Souvenez-vous, en février dernier, nous annoncions la démission surprise de l'une des personnalités emblématiques de la division Xbox en particulier et de Microsoft en général, Phil Spencer.

Après 38 ans dans le groupe américain et alors qu'il était à la tête de Xbox depuis déjà quelques années, Phil Spencer prenait officiellement sa retraite. Un discours qui ne tenait pas la route alors que Sarah Bond, sa fidèle seconde, quittait le navire avec lui. En réalité, c'est plutôt la stratégie globale de Phil Spencer – et donc de Sarah Bond – qui était remise en question.

À la place de Phil Spencer, Asha Sharma prenait alors la tête de la division Xbox avec « trois engagements » forts : « Premièrement, des jeux exceptionnels […] Deuxièmement, le retour de la Xbox […] Troisièmement, l'avenir du jeu ». Rapidement, Asha Sharma précisait aussi qu'elle trouvait le Xbox Game Pass « trop cher ».