Ancien dirigeant de la division américaine de PlayStation, Shawn Layden se montre particulièrement sceptique quant à l’avenir du Xbox Game Pass, réagissant sur LinkedIn aux récentes déclarations d’Asha Sharma, nouvelle patronne de Xbox.
En début de semaine, la nouvelle présidente de la division Xbox, Asha Sharma, estimait que le Xbox Game Pass était devenu « trop cher pour les joueurs ». Une sortie remarquée, qui n’a pas tardé à faire réagir. Sur LinkedIn, c’est cette fois un ancien patron de Sony Interactive Entertainment qui livre à son tour son analyse du service phare du géant américain, relançant un peu plus le débat autour de son modèle, comme le révèle TechRadar.
Shawn Layden (toujours) pas fan du Xbox Game Pass
Sous un post relayant les propos d’Asha Sharma, Shawn Layden indique, en parlant de Microsoft et du Xbox Game Pass : « Ils s’efforcent tant bien que mal de le maintenir en vie, malgré des diagnostics défavorables et un pronostic sombre. Une analyse post-mortem claire serait bénéfique pour l’ensemble du secteur. »
Une réponse qui a fait réagir la nouvelle CEO de Xbox, invitant Shawn Layden à « discuter à l'occasion ».
Rappelons que l’ancien dirigeant de Sony Interactive Entertainment America a toujours critiqué les modèles par abonnement, qu’il a qualifiés par le passé de « danger » pour l’industrie, avec le risque de transformer les développeurs en « esclaves salariés ».
Vers une nouvelle dynamique chez Xbox ?
Si Shawn Layden ne croit guère à un avenir radieux pour le Xbox Game Pass, du côté de Microsoft, la réflexion est bel et bien engagée. Lancée en juin 2017 à un tarif alors fixé à 9,99 € par mois, l’offre par abonnement pourrait connaître divers ajustements dans les mois à venir, notamment sur le plan de sa tarification, devenue un sujet de plus en plus sensible.
Reste désormais à savoir si l’arrivée d’Asha Sharma à la tête de la division Xbox permettra d’insuffler cette nouvelle dynamique dont le géant américain a tant besoin.
En attendant, certains signaux témoignent déjà d’une phase de transition, à commencer par la (très décriée) campagne « This is an Xbox » qui a été stoppée, sans doute pour mieux préparer la suite.
Car en coulisses, Microsoft avance sur sa prochaine génération de machine, encore connue sous le nom de code « Project Helix ». Une « nouvelle Xbox » pensée comme un pont entre console et PC, avec une approche hybride déjà assumée par la firme, dans la droite lignée de ce que propose la gamme ROG Xbox Ally lancée fin d’année dernière.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)