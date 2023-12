Marvel's Blade : après le trailer d'annonce, découvrez les premières images

Ces premiers concepts nous permettent de nous faire une idée plus précise de l'orientation artistique adoptée par Marvel's Blade. Ainsi, les œuvres ci-dessous, signées Sergey Kolesov et Jean-Luc Monnet, dévoilent des environnements futuristes dans les rues et sur les toits de Paris.

L'une des illustrations partagées par Arkane nous permet de découvrir Blade cherchant à s'infiltrer dans un club. Comme cela nous est rapporté par nos confrères de Games Radar, celle-ci n'est évidemment pas sans rappeler l'une des séquences du film éponyme où le personnage de Blade était joué à l'écran par l'acteur Wesley Snipes.