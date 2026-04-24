Exclusivités, prix du Game Pass, Project Helix, IA : la nouvelle direction promet un virage total. Les engagements concrets, eux, restent pour plus tard.
Deux mois après les départs de Phil Spencer et Sarah Bond, la nouvelle patronne du gaming chez Microsoft pose ses mots sur la table. Asha Sharma et Matt Booty, respectivement P.-D.G. et directeur des contenus Xbox, ont publié mercredi un mémo interne intitulé « We Are Xbox ».
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Un diagnostic sans complaisance, des réponses en pointillés
Le texte commence par un aveu inhabituel pour une communication d'entreprise. « Les joueurs sont frustrés », écrivent Sharma et Booty. La liste des problèmes identifiés est précise : mises à jour de la console trop espacées, présence sur PC « pas assez forte ». La tarification est devenue « difficile à suivre » pour les abonnés. Côté expérience, la recherche, le social et la personnalisation restent « trop fragmentés ».
La « boussole » annoncée est un indicateur unique : les joueurs actifs quotidiens. Exit le nombre de consoles vendues (un terrain perdu depuis longtemps face à la PS5) et la croissance brute du Game Pass. Quatre priorités l'accompagnent : hardware, contenu, expérience et services. Le mémo précise que le Game Pass devra retrouver « une différenciation claire et une économie durable ». Sharma avait déjà signalé cette direction à la GDC 2026 en évoquant des paliers moins chers et un accès gratuit financé par la publicité.
Autre point notable : le nom « Microsoft Gaming », adopté lors du rachat d'Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, disparaît. La division redevient simplement Xbox. Un retour aux sources que Sharma résume par une formule : « Notre meilleur travail se fait quand toute la chaîne avance ensemble. »
L'art de tout remettre en question sans rien promettre
Le passage le plus commenté tient en une phrase : « Nous réévaluerons notre approche de l'exclusivité, du calendrier de sortie et de l'IA. » Le conditionnel est de rigueur, car le mémo ne précise ni dans quelle direction, ni selon quel calendrier. Les fans qui réclament un retour aux exclusivités strictes n'ont pas plus de réponse que ceux qui souhaitent voir davantage de jeux Xbox sur PlayStation.
Même flou sur Project Helix, la console nouvelle génération présentée à la GDC 2026. Le mémo la cite dans les priorités hardware sans apporter de nouveauté. Les kits de développement alpha ne partiront pas avant 2027, et la pénurie mondiale de mémoire vive pourrait encore retarder les plans.
Le texte assume un positionnement rare pour un acteur qui a investi 69 milliards dans le gaming. « Nous sommes un challenger », écrivent les deux dirigeants. La franchise est notable. Mais les interrogations sur la viabilité du modèle Game Pass existaient bien avant le changement de direction. Les reconnaître est une chose, y répondre en est une autre.
Le mémo ressemble à un bilan de santé rendu public : le diagnostic est honnête, les ordonnances viendront plus tard.