hui nettement plus probable, mais le montant des offres n’a pas filtré.