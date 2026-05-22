Le plus emblématique reste sans doute le mini-clavier (ChatPad) officiel, qui vient se clipser sous la manette pour faciliter la saisie de messages sur le réseau Xbox. Un accessoire plutôt malin sur le papier (et déjà lancé quelques années auparavant sur Xbox 360), dédié à tous ceux pour qui taper une phrase complète avec un stick analogique relève du mini-jeu de torture psychologique.