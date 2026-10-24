Il avait suffi d’un courriel interne, en mai 2024, pour que Microsoft ferme Arkane Austin au Texas. À Lyon, le groupe doit d’abord chercher un repreneur pour l’autre studio Arkane, où 217 emplois sont menacés, et les syndicats réclament du temps pour que cette recherche aboutisse.
Les salariés d’Arkane Lyon, le studio de Dishonored et de Deathloop, ont appris en juillet que Microsoft projetait de fermer leur studio. Ils ont encaissé un « coup de massue », raconte notre confrère Le Monde Pixels, et Simon, délégué syndical de Printemps écologique dont le prénom a été modifié, évoque une « stupeur » vite changée en « très grande colère ». Quelques jours plus tôt, Asha Sharma, directrice générale de Xbox, avait lancé 3 200 suppressions de postes et cédé quatre studios, sans se prononcer sur Lyon. Microsoft ne peut pas fermer un site français d’un trait de plume. Toute entreprise de plus de 1 000 salariés doit, en vertu de la loi Florange de 2014, chercher un repreneur pendant trois mois avant de fermer un établissement en France. Avec ce délai, les salariés gagnent un sursis, mais Microsoft n’a aucune obligation de vendre.
Microsoft tenu de répondre à chaque offre de reprise
Selon les syndicats, Microsoft cherche un repreneur depuis le milieu de l’été, en parallèle de la consultation du comité social et économique (CSE) et de la négociation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Le groupe n’est pas tenu de trouver un acheteur, seulement de le chercher sérieusement. Il doit présenter le studio aux candidats potentiels et apporter une réponse motivée à chaque offre reçue. Avant de valider le PSE, l’administration du travail vérifie qu’il a joué le jeu. Si ce n’est pas le cas, elle peut refuser le plan, et le préfet peut exiger le remboursement des aides publiques touchées par l’établissement.
Mais dans un accord signé cet été avec Printemps écologique, la direction d’Arkane parle noir sur blanc du « projet de cessation totale et définitive des activités de la société ». D’après un autre document interne cité par Le Monde, la fermeture serait mise en œuvre entre la fin de l’année 2026 et le premier trimestre 2027. Simon garde malgré tout l’espoir d’un rachat, car « plusieurs formes de reprise sont envisagées », et son syndicat a demandé un report des échéances. La consultation du CSE doit se terminer le 13 novembre, date à laquelle Microsoft devra trancher.
Marvel’s Blade presque terminé, l’atout des syndicats pour une reprise
Arkane Lyon apporterait à un repreneur une équipe rodée et un jeu en fin de course. Le studio développe Marvel’s Blade, un jeu d’action-aventure consacré au chasseur de vampires de Marvel, dont la production « est plutôt sur la fin », selon Simon. Printemps écologique espère rallier les joueurs à sa cause. « Ce serait un gâchis monumental, artistique, humain, commercial », prévient le délégué.
Microsoft entretient le flou. Auprès du Monde, le groupe dit rechercher « activement un partenaire pour accompagner la prochaine phase de développement et permettre la commercialisation du projet », sans préciser s’il parle de Marvel’s Blade ni confirmer la fermeture.
Les deux syndicats contestent aussi le motif économique de la fermeture. « C’est en contradiction totale avec ce qu’on nous dit en CSE depuis des années sur la situation économique de l’entreprise », affirme Simon, qui n’exclut pas de porter l’affaire devant un tribunal. Pendant les négociations sur le PSE, prévues jusqu’au 30 octobre, Printemps écologique réclame des reclassements au sein de Microsoft, car les perspectives d’embauche dans le jeu vidéo sont très faibles. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo (STJV), qui suit le dossier, envisage de son côté une grève si rien ne bouge.
En juillet, Asha Sharma avait promis qu’aucun jeu annoncé publiquement par les studios de Xbox ne serait annulé. Marvel’s Blade est l’un de ces jeux, et le studio qui le développe pourrait fermer d’ici la fin du premier trimestre 2027.