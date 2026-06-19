La nouvelle stratégie jeu vidéo voulue par Microsoft fait trembler toute la division Xbox Game Studios sur ses bases.
Il y a deux semaines, Microsoft organisait le Xbox Showcase afin de montrer la variété créative des studios de jeu vidéo au sein de sa division. Quelques jours plus tard, c'est la soupe à la grimace chez nombre de ces studios et ceux qui ne sont pas encore touchés s'inquiètent déjà.
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Asha Sharma arrive pour faire le ménage !
Souvenez-vous, en février dernier, nous annoncions la démission surprise de l'une des personnalités emblématiques de la division Xbox en particulier et de Microsoft en général, Phil Spencer.
Après 38 ans dans le groupe américain et alors qu'il était à la tête de Xbox depuis déjà quelques années, Phil Spencer prenait officiellement sa retraite. Un discours qui ne tenait pas la route alors que Sarah Bond, sa fidèle seconde, quittait le navire avec lui. En réalité, c'est plutôt la stratégie globale de Phil Spencer – et donc de Sarah Bond – qui était remise en question.
À la place de Phil Spencer, Asha Sharma prenait alors la tête de la division Xbox avec « trois engagements » forts : « Premièrement, des jeux exceptionnels […] Deuxièmement, le retour de la Xbox […] Troisièmement, l'avenir du jeu ». Rapidement, Asha Sharma précisait aussi qu'elle trouvait le Xbox Game Pass « trop cher ».
D'ailleurs, dans un premier temps, les joueurs pouvaient peut-être s'estimer heureux de son arrivée. Asha Sharma décidait d'abord de mettre un terme à la très étrange campagne marketing « This is an Xbox » et enchaînait en baissant le prix du Xbox Game Pass avec pour contrepartie la sortie de la franchise Call of Duty. Pas forcément si terrible.
Hélas, il ne s'agissait que de la première étape de la nouvelle stratégie mise en place par Asha Sharma et, sans doute, commandée bien plus haut, dans les sphères les plus élevées chez Microsoft.
Des studios qui tombent comme des mouches
Il y a quelques jours, à peine une semaine après le dernier Xbox Showcase, le couperet est tombé : les Xbox Game Studios et donc Microsoft vont se séparer de nombreux studios de jeu vidéo. Compulsion Games – Contrast, South of Midnight –, n'a pourtant été acheté par Microsoft qu'en 2018, serait en cours de négociation en vue de sa fermeture ou de sa vente.
Jason Schreier – pour Bloomberg – n'a pas encore de certitude sur le destin exact du studio basé à Montréal, mais une chose est sûre : il ne fera bientôt plus partie des Xbox Game Studios. Même sort pour Double Fine, le studio de Tim Schafer, à qui l'on doit notamment les Psychonauts et que Microsoft avait acheté un an plus tard, en 2019.
Plus étonnant encore, le studio Ninja Theory est lui aussi sur la sellette. Plus étonnant car l'équipe est à l'origine de la saga Hellblade, une franchise bien plus efficace commercialement parlant que les deux précédents studios et, surtout, que le troisième opus – Suena – avait été présenté en grandes pompes lors du dernier Xbox Showcase, une semaine plus tôt donc.
Ces différentes informations inquiètent bien sûr d'autres studios parmi lesquels Turn 10, qui a été contraint d'arrêter tout développement autour de son jeu phare – Forza Motorsport – pour assurer le suivi de Forza Horizon 6. Il en va de même pour les Français d'Arkane Studio qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, l'objectif d'Asha Sharma étant très clair.
Il n'était alors pas question de donner de noms, mais son récent mémo ne laissait guère de doute sur la politique à venir au sein des Xbox Game Studios : « Next 100 Days: XBOX Reset ». Avec un titre pareil, il fallait s'attendre à une véritable révolution. Reste maintenant à voir quelle sera l'ampleur exacte du massacre orchestré après des années à promouvoir le « catalogue ».
Ce « catalogue » était un souhait de Phil Spencer qui cherchait à élargir les horizons des joueurs avec de puissantes franchises, mais aussi des titres plus confidentiels, des studios peut-être un peu moins en vue. Qu'on se le dise, cette époque est révolue.