Le studio britannique qui a marqué toute une génération de joueurs traverse une période particulièrement sombre. Plus de vingt ans après son rachat par Microsoft, Rare se retrouve au cœur de nouvelles rumeurs inquiétantes, sur fond de restructuration massive chez Xbox.
Dans les années 90/2000, le logo Rare suffisait à faire briller les yeux des joueurs. Celui d'un studio britannique capable d'enchaîner les chefs-d'œuvre sur NES, sur Super Nintendo ou encore sur GameCube, à une époque où chaque nouvelle production semblait destinée à devenir un classique. Plus de quarante ans après sa création, l'avenir du développeur de Captain Skyhawk, Donkey Kong Country, Killer Instinct, Banjo-Kazooie, GoldenEye 007, Perfect Dark et Starfox Adventures (pour ne citer qu'eux) apparaît pourtant plus incertain que jamais.
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Rare, un monument du jeu vidéo né à l'âge d'or de Nintendo
Selon une rumeur relayée par Wccftech, qui s'appuie sur les informations du journaliste Patrick Garratt, Rare ferait partie des studios potentiellement concernés par la vaste restructuration actuellement menée chez Xbox. Si l'information reste à prendre avec les précautions d'usage, le nom de Rare circulerait bel et bien parmi les équipes susceptibles d'être touchées par les prochaines décisions de Microsoft.
Rappelons que le studio avait révolutionné la Super Nintendo avec les graphismes pré-calculés de Donkey Kong Country, offert aux amateurs de versus un redoutable Killer Instinct, avant d'enchaîner les succès sur Nintendo 64 avec Banjo-Kazooie, Diddy Kong Racing, GoldenEye 007, Perfect Dark ou, encore, Conker's Bad Fur Day. Une période durant laquelle Rare semblait incapable de produire un mauvais jeu.²
Microsoft prend les rênes de Rare en septembre 2002, dans une opération évaluée à 377 millions de dollars. Ce rachat marque alors l'une des premières grandes acquisitions du géant américain dans l'industrie du jeu vidéo, avec l'ambition de faire de Rare un pilier de l'écosystème Xbox. Mais la suite s'avérera toutefois bien plus contrastée.…
Sur Xbox, Rare a notamment proposé Kameo, Grabbed by the Ghoulies, Conker Live & Reloaded, Perfect Dark Zero, Viva Piñata ou, encore, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts. Lancé en 2018 sur Xbox One, Sea of Thieves (également décliné sur PS5) est considéré comme le dernier grand succès créatif de Rare.
Microsoft poursuit sa profonde restructuration de la branche Xbox
Après l'annulation d'Everwild, dont le développement aura duré près d'une décennie sans jamais aboutir, la division Xbox traverse une nouvelle vague de restructuration d'une ampleur inédite.
A l'heure actuelle, on ne sait pas si Rare est concerné, mais plusieurs studios changent déjà de destin. Double Fine Productions, connu pour Psychonauts, et Compulsion Games, récemment salué pour South of Midnight, vont retrouver leur indépendance.
De leur côté, Ninja Theory (Senua's Saga: Hellblade II) et Undead Labs (State of Decay) auraient déjà trouvé de nouveaux propriétaires dans le cadre de cette profonde réorganisation de la branche Xbox.
Rien ne permet d'affirmer que Rare sera effectivement fermé ou revendu, et la rumeur évoque aussi bien une restructuration qu'une éventuelle cession du studio. Mais le simple fait de voir circuler le nom de cette véritable légende du jeu vidéo illustre à quel point la stratégie de Microsoft est en train de changer.
Pour de nombreux joueurs, difficile de ne pas ressentir une pointe de mélancolie en repensant au Rare des années Nintendo, celui qui, pendant une décennie, semblait transformer presque tout ce qu'il touchait en classique instantané.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)
- Prise en main confortable dans l'ensemble
- L'interface Xbox s'est bien améliorée
- Jouer à la plupart de vos jeux PC, partout où vous voulez
- Finitions et ergonomie impeccables
- Très nets progrès de l'interface Xbox
- Puissance du Ryzen AI Z2 Extreme