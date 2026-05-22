C’est un petit connecteur presque oublié, présent sous les manettes Xbox depuis l’ère Xbox One, auquel Microsoft semble avoir décidé de dire adieu en douce.
Depuis quelques jours, plusieurs joueurs ont remarqué un détail étonnant sur les nouvelles manettes Xbox commercialisées par Microsoft, avec la disparition de la connectique « Expansion Port » située habituellement aux côtés de la prise jack 3,5 mm. Une suppression discrète, mais bien réelle, observée notamment sur la récente manette en édition limitée dédiée à Forza Horizon 6, comme évoqué par le magazine Engadget.
Un héritage de l’ère Xbox One
Introduit avec la Xbox One en 2013, ce port d'extension a une mission bien précise, celle de connecter divers accessoires directement à la manette. Un petit côté modulaire, avec une manette Xbox en mesure d'accueillir divers périphériques externes, dont des casques gaming notamment.
Le plus emblématique reste sans doute le mini-clavier (ChatPad) officiel, qui vient se clipser sous la manette pour faciliter la saisie de messages sur le réseau Xbox. Un accessoire plutôt malin sur le papier (et déjà lancé quelques années auparavant sur Xbox 360), dédié à tous ceux pour qui taper une phrase complète avec un stick analogique relève du mini-jeu de torture psychologique.
Une disparition pas vraiment dramatique ?
Dans les faits, force est d'admettre que rares sont les joueurs qui utilisaient encore cet Expansion Port. Les claviers dédiés ont quasiment disparu de la circulation, tandis que la majorité des accessoires audio sont désormais passés au Bluetooth.
C'est la toute récente manette en édition limitée Forza Horizon 6 qui semble inaugurer cette transition chez Xbox, avec un connecteur additionnel absent, le port jack 3,5 mm étant quant à lui toujours de la partie.
Microsoft a également pris le soin de modifier la fiche officielle de la manette Xbox au mois d’avril sur son site web, avec l’ajout d’une mention précisant que « toutes les versions » de la manette ne disposent pas du fameux port d’extension.
Récemment, c'est la future manette Elite Controller Series 3 qui a fuité, sur laquelle on peut également constater l'absence de ce même Expansion Port, pourtant bien présent sur la seconde génération, au profit de molettes encore bien mystérieuses.
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