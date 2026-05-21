Ceux qui fréquentent les analyses gaming le connaissent déjà. Matthew Ball publie chaque année un rapport que tout le monde dans l'industrie finit par citer, et son bouquin « The Metaverse » (2022) a posé les bases d'un concept que Meta a depuis copieusement massacré (ce n'est pas sa faute). Avant de monter son propre cabinet, Epyllion, il a dirigé la stratégie d'Amazon Studios et conseillé des boîtes comme Illumination ou Accenture.

Ce qui rend cette nomination intéressante, c'est que Ball ne débarque pas en terrain inconnu. Il conseillait Sharma « depuis le jour 10 » de son mandat, soit 90 jours de travail en coulisses avant l'officialisation. Et sa mission prioritaire est on ne peut plus claire : renforcer le segment console, là où Xbox souffre le plus face à la PS5 et à la Switch 2. Ball lui-même avait confié à The Game Business qu'il était « assez effrayé » par la hausse des coûts de mémoire et de stockage dans le secteur, alors que Xbox planche déjà sur sa prochaine console (qui sera aussi un PC). Quand le type recruté pour sauver la console commence par des aveux, au moins on sait qu'il ne vend pas du rêve.

Sharma en a profité pour annoncer deux autres arrivées : Scott Van Vliet (ex-Azure OpenAI) comme directeur technique et Chris Schnakenberg (ex-Activision Blizzard) aux partenariats. Trois postes reconfigurés d'un coup. En 90 jours, la nouvelle patronne a aussi enterré la campagne « This is an Xbox », rebaptisé Microsoft Gaming en Xbox tout court, revu les prix du Game Pass à la baisse, et publié un mémo admettant que « les joueurs sont frustrés ». Le rythme, au moins, n'est pas celui d'un intérimaire.