Première mesure choc : le durcissement du mandat de présence. Oubliez la flexibilité hybride, l'objectif affiché est un retour strict au bureau, évoquant même une semaine de 5 jours pour certaines équipes. Officiellement, il s'agit de favoriser la « créativité collective ». Officieusement, les syndicats et les employés y voient une manœuvre pour provoquer des départs volontaires sans avoir à payer d'indemnités de licenciement.

En parallèle, la saignée continue. Après la fermeture brutale du studio d'Halifax, survenue étrangement quelques semaines après sa syndicalisation, d'autres antennes sont visées. Plus inquiétant encore pour les joueurs : le document mentionne l'annulation pure et simple de six projets en cours. Le remake de Prince of Persia : Sands of Time, véritable arlésienne du catalogue, ferait partie des victimes collatérales de ce nettoyage par le vide.