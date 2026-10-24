Arkane Lyon apporterait à un repreneur une équipe rodée et un jeu en fin de course. Le studio développe Marvel’s Blade, un jeu d’action-aventure consacré au chasseur de vampires de Marvel, dont la production « est plutôt sur la fin », selon Simon. Printemps écologique espère rallier les joueurs à sa cause. « Ce serait un gâchis monumental, artistique, humain, commercial », prévient le délégué.

Microsoft entretient le flou. Auprès du Monde, le groupe dit rechercher « activement un partenaire pour accompagner la prochaine phase de développement et permettre la commercialisation du projet », sans préciser s’il parle de Marvel’s Blade ni confirmer la fermeture.

Les deux syndicats contestent aussi le motif économique de la fermeture. « C’est en contradiction totale avec ce qu’on nous dit en CSE depuis des années sur la situation économique de l’entreprise », affirme Simon, qui n’exclut pas de porter l’affaire devant un tribunal. Pendant les négociations sur le PSE, prévues jusqu’au 30 octobre, Printemps écologique réclame des reclassements au sein de Microsoft, car les perspectives d’embauche dans le jeu vidéo sont très faibles. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo (STJV), qui suit le dossier, envisage de son côté une grève si rien ne bouge.

En juillet, Asha Sharma avait promis qu’aucun jeu annoncé publiquement par les studios de Xbox ne serait annulé. Marvel’s Blade est l’un de ces jeux, et le studio qui le développe pourrait fermer d’ici la fin du premier trimestre 2027.