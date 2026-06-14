Le géant américain Microsoft veut apporter du changement à son lien avec la division Xbox. Au point que l'hypothèse d'une vente même est sur la table.
On fait difficilement plus grand acteur des jeux vidéos que Xbox, la division jeu vidéo de Microsoft. Mais si la firme de Redmond s'est récemment dotée d'une nouvelle direction pour cette division, et vient de fêter ses 25 ans, elle pourrait ne pas garder encore longtemps un lien avec Xbox. Car de nouveaux plans sont actuellement en cours de discussion.
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Microsoft veut se détacher de Xbox
Et si Xbox n'était plus à l'avenir une division de Microsoft ? C'est une possibilité, quand on voit les renseignements qui viennent d'être communiqués par le média anglophone The Information. D'après ce dernier, Microsoft réfléchit aujourd'hui à plusieurs hypothèses radicales pour assurer la pérennité de cette division.
Parmi les options en discussion, on retrouve la possibilité de faire de Xbox non plus une division, mais une filiale, ou celle même encore plus étonnante de transformer Xbox en coentreprise. La dernière éventualité, la plus drastique, serait de scinder complètement le lien entre Microsoft et Xbox, avec la possibilité de vendre cette dernière.
La division Xbox vit une période turbulente
Il faut dire que Xbox vit une période particulièrement compliquée. Microsoft se prépare ainsi depuis plusieurs semaines à mettre en place une large campagne de licenciements au sein de la division Xbox. Le chiffre d'un millier de limogeages a été évoqué, alors que Bloomberg a confirmé que cette campagne pourrait être « importante ».
Par ailleurs, le projet Helix, qui sera à l'origine de la prochaine console de la boîte, doit faire face à la pénurie en RAM - dont les conséquences sont de faire exploser les prix des composants mémoires. À cause de cette dernière, Microsoft réfléchit actuellement à un changement radical de ses plans, et cherche de nouveaux modèles économiques pour ses consoles. Alors, qui serait intéressé pour s'offrir Xbox si jamais la division venait à être mise en vente ?