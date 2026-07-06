Xbox supprime 3 200 postes sur l’exercice fiscal 2027, dont 1 600 dès aujourd’hui, et se sépare de quatre studios. Asha Sharma qualifie elle-même cette restructuration de « la plus significative de l'histoire de Xbox ».
C’est une phrase qu’on ne lit pas souvent dans un memo interne d’entreprise : « Notre business n'est pas sain. » Asha Sharma, qui a pris les rênes de Xbox en début d’année, n’a pas cherché à édulcorer le diagnostic. Dans un message adressé à ses équipes ce lundi, relayé par Bloomberg, la CEO acte le plus grand plan social de l’histoire de la division jeu vidéo de Microsoft, tout en lâchant quatre studios vers de nouveaux horizons. Ce que ça dit de Xbox : la stratégie d’expansion tous azimuts engagée depuis 2018 a échoué, et personne ne feint plus le contraire.
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Les 3 200 licenciements Xbox, symptôme d’une décennie ratée
Les chiffres sont brutaux. Sur l’ensemble de l’exercice fiscal 2027, 3 200 postes disparaissent chez Xbox, tous studios et toutes fonctions confondus, d’Activision à Blizzard en passant par Bethesda, King, Mojang et Xbox Game Studios. Sharma est directe sur les raisons : Xbox opère « à des marges 3 à 10 fois inférieures à celles des plateformes et éditeurs comparables », et perd 64 centimes pour chaque dollar investi. Le Game Pass, censé être le moteur de croissance, n’a pas compensé l’affaiblissement du cœur de métier, notamment après une hausse de prix de 50 % qui a fait fuir des millions d’abonnés.
Ce n’est pas une surprise totale. Depuis plusieurs revirements stratégiques ces derniers mois, les signaux d’alerte s’accumulaient. Les équipes plateforme sont aujourd’hui 40 % plus importantes qu’en début de génération alors que la base de joueurs et le temps de jeu ont reculé. Dans certaines divisions, les décisions traversaient jusqu’à 14 couches hiérarchiques. Sharma veut passer à 5 niveaux maximum, voire 3.
Quatre studios quittent Xbox, Arkane Lyon dans le flou
Le volet studios est le plus symbolique. Double Fine et Compulsion Games retrouvent leur indépendance, leurs IP et leur catalogue. Ninja Theory et Undead Labs sont en passe d’être rachetées par des tiers, avec un financement garanti pour mener à bien Senua et State of Decay 3. Ces quatre studios représentent environ 350 employés, selon des sources proches du dossier. Aucun jeu first-party déjà annoncé n’est annulé à ce stade, précise Sharma.
Le cas Arkane Lyon reste suspendu. Le droit du travail français impose une consultation préalable du comité social et économique avant toute décision de fermeture, de cession ou de scission. Le sort du jeu Blade, en développement dans ce studio, reste donc inconnu. Xbox accumule les décisions difficiles depuis plusieurs trimestres, mais celle-ci touche directement des équipes créatives en France. Mojang et King, eux, passent sous la supervision directe de Sharma, et Helen Chiang est promue au poste de directrice des opérations, une première pour Xbox.
Sharma parle de « reset », un mot soigneusement choisi pour ne pas dire « échec ». Sur le papier, la trajectoire est lisible : concentrer les ressources sur Minecraft, Elder Scrolls, Halo et les franchises à fort potentiel, dégraisser le reste. Mais cette restructuration est la troisième vague massive de licenciements en moins de trois ans chez Xbox. La question n’est plus de savoir si Sharma a le bon diagnostic : elle est de savoir si Microsoft laissera suffisamment de temps à sa division jeu vidéo pour que le traitement fasse effet, dans une industrie qui, elle, n’attend personne.