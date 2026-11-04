Ubisoft et au moins deux autres entreprises du jeu vidéo ont proposé à Microsoft de racheter Arkane Lyon, le studio de Dishonored et du futur Marvel’s Blade. Si Microsoft accepte l’une de ces offres, les 217 salariés lyonnais échapperont au licenciement prévu.
Le studio lyonnais va-t-il rester dans le giron français ? En 2006, Ubisoft a édité Dark Messiah of Might & Magic, le deuxième jeu d’Arkane, studio cofondé à Lyon sept ans plus tôt par Raphaël Colantonio. Vingt ans après, l’éditeur français a fait une offre de rachat pour le studio, d’après plusieurs personnes au courant des négociations interrogées par Bloomberg. Au moins deux autres entreprises du jeu vidéo sont sur les rangs, et Xbox, la division jeu vidéo de Microsoft, a aussi envisagé de céder Arkane à l’équipe qui le dirige. Microsoft n’a encore signé avec aucun candidat, et doit choisir d’ici le 13 décembre entre une vente et la fermeture du studio.
Microsoft prolonge d’un mois la recherche d’un repreneur
Pour la faire courte, Arkane appartient à ZeniMax Media, la maison mère de Bethesda, que Microsoft a rachetée en 2021. Le 6 juillet, Asha Sharma, P.-D.G de Xbox depuis février, a annoncé environ 3 200 suppressions de postes d’ici fin juin 2027 et la cession de quatre studios. Xbox a clos son dernier exercice avec une marge d’environ 3 %, selon sa dirigeante. Arkane Lyon devait suivre une procédure à part. En France, Microsoft doit d’abord consulter les représentants des salariés, réunis au sein du comité social et économique (CSE), et la loi Florange de 2014 impose à tout groupe d’au moins 1 000 salariés de chercher un repreneur avant de fermer un établissement. Au Texas, un simple e-mail interne avait suffi en mai 2024 pour fermer Arkane Austin, après l’échec commercial de Redfall.
Le groupe devait clore la consultation du CSE le 13 novembre, puis l’a prolongée d’un mois, jusqu’au 13 décembre. Quelques jours plus tôt, Microsoft prévoyait encore de fermer le studio lyonnais en deux temps, à partir de la fin 2026 puis au premier trimestre 2027. Auprès du Monde, Microsoft disait alors chercher « activement un partenaire pour accompagner la prochaine phase de développement et permettre la commercialisation du projet », sans dire s’il parlait de Marvel’s Blade. Un porte-parole de Xbox a confirmé à Bloomberg que l’entreprise étudiait plusieurs options avant cette échéance, sans autre commentaire.
Le mois dernier, des rumeurs annonçaient encore la fermeture d’Arkane. Selon les personnes interrogées par Bloomberg, une vente est aujourd’hui nettement plus probable, mais le montant des offres n’a pas filtré.
Ubisoft candidat malgré plus d’un milliard d’euros de pertes
Seul candidat nommé par Bloomberg, l’éditeur de Rayman traverse lui aussi une crise. Le 21 janvier, Yves Guillemot, son P.-D.G et cofondateur, a annulé six jeux, dont le remake des Sables du temps de Prince of Persia, et repoussé la sortie de sept autres. Ubisoft a aussi fermé cette année ses studios d’Halifax, au Canada, et de Stockholm, en Suède. Sur son exercice 2025-2026, clos fin mars, l’éditeur prévoyait une perte opérationnelle d’environ un milliard d’euros, et son action a perdu près de 40 % en une seule séance, au lendemain de l’annonce. En juillet, Ubisoft a tout de même vendu plus de 3 millions d’exemplaires d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced en une semaine.
Dans ce plan, Yves Guillemot a réparti ses équipes entre cinq unités par genre de jeu, les « Creative Houses ». La première, Vantage Studios, filiale détenue avec le chinois Tencent, gère Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six. La quatrième regroupe les jeux narratifs et les univers fantastiques, avec Prince of Persia, Rayman et Might & Magic, la série de Dark Messiah. Ubisoft n’a pas souhaité commenter les informations de Bloomberg.
Les deux autres candidats n’ont pas été identifiés. En juillet, juste après l’annonce d’Asha Sharma, Raphaël Colantonio avait demandé avec humour sur X combien coûterait le studio. « C’est combien ? », a lancé le cocréateur de Dishonored, qui a quitté Arkane en 2017.
Si vous attendez Marvel’s Blade, un repreneur laisserait probablement Arkane le terminer, selon les sources de Bloomberg. Dans ce jeu d’action à la troisième personne, annoncé aux Game Awards en décembre 2023, vous incarnerez le chasseur de vampires de Marvel dans les rues de Paris. Fin octobre, un représentant syndical estimait que sa production était « plutôt sur la fin ». D’autres sources du studio, citées par PC Gamer, évoquent encore plusieurs années de travail, et Bloomberg parle d’une sortie dans les deux prochaines années, sans date précise. Sans repreneur d’ici le 13 décembre, les 217 salariés du studio seront licenciés avant d’avoir terminé le jeu.