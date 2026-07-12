Avec Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Edward Kenway a repris la mer avec plus de succès que Shadows, dans un contexte où l’éditeur français continue d’enchaîner les restructurations.
Le lancement d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced est déjà un succès pour Ubisoft. Selon les données de SteamDB, relayées par WCCFTech, le remake du célèbre épisode consacré à Edward Kenway a enregistré un pic de joueurs simultanés supérieur à celui d'Assassin's Creed Shadows lors de son lancement sur Steam. Pour autant, ce succès ne suffit pas à masquer les difficultés que traverse actuellement l’éditeur français, confronté à une vaste réorganisation interne, ainsi que quelques critiques récurrentes de sa communauté.
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Black Flag devant Shadows sur Steam
Lancé initialement en octobre 2013, Assassin’s Creed Black Flag Resynced est de retour en 2026 dans une version remaniée, et a enregistré un peu moins de 100 000 joueurs simultanés sur Steam à son lancement, contre 65 000 pour Shadows. Un résultat qui confirme l’immense popularité de cet épisode dédié aux pirates, souvent considéré comme l’un des meilleurs de toute la licence.
Un remake qui profite évidemment d’une solide nostalgie, mais aussi d'une formule qui continue de séduire avec son exploration maritime, ses batailles navales et son aventure en monde ouvert, le tout avec une remise au goût du jour très réussie.
Tout n’est cependant pas parfait, et plusieurs points font déjà grincer des dents la communauté. Les cinématiques sont, par exemple, limitées à 30 images par seconde, mais Ubisoft a déjà confirmé qu’une mise à jour était en préparation afin de corriger ce point.
Autre sujet de mécontentement, beaucoup plus (tristement) familier celui-là : la présence de microtransactions. Un système devenu presque indissociable des productions Ubisoft ces dernières années, et qui continue d’agacer une partie des joueurs, qui plus est dans un remake largement orienté vers la nostalgie.
Malgré ce succès, Ubisoft (aussi) poursuit sa restructuration
Cette embellie intervient alors qu’Ubisoft poursuit une importante vague de restructurations à travers ses studios. Ces derniers mois, plusieurs équipes ont été durement touchées :
- Red Storm : 105 suppressions de postes et transformation du studio en équipe de support ;
- Ubisoft Toronto : 40 employés licenciés ;
- Ubisoft Halifax : fermeture du studio ;
- Massive Entertainment et Ubisoft Stockholm : 55 suppressions de postes ;
- Ubisoft Abu Dhabi : 29 postes supprimés ;
- Ubisoft Winnipeg et Ubisoft Belgrade : fermeture des deux studios.
Ironie de l’histoire, le studio de Barcelone, qui a notamment participé au développement de ce même Assassin’s Creed Black Flag Resynced, vient quant à lui de perdre 51 employés. Une grève a bien été organisée par les salariés pour tenter de s’opposer à ces licenciements, mais elle n’a pas permis d’infléchir la décision de l’éditeur.
Cette situation rappelle évidemment les très importants remaniements actuellement en cours chez Microsoft. Le géant américain a récemment lancé une nouvelle vague de licenciements qui touchera pas moins de 3 200 employés répartis dans plusieurs studios et divisions de sa branche gaming.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)
- Finitions et ergonomie impeccables
- Très nets progrès de l'interface Xbox
- Puissance du Ryzen AI Z2 Extreme