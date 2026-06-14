Et si Xbox n'était plus à l'avenir une division de Microsoft ? C'est une possibilité, quand on voit les renseignements qui viennent d'être communiqués par le média anglophone The Information. D'après ce dernier, Microsoft réfléchit aujourd'hui à plusieurs hypothèses radicales pour assurer la pérennité de cette division.

Parmi les options en discussion, on retrouve la possibilité de faire de Xbox non plus une division, mais une filiale, ou celle même encore plus étonnante de transformer Xbox en coentreprise. La dernière éventualité, la plus drastique, serait de scinder complètement le lien entre Microsoft et Xbox, avec la possibilité de vendre cette dernière.