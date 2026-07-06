Sharma parle de « reset », un mot soigneusement choisi pour ne pas dire « échec ». Sur le papier, la trajectoire est lisible : concentrer les ressources sur Minecraft, Elder Scrolls, Halo et les franchises à fort potentiel, dégraisser le reste. Mais cette restructuration est la troisième vague massive de licenciements en moins de trois ans chez Xbox. La question n’est plus de savoir si Sharma a le bon diagnostic : elle est de savoir si Microsoft laissera suffisamment de temps à sa division jeu vidéo pour que le traitement fasse effet, dans une industrie qui, elle, n’attend personne.