Ce ne sont plus des rumeurs de couloirs, mais bien une réalité chiffrée qui s'abat sur les équipes françaises. La direction a officiellement présenté un projet de réorganisation qui vise la suppression de quarante-cinq postes au sein des divisions « Global Publishing » et « Asie-Pacifique ». Si le chiffre peut paraître modeste en comparaison des vagues de licenciements massives qui secouent la tech depuis deux ans, la symbolique est lourde. Il ne s'agit pas ici de développeurs sur un projet annulé à l'autre bout du monde, mais bien de fonctions supports et stratégiques basées au siège.

La justification avancée par l'entreprise reste d'un classicisme froid. Il est question de « rationaliser les opérations » et d'améliorer « l'efficacité collective ». Derrière ces éléments de langage bien rodés se cache une volonté de centralisation drastique. Le message envoyé aux équipes est sans équivoque : la structure est trop lourde, trop lente et trop coûteuse. Ce plan social, qui doit encore passer par les fourches caudines des consultations avec les représentants du personnel, marque une rupture. Le siège, autrefois sanctuarisé comme le cerveau intouchable de la bête, doit désormais participer à l'effort de guerre, ou plutôt à l'effort de survie.