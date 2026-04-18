Une réponse qui a fait réagir la nouvelle CEO de Xbox, invitant Shawn Layden à « discuter à l'occasion ».

Rappelons que l’ancien dirigeant de Sony Interactive Entertainment America a toujours critiqué les modèles par abonnement, qu’il a qualifiés par le passé de « danger » pour l’industrie, avec le risque de transformer les développeurs en « esclaves salariés ».