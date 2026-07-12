Le lancement d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced est déjà un succès pour Ubisoft. Selon les données de SteamDB, relayées par WCCFTech, le remake du célèbre épisode consacré à Edward Kenway a enregistré un pic de joueurs simultanés supérieur à celui d'Assassin's Creed Shadows lors de son lancement sur Steam. Pour autant, ce succès ne suffit pas à masquer les difficultés que traverse actuellement l’éditeur français, confronté à une vaste réorganisation interne, ainsi que quelques critiques récurrentes de sa communauté.