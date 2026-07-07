A l'heure actuelle, on ne sait pas si Rare est concerné, mais plusieurs studios changent déjà de destin. Double Fine Productions, connu pour Psychonauts, et Compulsion Games, récemment salué pour South of Midnight, vont retrouver leur indépendance.

De leur côté, Ninja Theory (Senua's Saga: Hellblade II) et Undead Labs (State of Decay) auraient déjà trouvé de nouveaux propriétaires dans le cadre de cette profonde réorganisation de la branche Xbox.